पाकिस्तान की बल्लेबाजी फिर फ्लॉप: इंग्लैंड के खिलाफ सस्ते में सिमटा, सिर्फ तीन बल्लेबाज ही दहाई अंक तक पहुंचे
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बर्मिंघम Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Wed, 09 Sep 2026 07:23 PM IST
सार
पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच बर्मिंघम में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने इस मैच के लिए टीम में कई बदलाव किए थे, लेकिन उसकी बल्लेबाजी बेहद ही खराब रही। पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 133 रन पर सिमट गई।
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विस्तार
जोश टंग की अगुआई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कलई खोल दी। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने बर्मिंघम में खेले जा रहे इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। पाकिस्तान की बल्लेबाजी एक बार फिर फ्लॉप साबित हुई और टीम दूसरे ही सत्र में पहली पारी में 133 रन पर ऑलआउट हो गई।
पाकिस्तान का फ्लॉप शो जारी
पाकिस्तान की बल्लेबाजी इस मैच में भी काफी खराब रही। पहले ही दो टेस्ट मैच हारकर तीन मैचों की सीरीज में 0-2 से पीछे चल रही पाकिस्तान की टीम का फ्लॉप शो पहली पारी में एजबेस्टन में भी जारी रहा। लॉर्ड्स टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कड़ा रवैया अपनाया था और टीम से सात खिलाड़ियों के साथ ही मुख्य कोच सरफराज अहमद और उमर गुल की छुट्टी कर दी थी। पीसीबी ने इस टेस्ट मैच के लिए सात खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नजर नहीं आया। पाकिस्तान के बल्लेबाज इंग्लैंड की तेज गेंदबाज तिकड़ी के सामने कहीं भी नहीं टिक सके।
बेहद खराब रही शुरुआत
पाकिस्तान की शुरुआत इस मैच में बेहद ही खराब रही और टीम ने 48 रन के स्कोर पर ही पांच विकेट गंवा दिए। पाकिस्तान का शीर्ष क्रम एकदम से चरमा गया। ना कप्तान बाबर आजम चले और ना ही शान मसूद और सईम अयूब अपना दम दिखा सके। इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने अपने हथियार डाल दिए। हालात ये रहे कि शुरू के पांच बल्लेबाज में से कोई भी 10 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सका। सईम खाता खोले बिना आउट हुए, वहीं अजान अवैस 9, अब्दुल्लाह शफीक 3, शान मसूद 5 और कप्तान बाबर आजम 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
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पाकिस्तान का फ्लॉप शो जारी
पाकिस्तान की बल्लेबाजी इस मैच में भी काफी खराब रही। पहले ही दो टेस्ट मैच हारकर तीन मैचों की सीरीज में 0-2 से पीछे चल रही पाकिस्तान की टीम का फ्लॉप शो पहली पारी में एजबेस्टन में भी जारी रहा। लॉर्ड्स टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कड़ा रवैया अपनाया था और टीम से सात खिलाड़ियों के साथ ही मुख्य कोच सरफराज अहमद और उमर गुल की छुट्टी कर दी थी। पीसीबी ने इस टेस्ट मैच के लिए सात खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नजर नहीं आया। पाकिस्तान के बल्लेबाज इंग्लैंड की तेज गेंदबाज तिकड़ी के सामने कहीं भी नहीं टिक सके।
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बेहद खराब रही शुरुआत
पाकिस्तान की शुरुआत इस मैच में बेहद ही खराब रही और टीम ने 48 रन के स्कोर पर ही पांच विकेट गंवा दिए। पाकिस्तान का शीर्ष क्रम एकदम से चरमा गया। ना कप्तान बाबर आजम चले और ना ही शान मसूद और सईम अयूब अपना दम दिखा सके। इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने अपने हथियार डाल दिए। हालात ये रहे कि शुरू के पांच बल्लेबाज में से कोई भी 10 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सका। सईम खाता खोले बिना आउट हुए, वहीं अजान अवैस 9, अब्दुल्लाह शफीक 3, शान मसूद 5 और कप्तान बाबर आजम 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
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