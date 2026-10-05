वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026: इस बार छह टीमें टी20 लीग का हिस्सा; यहां देखें हर स्क्वॉड और पूरा शेड्यूल
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 में इस बार छह टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी उतर रहे हैं। भारत की टीम में युवराज सिंह, हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान और रॉबिन उथप्पा जैसे सितारे हैं। लीग चरण के बाद 16 अक्तूबर को दो सेमीफाइनल और 18 अक्तूबर को फाइनल खेला जाएगा।
विस्तार
क्रिकेट के पुराने सितारों को एक बार फिर मैदान पर देखने का इंतजार खत्म हो चुका है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 में इस बार छह टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान के टूर्नामेंट से हटने से सात की जगह अब छह टीमें हैं। टूर्नामेंट में भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी अपना दम दिखा रहे हैं। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में कई ऐसे नाम हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है।
भारत के पास युवराज सिंह, हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान और अंबाती रायुडू जैसे खिलाड़ी हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के स्क्वॉड में डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा और क्रिस लिन जैसे दिग्गज हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम में एबी डिविलियर्स और फाफ डुप्लेसिस आकर्षण का केंद्र हैं। वेस्टइंडीज के पास क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो और आंद्रे रसेल जैसे बड़े नाम हैं।
भारत की टीम में युवराज से लेकर हरभजन तक
भारत चैंपियंस की टीम में अनुभवी और विस्फोटक खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण है। अंबाती रायुडू बल्लेबाजी विभाग में हैं, जबकि युवराज सिंह, यूसुफ पठान, स्टुअर्ट बिन्नी, इरफान पठान, पवन नेगी और ऋषि धवन ऑलराउंडर के रूप में टीम को संतुलन देते हैं। रॉबिन उथप्पा विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी विभाग में मोहित शर्मा, धवल कुलकर्णी, वरुण एरॉन, हरभजन सिंह, पीयूष चावला और अभिमन्यु मिथुन शामिल हैं।
भारत चैंपियंस स्क्वॉड: अंबाती रायुडू, युवराज सिंह, यूसुफ पठान, स्टुअर्ट बिन्नी, इरफान पठान, पवन नेगी, ऋषि धवन, रॉबिन उथप्पा, मोहित शर्मा, धवल कुलकर्णी, वरुण एरॉन, हरभजन सिंह, पीयूष चावला, अभिमन्यु मिथुन
भारत ने टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ की थी। इस मुकाबले में भारत ने 20 ओवर में 196/7 का स्कोर बनाया और ऑस्ट्रेलिया को 16.2 ओवर में 150 रन पर समेटकर 46 रन से जीत दर्ज की। इसके बाद भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 21 रन से हार का सामना करना पड़ा।
पाकिस्तान चैंपियंस ने विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (डब्ल्यूसीएल) के तीसरे सीजन से नाम वापस ले लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टीम के खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में खेलने के लिए जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद टीम ने सोमवार को टूर्नामेंट से हटने की घोषणा की। पाकिस्तान चैंपियंस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि टीम पीसीबी के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन इस बात से निराश है कि उसके खिलाड़ियों को दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों के इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान चैंपियंस का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान चैंपियंस की टीम भी कई बड़े नामों से सजी थी। शाहिद अफरीदी और मोहम्मद हफीज जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम में शामिल थे। पर अब ये टीम खेलती नहीं दिखाई देगी।
