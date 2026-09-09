{"_id":"6aa185f8095339e8b9081d80","slug":"south-zone-captain-tilak-varma-eyes-winning-the-upcoming-three-match-t20i-series-against-afghanistan-2026-09-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दलीप ट्रॉफी: अब अफगानिस्तान सीरीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तिलक वर्मा, फाइनल के बीच नया लक्ष्य तय किया","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन मौजूदा दलीप ट्रॉफी भले ही साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं रही हो, लेकिन भारत के टी20 अंतरराष्ट्रीय उपकप्तान ने अब अपने लिए नया लक्ष्य तय कर लिया है जो तीन मैच की आगामी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में अफगानिस्तान को हराना है। ईस्ट जोन ने घरेलू सत्र के शुरुआती टूर्नामेंट में लगभग जीत पक्की करते हुए कुल 584 रन की बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि तिलक ने शानदार बल्लेबाजी की।

खेल बदलने पर ध्यान

दलीप ट्रॉफी फाइनल के चौथे दिन के खेल के बाद तिलक ने कहा, हां, व्यक्तिगत तौर पर मेरी फॉर्म काफी अच्छी रही है। लेकिन साथ ही यह अलग प्रारूप (अफगानिस्तान के खिलाफ) है। इसलिए मुझे फिर से अपना खेल बदलना होगा। मैं इसे लेकर काफी आश्वस्त हूं। अब मेरा लक्ष्य अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतना है इसलिए मैं उसी आत्मविश्वास के साथ जाऊंगा और देखते हैं कि चीजें कैसी रहती हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन