सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: मोहित उल्वा की चमकी किस्मत, सीनियर टीम में मौका; भारत को जिताया था अंडर-19 एशिया कप

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विज्ञापन अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को चैंपियन बनाने वाले मोहित उल्वा की किस्मत चमक गई है। 18 वर्षीय इस खिलाड़ी को सीनियर क्रिकेट में खेलने का मौका मिलने जा रहा है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (एससीए) ने उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के लिए अपनी टीम में शामिल करने का फैसला किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष जयदेव शाह ने इसकी पुष्टि की है।

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आखिरी गेंद पर चौका लगाकर दिलाई थी भारत को जीत

मोहित ने शनिवार को ओमान में पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप फाइनल में शानदार बल्लेबाजी की थी। भारत को खिताब जीतने के लिए 338 रन का लक्ष्य मिला था। टीम ने 252 रन पर आठ विकेट गंवा दिए थे और जीत की उम्मीदें लगभग खत्म नजर आ रही थीं। ऐसे मुश्किल समय में नंबर-10 पर बल्लेबाजी करने उतरे मोहित ने 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन ठोक दिए। उन्होंने 188 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए तीन रन चाहिए थे। मोहित ने मिडऑफ के ऊपर से चौका लगाकर भारत को रोमांचक जीत दिला दी। उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया।

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सौराष्ट्र की टीम से सीधे जुड़ेंगे मोहित

सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जयदेव शाह ने बताया कि मोहित को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, 'मोहित ने शानदार जुझारूपन और लड़ने की भावना दिखाई। एससीए ने उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की टीम में शामिल करने का फैसला किया है। हमने उन्हें इंदौर सीधे पहुंचने के लिए कहा है, जहां सौराष्ट्र की टीम खेल रही है।'



शाह ने मोहित की प्रतिभा और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'वह बेहद प्रतिभाशाली लड़का है और राजकोट के पास सुरेंद्रनगर के एक साधारण परिवार से आता है। वह राजकोट में रहता है। हम हमेशा युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की टीम के लिए अच्छा खिलाड़ी साबित होगा।'

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