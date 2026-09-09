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दलीप ट्रॉफी: अब अफगानिस्तान सीरीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तिलक वर्मा, फाइनल के बीच नया लक्ष्य तय किया

Wed, 09 Sep 2026 09:44 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Wed, 09 Sep 2026 09:44 PM IST
सार

ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच दलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इसी बीच साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने अपने लिए नया लक्ष्य तय कर लिया है। तिलक का ध्यान अब अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज पर है।

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South Zone captain Tilak Varma eyes winning the upcoming three-match T20I series against Afghanistan
तिलक वर्मा - फोटो : PTI

विस्तार
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मौजूदा दलीप ट्रॉफी भले ही साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं रही हो, लेकिन भारत के टी20 अंतरराष्ट्रीय उपकप्तान ने अब अपने लिए नया लक्ष्य तय कर लिया है जो तीन मैच की आगामी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में अफगानिस्तान को हराना है। ईस्ट जोन ने घरेलू सत्र के शुरुआती टूर्नामेंट में लगभग जीत पक्की करते हुए कुल 584 रन की बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि तिलक ने शानदार बल्लेबाजी की।
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खेल बदलने पर ध्यान
दलीप ट्रॉफी फाइनल के चौथे दिन के खेल के बाद तिलक ने कहा, हां, व्यक्तिगत तौर पर मेरी फॉर्म काफी अच्छी रही है। लेकिन साथ ही यह अलग प्रारूप (अफगानिस्तान के खिलाफ) है। इसलिए मुझे फिर से अपना खेल बदलना होगा। मैं इसे लेकर काफी आश्वस्त हूं। अब मेरा लक्ष्य अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतना है इसलिए मैं उसी आत्मविश्वास के साथ जाऊंगा और देखते हैं कि चीजें कैसी रहती हैं।
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भारत 13 सितंबर को नई दिल्ली में पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज का आगाज करेगा। एक महीने से अधिक समय तक लाल गेंद से क्रिकेट खेलने के बाद सफेद गेंद के प्रारूप में बदलाव कितना चुनौतीपूर्ण होगा। इस पर तिलक ने कहा, मैं यह नहीं कहूंगा कि यह इतना आसान है लेकिन हमारे पास अभ्यास के लिए कुछ दिन हैं। हमने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दोनों में लाल गेंद से सफेद गेंद के प्रारूप में बदलाव किया है इसलिए यह भी वैसा ही है। मैं पहले भी रणजी ट्रॉफी खेल चुका हूं और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय सफेद गेंद की सीरीज में गया। मैं उसके मुताबिक ढल गया था। इसलिए मुझे भरोसा है कि दो दिन का अभ्यास पर्याप्त होगा और उसके बाद हम अफगानिस्तान सीरीज के लिए उतर सकते हैं। 
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