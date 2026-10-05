वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026: इस बार छह टीमें टी20 लीग का हिस्सा; यहां देखें हर स्क्वॉड और पूरा शेड्यूल

भारत की टीम में युवराज से लेकर हरभजन तक

भारत चैंपियंस की टीम में अनुभवी और विस्फोटक खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण है। अंबाती रायुडू बल्लेबाजी विभाग में हैं, जबकि युवराज सिंह, यूसुफ पठान, स्टुअर्ट बिन्नी, इरफान पठान, पवन नेगी और ऋषि धवन ऑलराउंडर के रूप में टीम को संतुलन देते हैं। रॉबिन उथप्पा विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी विभाग में मोहित शर्मा, धवल कुलकर्णी, वरुण एरॉन, हरभजन सिंह, पीयूष चावला और अभिमन्यु मिथुन शामिल हैं।



भारत चैंपियंस स्क्वॉड: अंबाती रायुडू, युवराज सिंह, यूसुफ पठान, स्टुअर्ट बिन्नी, इरफान पठान, पवन नेगी, ऋषि धवन, रॉबिन उथप्पा, मोहित शर्मा, धवल कुलकर्णी, वरुण एरॉन, हरभजन सिंह, पीयूष चावला, अभिमन्यु मिथुन



भारत ने टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ की थी। इस मुकाबले में भारत ने 20 ओवर में 196/7 का स्कोर बनाया और ऑस्ट्रेलिया को 16.2 ओवर में 150 रन पर समेटकर 46 रन से जीत दर्ज की। इसके बाद भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 21 रन से हार का सामना करना पड़ा।