पाकिस्तान चैंपियंस स्क्वॉड: शरजील खान, आसिफ अली, मोहम्मद हफीज, इफ्तिखार अहमद, उमर अमीन, शाहिद अफरीदी, आसिफ अफरीदी, कामरान अकमल, आमेर यामिन, सोहैल तनवीर, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, रुम्मान रईस
बांग्लादेश के पास शाकिब और महमूदुल्लाह
बांग्लादेश चैंपियंस की टीम में भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के कई जाने-पहचाने चेहरे हैं। शाकिब अल हसन और महमूदुल्लाह टीम के सबसे बड़े नामों में शामिल हैं। मोहम्मद अशरफुल, इमरुल कायेस, जहुरुल इस्लाम, रोनी तालुकदार और नासिर हुसैन जैसे खिलाड़ी भी स्क्वॉड का हिस्सा हैं।
बांग्लादेश चैंपियंस स्क्वॉड: इमरुल कायेस, जहुरुल इस्लाम, मोहम्मद अशरफुल, महमूदुल्लाह, शाकिब अल हसन, रोनी तालुकदार, नासिर हुसैन, शुभागता होम, जियाउर रहमान, फजले महमूद, अराफात सनी, कमरुल इस्लाम, एनामुल हक जूनियर
ऑस्ट्रेलिया के पास वॉर्नर-ख्वाजा और क्रिस लिन
ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस की बल्लेबाजी लाइनअप में डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा और क्रिस लिन जैसे बड़े नाम हैं। डी'आर्सी शॉर्ट, रॉब क्विनी और नाथन रियरडन भी टीम में शामिल हैं। बेन डंक विकेटकीपर-बल्लेबाज की भूमिका में हैं। गेंदबाजी में केन रिचर्डसन, बेन हिल्फेनहॉस, जेम्स पैटिनसन, फवाद अहमद, बेन लॉफलिन और एंड्रयू टाय जैसे नाम हैं।
ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस स्क्वॉड: क्रिस लिन, डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा, डी'आर्सी शॉर्ट, रॉब क्विनी, नाथन रियरडन, बेन डंक, केन रिचर्डसन, बेन हिल्फेनहॉस, जेम्स पैटिनसन, फवाद अहमद, बेन लॉफलिन, एंड्रयू टाय
इंग्लैंड में मोईन अली और जेम्स एंडरसन
इंग्लैंड चैंपियंस की टीम में जेसन रॉय, डेविड मलान, मोईन अली, रवि बोपारा, समित पटेल और जो डेनली जैसे खिलाड़ी हैं। फिल मस्टर्ड और टिम एंब्रोस विकेटकीपर के विकल्प हैं। गेंदबाजी में लियाम प्लंकेट, अजमल शहजाद, रयान साइडबॉटम, मोंटी पनेसर, स्टुअर्ट मीकर और सर जेम्स एंडरसन शामिल हैं।
इंग्लैंड चैंपियंस स्क्वॉड: जेसन रॉय, डेविड मलान, मोईन अली, रवि बोपारा, समित पटेल, जो डेनली, फिल मस्टर्ड, टिम एंब्रोस, लियाम प्लंकेट, अजमल शहजाद, रयान साइडबॉटम, मोंटी पनेसर, स्टुअर्ट मीकर, सर जेम्स एंडरसन
दक्षिण अफ्रीका की टीम में एबी डिविलियर्स और फाफ
दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस की टीम में एबी डिविलियर्स और फाफ डुप्लेसिस जैसे दिग्गज हैं। रिचर्ड लेवी, सरेल एरवी और कॉलिन इंग्राम भी बल्लेबाजी विभाग का हिस्सा हैं। अल्बी मॉर्केल और जेपी डुमिनी ऑलराउंडर के तौर पर टीम को मजबूती देते हैं। डेन विलास और मोर्ने वान विक विकेटकीपर विकल्प हैं।
दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस स्क्वॉड: फाफ डुप्लेसिस, रिचर्ड लेवी, सरेल एरवी, कॉलिन इंग्राम, अल्बी मॉर्केल, जेपी डुमिनी, एबी डिविलियर्स, डेन विलास, मोर्ने वान विक, हार्डस विलजोन, वेन पार्नेल, इमरान ताहिर, डुआने ओलिवियर, आरोन फांगिसो
वेस्टइंडीज में गेल-रसेल और ब्रावो
वेस्टइंडीज चैंपियंस की टीम शायद टूर्नामेंट की सबसे विस्फोटक टीमों में से एक है। क्रिस गेल के साथ लेंडल सिमंस और शिवनारायण चंद्रपॉल बल्लेबाजी में हैं। ड्वेन ब्रावो, कार्लोस ब्रेथवेट, आंद्रे रसेल और रेयाड एमरिट ऑलराउंड विकल्प हैं। चैडविक वॉल्टन और आंद्रे फ्लेचर विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं। शेल्डन कॉटरेल, फिडेल एडवर्ड्स, सुलेमान बेन और निकिता मिलर गेंदबाजी विभाग में हैं।
वेस्टइंडीज चैंपियंस स्क्वॉड: क्रिस गेल, लेंडल सिमंस, शिवनारायण चंद्रपॉल, ड्वेन ब्रावो, डेव मोहम्मद, कार्लोस ब्रेथवेट, आंद्रे रसेल, रेयाड एमरिट, चैडविक वॉल्टन, आंद्रे फ्लेचर, शेल्डन कॉटरेल, फिडेल एडवर्ड्स, सुलेमान बेन, निकिता मिलर
अब तक क्या हुआ? भारत ने जीता पहला मुकाबला
टूर्नामेंट की शुरुआत 3 अक्तूबर को भारत चैंपियंस और ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के मुकाबले से हुई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196/7 का स्कोर बनाया और ऑस्ट्रेलिया को 150 रन पर समेट दिया। भारत ने यह मुकाबला 46 रन से जीता। उसी दिन पाकिस्तान चैंपियंस और बांग्लादेश चैंपियंस के बीच मुकाबला तकनीकी कारणों से स्थगित कर दिया गया।
चार अक्तूबर को दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने वेस्टइंडीज चैंपियंस को 97 रन से हराया। इसके बाद इंग्लैंड चैंपियंस ने भारत को 21 रन से मात दी। पांच अक्तूबर को ऑस्ट्रेलिया-पाकिस्तान और बांग्लादेश-इंग्लैंड के मुकाबले निर्धारित हैं। यानी दिए गए शेड्यूल के अनुसार इस चरण तक छह मैच नंबर आ चुके हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से स्थगित दूसरा मैच अभी खेला नहीं गया है।
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 का पूरा शेड्यूल
(पहले पाकिस्तान के मैच शेड्यूल थे, पर अब टीम के हट जाने से सारे मैच रद्द करार दिए जाएंगे।)
|मैच
|मुकाबला
|जगह
|तारीख
|भारतीय समय
|पहला
|भारत चैंपियंस vs ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस
भारत 46 रन से जीता
|शारजाह
|3 अक्तूबर
|शाम 5:00 बजे
|दू
|
मैच तकनीकी कारणों से रद्द
|तीसरा
|दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस vs वेस्टइंडीज चैंपियंस
द. अफ्रीका 97 रन से जीता
|शारजाह
|4 अक्तूबर
|शाम 5:00 बजे
|चौथा
|इंग्लैंड चैंपियंस vs भारत चैंपियंस
इंग्लैंड 21 रन से जीता
|शारजाह
|4 अक्तूबर
|रात 9:00 बजे
|छठा
|बांग्लादेश चैंपियंस vs इंग्लैंड चैंपियंस
|शारजाह
|5 अक्तूबर
|रात 9:00 बजे
|सातवां
|भारत चैंपियंस vs दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस
|शारजाह
|6 अक्तूबर
|शाम 5:00 बजे
|नौवां
|ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस vs बांग्लादेश चैंपियंस
|शारजाह
|7 अक्तूबर
|शाम 5:00 बजे
|10वां
|इंग्लैंड चैंपियंस vs वेस्टइंडीज चैंपियंस
|शारजाह
|7 अक्तूबर
|रात 9:00 बजे
|11वां
|ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस vs दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस
|शारजाह
|9 अक्तूबर
|शाम 5:00 बजे
|12वां
|बांग्लादेश चैंपियंस vs वेस्टइंडीज चैंपियंस
|शारजाह
|9 अक्तूबर
|रात 9:00 बजे
|13वां
|इंग्लैंड चैंपियंस vs दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस
|शारजाह
|10 अक्तूबर
|शाम 5:00 बजे
|15वां
|ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस vs वेस्टइंडीज चैंपियंस
|शारजाह
|11 अक्तूबर
|शाम 5:00 बजे
|16वां
|भारत चैंपियंस vs बांग्लादेश चैंपियंस
|शारजाह
|11 अक्तूबर
|रात 9:00 बजे
|18वां
|ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस vs इंग्लैंड चैंपियंस
|शारजाह
|13 अक्तूबर
|शाम 5:00 बजे
|19वां
|भारत चैंपियंस vs वेस्टइंडीज चैंपियंस
|शारजाह
|13 अक्तूबर
|रात 9:00 बजे
|21वां
|बांग्लादेश चैंपियंस vs दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस
|शारजाह
|14 अक्तूबर
|रात 9:00 बजे
|सेमीफाइनल-1
|पहला सेमीफाइनल
|शारजाह
|16 अक्तूबर
|शाम 5:00 बजे
|सेमीफाइनल-2
|दूसरा सेमीफाइनल
|शारजाह
|16 अक्तूबर
|रात 9:00 बजे
|फाइनल
|फाइनल
|शारजाह
|18 अक्तूबर
|शाम 5:00 बजे
भारत चैंपियंस को लीग चरण में अभी दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज जैसी टीमों से भिड़ना है। भारत-पाकिस्तान का मुकाबला 10 अक्तूबर को रात नौ बजे खेला जाना था, जो अब नहीं होगा। इसके अलावा भारत छह अक्तूबर को दक्षिण अफ्रीका, 11 अक्तूबर को बांग्लादेश और 13 अक्तूबर को वेस्टइंडीज से भिड़ेगा। लीग चरण के मुकाबलों के बाद शीर्ष टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। दोनों सेमीफाइनल 16 अक्तूबर को खेले जाएंगे, जबकि खिताबी मुकाबला 18 अक्तूबर को होगा।
यानी शारजाह में अगले दो हफ्ते क्रिकेट के पुराने सितारों का जलवा देखने को मिलने वाला है। युवराज-हरभजन की भारत चैंपियंस हो या गेल-रसेल की वेस्टइंडीज चैंपियंस हो या एबी डिविलियर्स की दक्षिण अफ्रीका, दिग्गजों के इस टूर्नामेंट में हर मुकाबले में पुराने दौर की यादें और नए रोमांच का मेल देखने को मिलेगा।