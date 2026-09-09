पाकिस्तान की बल्लेबाजी फिर फ्लॉप: इंग्लैंड के खिलाफ सस्ते में सिमटा, सिर्फ तीन बल्लेबाज ही दहाई अंक तक पहुंचे

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पाकिस्तान की बल्लेबाजी इस मैच में भी काफी खराब रही। पहले ही दो टेस्ट मैच हारकर तीन मैचों की सीरीज में 0-2 से पीछे चल रही पाकिस्तान की टीम का फ्लॉप शो पहली पारी में एजबेस्टन में भी जारी रहा। लॉर्ड्स टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कड़ा रवैया अपनाया था और टीम से सात खिलाड़ियों के साथ ही मुख्य कोच सरफराज अहमद और उमर गुल की छुट्टी कर दी थी। पीसीबी ने इस टेस्ट मैच के लिए सात खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नजर नहीं आया। पाकिस्तान के बल्लेबाज इंग्लैंड की तेज गेंदबाज तिकड़ी के सामने कहीं भी नहीं टिक सके।पाकिस्तान की शुरुआत इस मैच में बेहद ही खराब रही और टीम ने 48 रन के स्कोर पर ही पांच विकेट गंवा दिए। पाकिस्तान का शीर्ष क्रम एकदम से चरमा गया। ना कप्तान बाबर आजम चले और ना ही शान मसूद और सईम अयूब अपना दम दिखा सके। इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने अपने हथियार डाल दिए। हालात ये रहे कि शुरू के पांच बल्लेबाज में से कोई भी 10 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सका। सईम खाता खोले बिना आउट हुए, वहीं अजान अवैस 9, अब्दुल्लाह शफीक 3, शान मसूद 5 और कप्तान बाबर आजम 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे।