रोहित-विराट दोनों न्यूजीलैंड में फेल: क्या 2027 विश्व कप से पहले टीम इंडिया की बढ़ गई टेंशन? आगे कौन सी चुनौती

तारीख मुकाबला स्थान समय (भारतीय समय) 13 दिसंबर 2026 पहला वनडे विशाखापत्तनम दोपहर 2:00 बजे 16 दिसंबर 2026 दूसरा वनडे बंगलूरू दोपहर 2:00 बजे 19 दिसंबर 2026 तीसरा वनडे अहमदाबाद दोपहर 2:00 बजे 22 दिसंबर 2026 पहला टी20 राजकोट शाम 7:00 बजे 24 दिसंबर 2026 दूसरा टी20 कटक शाम 7:00 बजे 27 दिसंबर 2026 तीसरा टी20 पुणे शाम 7:00 बजे

रोहित और विराट के पास अपनी लय वापस हासिल करने का अगला मौका घरेलू मैदान पर मिलेगा। भारत को दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है। पहला मुकाबला 13 दिसंबर को विशाखापत्तनम, दूसरा 16 दिसंबर को बंगलूरू और तीसरा 19 दिसंबर को अहमदाबाद में प्रस्तावित है। घरेलू परिस्थितियों में रोहित और विराट दोनों के लिए रन बनाना राहत देने वाला हो सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड में मिली नाकामी से उठे सवालों का जवाब देने के लिए उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा।विश्व कप में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में दोनों अनुभवी बल्लेबाजों को अपनी लय और अलग-अलग परिस्थितियों के मुताबिक खेलने की क्षमता साबित करनी होगी। रोहित और विराट के अनुभव और पिछले रिकॉर्ड को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में जगह सिर्फ नाम के आधार पर तय नहीं होती। आने वाली श्रीलंका सीरीज उनके लिए खुद को साबित करने का अहम मौका होगी।