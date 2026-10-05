टीम इंडिया: वैभव को लगातार मौके क्यों नहीं मिल रहे? गंभीर ने बताया- कब तक करना होगा इस युवा बल्लेबाज को इंतजार

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भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बना ली है। हालांकि, प्रतिभाशाली होने के बावजूद उन्हें हर मुकाबले में प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने बताया कि उन्होंने खुद वैभव से इस बारे में बातचीत की थी और उन्हें समझाया था कि कई बार खिलाड़ी को अपने मौके का इंतजार करना पड़ता है। विज्ञापन



गंभीर ने जियोस्टार से कहा, 'मेरे लिए भी यह एक नया अनुभव था। हां, वह अच्छी फॉर्म में था, लेकिन मैंने उसे समझाया कि कभी-कभी लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों की वजह से उसे अपने मौके का इंतजार करना पड़ेगा। और एक बात और है, सोशल मीडिया या बाहर का शोर प्लेइंग-11 तय नहीं करता। विज्ञापन

सोशल मीडिया नहीं, टीम के लिए सबसे बेहतर संयोजन जरूरी

गंभीर ने स्पष्ट किया कि प्लेइंग-11 का फैसला टीम की जरूरत और मैच जीतने की क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है। उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम में मौजूद खिलाड़ियों, कोच और कप्तान को यह तय करना होता है कि किसी मुकाबले के लिए सबसे बेहतर टीम संयोजन क्या है। उन्होंने कहा, 'यह इस बात पर निर्भर करता है कि ड्रेसिंग रूम में कौन है या कोच और कप्तान किसे महसूस करते हैं कि वह हमें मैच जिता सकता है। साथ ही यह भी देखना होता है कि लंबे समय से किसने अच्छा प्रदर्शन किया है।' गंभीर ने यह भी बताया कि वैभव को खिलाने का मतलब किसी ऐसे खिलाड़ी को बाहर करना होगा जिसने पिछले डेढ़ से दो साल में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है।

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अभिषेक या संजू को बाहर करना आसान फैसला नहीं

गंभीर ने कहा, 'अगर वैभव आज खेलता है तो मेरे और उस खिलाड़ी के बीच मुश्किल बातचीत होगी जिसे बाहर करना पड़ेगा, चाहे वह अभिषेक हो या संजू। हम अचानक उस संयोजन को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिसने पिछले डेढ़ या दो साल में इतना प्रभाव डाला है।' उन्होंने आगे कहा, 'तीन या चार मैचों में असफल होने के बाद हम उन्हें बाहर करके ऐसे युवा खिलाड़ी को नहीं खिला सकते जो बहुत प्रतिभाशाली है और अच्छी फॉर्म में भी है। इसलिए कभी-कभी आपको अपने मौके का इंतजार करना पड़ता है। हम ड्रेसिंग रूम में सुरक्षा और भरोसे का माहौल बनाना चाहते हैं।'

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