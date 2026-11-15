अंडर-19 एशिया कप: भारत के जश्न पर पाकिस्तान को लगी मिर्ची! जहूर का अंदाज क्यों भूले पड़ोसी; क्या है पूरा मामला

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भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि दोनों देशों के खिलाड़ियों और करोड़ों प्रशंसकों के लिए भावनाओं से जुड़ा होता है। मैदान पर जीत का जश्न हो या हार की निराशा, इस प्रतिद्वंद्विता में हर पल का अपना अलग महत्व होता है। अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर हराने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने जिस अंदाज में जश्न मनाया, उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ वीडियो में खिलाड़ियों के कथित अनुचित इशारे भी दिखाई देने का दावा किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय खिलाड़ी हर बार पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करते हैं। लेकिन क्या इस पूरे मामले को सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के जश्न के चश्मे से देखना सही होगा। विज्ञापन

𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗰𝗿𝗼𝘄𝗻𝗲𝗱! 🏆🤩 India U19 celebrate with the #MensU19AsiaCup winners' trophy! 🥳 https://t.co/1JlSakLJoB — BCCI (@BCCI) November 14, 2026

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आखिरी गेंद पर जीत, तो जश्न भी होगा खास

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आठ विकेट 252 रन पर गंवा दिए थे। टीम को 51 गेंद में 86 रन की जरूरत थी और हार लगभग तय मानी जा रही थी। कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने 80 और आर्यवीर सहवाग ने 58 रन बनाकर उम्मीद जगाई थी, लेकिन मुकाबले को भारत के पक्ष में मोड़ने का काम निचले क्रम के बल्लेबाजों ने किया।



नंबर सात पर उतरे मनाल चौहान ने 32 गेंद में 47 रन बनाए, जबकि नंबर 10 पर बल्लेबाजी करने आए मोहित उल्वा ने 26 गेंद में नाबाद 49 रन ठोक दिए। दोनों के बीच नौवें विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी हुई। मनाल के आउट होने के बाद भारत को आखिरी विकेट के लिए भी 36 रन बनाने थे। चिगुरुपति वेंकट ने आठ गेंद में नाबाद 11 रन बनाकर उल्वा का साथ दिया।



आखिरी ओवर में भारत को आठ रन चाहिए थे। पांच गेंद में पांच रन आए और आखिरी गेंद पर तीन रन की जरूरत थी। उल्वा ने चौका जड़कर भारत को एक विकेट से जीत दिला दी। ऐसी जीत के बाद खिलाड़ियों का मैदान पर दौड़ना, चिल्लाना, एक-दूसरे को गले लगाना और खुशी जाहिर करना स्वाभाविक है। इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता।

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भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आठ विकेट 252 रन पर गंवा दिए थे। टीम को 51 गेंद में 86 रन की जरूरत थी और हार लगभग तय मानी जा रही थी। कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने 80 और आर्यवीर सहवाग ने 58 रन बनाकर उम्मीद जगाई थी, लेकिन मुकाबले को भारत के पक्ष में मोड़ने का काम निचले क्रम के बल्लेबाजों ने किया।नंबर सात पर उतरे मनाल चौहान ने 32 गेंद में 47 रन बनाए, जबकि नंबर 10 पर बल्लेबाजी करने आए मोहित उल्वा ने 26 गेंद में नाबाद 49 रन ठोक दिए। दोनों के बीच नौवें विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी हुई। मनाल के आउट होने के बाद भारत को आखिरी विकेट के लिए भी 36 रन बनाने थे। चिगुरुपति वेंकट ने आठ गेंद में नाबाद 11 रन बनाकर उल्वा का साथ दिया।आखिरी ओवर में भारत को आठ रन चाहिए थे। पांच गेंद में पांच रन आए और आखिरी गेंद पर तीन रन की जरूरत थी। उल्वा ने चौका जड़कर भारत को एक विकेट से जीत दिला दी। ऐसी जीत के बाद खिलाड़ियों का मैदान पर दौड़ना, चिल्लाना, एक-दूसरे को गले लगाना और खुशी जाहिर करना स्वाभाविक है। इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता।

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क्या है मामला?

अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर हराने के बाद भारतीय खिलाड़ियों के जश्न का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ओर कथित तौर पर अनुचित इशारे करते दिखाई दे रहे हैं। एक क्लिप में मनल चौहान के पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज हमजा जहूर की ओर इशारा करने का दावा किया गया है। कुछ अन्य रिपोर्ट्स में जहूर और उनके साथियों की ओर अशोभनीय इशारे किए जाने की बात कही गई है। बताया गया कि स्थिति को शांत कराने के लिए भारतीय टीम के सहयोगी स्टाफ को भी बीच में आना पड़ा।



हालांकि, किसी खिलाड़ी के व्यवहार पर निष्कर्ष निकालने से पहले वीडियो को पूरे संदर्भ में देखना जरूरी है। इस घटना को लेकर प्रशंसकों की राय बंटी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय खिलाड़ियों ने जश्न मनाने की सीमा पार की, जबकि कुछ का कहना है कि युवा खिलाड़ी ऐतिहासिक जीत के उत्साह में बह गए और उनके व्यवहार को बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। वहीं, कुछ प्रशंसकों ने बीसीसीआई से खिलाड़ियों के आचरण और भारतीय जर्सी पहनने के साथ आने वाली जिम्मेदारी पर अधिक ध्यान देने की मांग की है।



भारतीय खिलाड़ियों को अपनी असाधारण जीत का जश्न मनाने का पूरा अधिकार था, लेकिन उस जश्न को हार से निराश पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ओर निर्देशित करने की जरूरत नहीं थी। जीत की खुशी जाहिर करना और विरोधी टीम का अपमान करना दो अलग-अलग बातें हैं।



@BCCI #INDvsPAK #MensU19AsiaCup https://t.co/IiNuIGopsi — Patriotnex (@PatriotHumor) November 14, 2026 अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर हराने के बाद भारतीय खिलाड़ियों के जश्न का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ओर कथित तौर पर अनुचित इशारे करते दिखाई दे रहे हैं। एक क्लिप में मनल चौहान के पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज हमजा जहूर की ओर इशारा करने का दावा किया गया है। कुछ अन्य रिपोर्ट्स में जहूर और उनके साथियों की ओर अशोभनीय इशारे किए जाने की बात कही गई है। बताया गया कि स्थिति को शांत कराने के लिए भारतीय टीम के सहयोगी स्टाफ को भी बीच में आना पड़ा।हालांकि, किसी खिलाड़ी के व्यवहार पर निष्कर्ष निकालने से पहले वीडियो को पूरे संदर्भ में देखना जरूरी है। इस घटना को लेकर प्रशंसकों की राय बंटी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय खिलाड़ियों ने जश्न मनाने की सीमा पार की, जबकि कुछ का कहना है कि युवा खिलाड़ी ऐतिहासिक जीत के उत्साह में बह गए और उनके व्यवहार को बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। वहीं, कुछ प्रशंसकों ने बीसीसीआई से खिलाड़ियों के आचरण और भारतीय जर्सी पहनने के साथ आने वाली जिम्मेदारी पर अधिक ध्यान देने की मांग की है।भारतीय खिलाड़ियों को अपनी असाधारण जीत का जश्न मनाने का पूरा अधिकार था, लेकिन उस जश्न को हार से निराश पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ओर निर्देशित करने की जरूरत नहीं थी। जीत की खुशी जाहिर करना और विरोधी टीम का अपमान करना दो अलग-अलग बातें हैं।

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ग्रुप मैच में हमजा जहूर का जश्न भी याद कीजिए

भारतीय खिलाड़ियों के जश्न पर सवाल उठाने वालों को इसी टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले को भी याद करना चाहिए। उस मैच में पाकिस्तान ने भारत को तीन विकेट से हराया था। पाकिस्तान ने 209 रन का लक्ष्य 48.1 ओवर में सात विकेट खोकर हासिल किया था।



आखिरी रन पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज हमजा जहूर के बल्ले से निकले थे। गेंद के बाउंड्री पार करते ही जहूर जोश में मैदान पर दौड़ पड़े। उन्होंने हेलमेट उतारा, जोर-जोर से चिल्लाते हुए अपनी खुशी जाहिर की और फिस्ट पंप भी किया। उनके साथी खिलाड़ी भी उनके पास पहुंच गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जेब से एक पर्ची निकालकर दर्शकों को दिखाई, जिस पर कोई मैसेज लिखा था।



जहूर ने उस मुकाबले में शतक जड़ा था। उस समय उनके जश्न को एक युवा खिलाड़ी की खुशी और आत्मविश्वास के तौर पर देखा गया। अगर पाकिस्तान की जीत के बाद हमजा जहूर का इस तरह जश्न मनाना गलत नहीं था, तो भारत की आखिरी गेंद पर मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों की खुशी पर सवाल क्यों?

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भारतीय खिलाड़ियों के जश्न पर सवाल उठाने वालों को इसी टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले को भी याद करना चाहिए। उस मैच में पाकिस्तान ने भारत को तीन विकेट से हराया था। पाकिस्तान ने 209 रन का लक्ष्य 48.1 ओवर में सात विकेट खोकर हासिल किया था।आखिरी रन पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज हमजा जहूर के बल्ले से निकले थे। गेंद के बाउंड्री पार करते ही जहूर जोश में मैदान पर दौड़ पड़े। उन्होंने हेलमेट उतारा, जोर-जोर से चिल्लाते हुए अपनी खुशी जाहिर की और फिस्ट पंप भी किया। उनके साथी खिलाड़ी भी उनके पास पहुंच गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जेब से एक पर्ची निकालकर दर्शकों को दिखाई, जिस पर कोई मैसेज लिखा था।जहूर ने उस मुकाबले में शतक जड़ा था। उस समय उनके जश्न को एक युवा खिलाड़ी की खुशी और आत्मविश्वास के तौर पर देखा गया। अगर पाकिस्तान की जीत के बाद हमजा जहूर का इस तरह जश्न मनाना गलत नहीं था, तो भारत की आखिरी गेंद पर मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों की खुशी पर सवाल क्यों?

भारत-पाकिस्तान मैच में भावनाएं होती हैं अलग

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का दबाव किसी सामान्य मैच जैसा नहीं होता। हर रन, विकेट और जश्न पर करोड़ों लोगों की नजर रहती है। ऐसे में खिलाड़ियों का भावनाओं में बह जाना असामान्य नहीं है। पहले वैभव सूर्यवंशी के व्यवहार को लेकर सवाल उठे थे और अब मौजूदा अंडर-19 टीम का नाम भी चर्चा में है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद के बयान ने इस बहस को और हवा दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ी हर बार पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करते हैं।



हालांकि, आलोचना करते समय दोनों टीमों के खिलाड़ियों के व्यवहार को एक ही कसौटी पर परखना चाहिए। अगर भारतीय खिलाड़ियों से गलती हुई है तो उसकी बात होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों के आक्रामक जश्न को नजरअंदाज करके सिर्फ भारत को कटघरे में खड़ा करना भी उचित नहीं है।

अंडर-19 क्रिकेट में पहले भी हो चुका है ऐसा

ओमान में फाइनल के बाद हुए विवादित दृश्यों ने दक्षिण अफ्रीका के पोटचेफस्ट्रूम में 2020 अंडर-19 विश्व कप के फाइनल की यादें ताजा कर दी हैं। उस मुकाबले में बांग्लादेश ने संशोधित लक्ष्य 170 रन का पीछा करते हुए भारत को तीन विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीता था। हालांकि, बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत के बाद मैदान पर जश्न जल्द ही विवाद में बदल गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस हुई और फिर धक्का-मुक्की तक की नौबत आ गई। भारतीय कप्तान प्रियम गर्ग इस व्यवहार से काफी नाराज नजर आए, जबकि कोच पारस म्हाम्ब्रे ने मामला बढ़ने से रोकने के लिए बीच-बचाव किया।



दरअसल, मैच के दौरान ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शोरिफुल इस्लाम और तंजीम हसन साकिब की दिव्यांश सक्सेना और यशस्वी जायसवाल से कहासुनी हुई थी। शोरिफुल ने जायसवाल को 88 रन पर आउट करने के बाद उन्हें मैदान से बाहर जाने का इशारा भी किया था। मैच के बाद प्रियम गर्ग ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के व्यवहार को ‘गंदा’ बताया था। वहीं, बांग्लादेश के कप्तान अकबर अली ने अपनी टीम की ओर से माफी मांगते हुए स्वीकार किया था कि कुछ खिलाड़ी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके।



इस घटना पर कार्रवाई भी हुई थी। मैच रेफरी ग्रीम लैब्रूय ने वीडियो फुटेज की समीक्षा के बाद पांच खिलाड़ियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। इनमें भारत के रवि बिश्नोई और आकाश सिंह के अलावा बांग्लादेश के तीन खिलाड़ी शामिल थे। इस घटना से एक अहम बात भी सामने आई थी। कार्रवाई इस आधार पर नहीं हुई थी कि कौन-सी टीम जीती और कौन हारी। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को उनके व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराया गया था।



ओमान में फाइनल के बाद हुए विवादित दृश्यों ने दक्षिण अफ्रीका के पोटचेफस्ट्रूम में 2020 अंडर-19 विश्व कप के फाइनल की यादें ताजा कर दी हैं। उस मुकाबले में बांग्लादेश ने संशोधित लक्ष्य 170 रन का पीछा करते हुए भारत को तीन विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीता था। हालांकि, बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत के बाद मैदान पर जश्न जल्द ही विवाद में बदल गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस हुई और फिर धक्का-मुक्की तक की नौबत आ गई। भारतीय कप्तान प्रियम गर्ग इस व्यवहार से काफी नाराज नजर आए, जबकि कोच पारस म्हाम्ब्रे ने मामला बढ़ने से रोकने के लिए बीच-बचाव किया।दरअसल, मैच के दौरान ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शोरिफुल इस्लाम और तंजीम हसन साकिब की दिव्यांश सक्सेना और यशस्वी जायसवाल से कहासुनी हुई थी। शोरिफुल ने जायसवाल को 88 रन पर आउट करने के बाद उन्हें मैदान से बाहर जाने का इशारा भी किया था। मैच के बाद प्रियम गर्ग ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के व्यवहार को ‘गंदा’ बताया था। वहीं, बांग्लादेश के कप्तान अकबर अली ने अपनी टीम की ओर से माफी मांगते हुए स्वीकार किया था कि कुछ खिलाड़ी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके।इस घटना पर कार्रवाई भी हुई थी। मैच रेफरी ग्रीम लैब्रूय ने वीडियो फुटेज की समीक्षा के बाद पांच खिलाड़ियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। इनमें भारत के रवि बिश्नोई और आकाश सिंह के अलावा बांग्लादेश के तीन खिलाड़ी शामिल थे। इस घटना से एक अहम बात भी सामने आई थी। कार्रवाई इस आधार पर नहीं हुई थी कि कौन-सी टीम जीती और कौन हारी। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को उनके व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराया गया था।

सीनियर खिलाड़ियों की मिसाल भी मायने रखती है

युवा क्रिकेटर अपने कोच से जितना सीखते हैं, उतना ही अपने आसपास होने वाली घटनाओं से भी सीखते हैं। वे सीनियर खिलाड़ियों को देखते हैं, जीत और हार के बाद उनके व्यवहार पर गौर करते हैं और ड्रेसिंग रूम की संस्कृति को अपनाते हैं। खासकर दबाव वाले मुकाबलों में भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ियों का आचरण अगली पीढ़ी के क्रिकेटरों को प्रभावित करता है।



आक्रामक क्रिकेट खेलने में कुछ भी गलत नहीं है। युवा खिलाड़ियों को अपनी बात पर डटे रहने, पूरे दमखम से मुकाबला करने और बड़े मैचों के दबाव से नहीं घबराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन आक्रामकता कभी भी सम्मान की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर समझना ही एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बनने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है।

क्रिकेट ही सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए

तो क्या भारतीय अंडर-19 खिलाड़ियों ने जश्न मनाने में हद पार कर दी? क्रिकेट में खेल भावना का मतलब यह नहीं कि खिलाड़ी जीतने के बाद अपनी खुशी दबा लें। भारत ने मुश्किल हालात से वापसी करते हुए आखिरी गेंद पर फाइनल जीता। मोहित उल्वा, मनल चौहान और चिगुरुपति वेंकट ने जिस तरह दबाव में प्रदर्शन किया, वह इस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी है।



हालांकि, वायरल हो रहे वीडियो में जो इशारे दिखाई देने का दावा किया जा रहा है, अगर वे वास्तव में वैसे ही हैं, तो उनका बचाव करना मुश्किल है। खिलाड़ियों को समझने की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें आलोचना से छूट मिल जाए। वे इतने युवा जरूर हैं कि उनसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इतने समझदार भी हैं कि देश का प्रतिनिधित्व करने के साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझ सकें। इस मुद्दे पर बातचीत और खिलाड़ियों को सही सीख देना जरूरी है। युवा खिलाड़ियों को आक्रामक खेलने, अपनी भावनाएं जाहिर करने और जीत का खुलकर जश्न मनाने का अधिकार है। उनसे बस इतनी अपेक्षा होनी चाहिए कि उनका उत्साह किसी विरोधी खिलाड़ी के अपमान में न बदले।

📸📸 Moments of pure joy 💙 #MensU19AsiaCup https://t.co/oo5i3wuf5f — BCCI (@BCCI) November 14, 2026 तो क्या भारतीय अंडर-19 खिलाड़ियों ने जश्न मनाने में हद पार कर दी? क्रिकेट में खेल भावना का मतलब यह नहीं कि खिलाड़ी जीतने के बाद अपनी खुशी दबा लें। भारत ने मुश्किल हालात से वापसी करते हुए आखिरी गेंद पर फाइनल जीता। मोहित उल्वा, मनल चौहान और चिगुरुपति वेंकट ने जिस तरह दबाव में प्रदर्शन किया, वह इस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी है।हालांकि, वायरल हो रहे वीडियो में जो इशारे दिखाई देने का दावा किया जा रहा है, अगर वे वास्तव में वैसे ही हैं, तो उनका बचाव करना मुश्किल है। खिलाड़ियों को समझने की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें आलोचना से छूट मिल जाए। वे इतने युवा जरूर हैं कि उनसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इतने समझदार भी हैं कि देश का प्रतिनिधित्व करने के साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझ सकें। इस मुद्दे पर बातचीत और खिलाड़ियों को सही सीख देना जरूरी है। युवा खिलाड़ियों को आक्रामक खेलने, अपनी भावनाएं जाहिर करने और जीत का खुलकर जश्न मनाने का अधिकार है। उनसे बस इतनी अपेक्षा होनी चाहिए कि उनका उत्साह किसी विरोधी खिलाड़ी के अपमान में न बदले।