'फुटपाथ पर फिसलकर गिर जाता तो': रचिन रवींद्र की चोट पर न्यूजीलैंड के कोच वाल्टर ने क्यों ली चुटकी? जानें मामला

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विज्ञापन न्यूजीलैंड के युवा ऑलराउंडर रचिन रवींद्र कंधे की चोट की वजह से भारत के खिलाफ होने वाली 5 टी20 मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। रवींद्र एक प्रमोशनल शूट करते हुए पिछल सप्ताह इंजर्ड हो गए थे। इंजरी की वजह से उन्हें छह सप्ताह तक क्रिकेट से बाहर रहना होगा।

रॉब वाल्टर ने क्या कहा?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच रॉब वाल्टर ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'उनके कंधे में चोट लगी है। यह एक बुरा एक्सीडेंट है, लेकिन यह बहुत जल्दी ठीक हो गया। वह काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे दिमाग में वनडे सीरीज है। उसे देखते हुए हम किसी भी चीज पर जोर नहीं देंगे। हमें उम्मीद है कि वह वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध होंगे।' वाल्टर ने कहा, 'रचिन खुद को चोट पहुंचाने के लिए अनोखे तरीके ढूंढता है। मेरा मतलब है, ऐसी चीजें होती हैं, इसलिए सच कहूं तो मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं सोचता।'

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प्रमोशनल शूट का शेड्यूल बदलने पर क्या कहा?

सीरीज से पहले प्रमोशनल शूट का शेड्यूल बदलने के सवाल पर हेड कोच ने कहा, 'हम किसी टेस्ट या बड़े गेम से एक दिन पहले ऐसा प्रोमो वर्क नहीं करते। मुझे लगता है कि प्लेसमेंट ठीक था। ये अजीब चीजें होती हैं। अगर वह फुटपाथ पर फिसलकर गिर जाता और उसका टखना मुड़ जाता, तो क्या मैं उसे चलने से मना करता? ऐसा बस होता रहता है। फिर से, मैं इसे बहुत गहराई से नहीं देखना चाहता। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए गए थे और हमने शायद इससे कुछ सीखा है, लेकिन इसे वहीं रहने देना चाहिए जहां यह असल में है।'



भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में तेज गेंदबाज एडम मिल्ने की न्यूजीलैंड टीम में वापसी हुई है। वह एक साल से भी ज्यादा समय के बाद अपना पहला टी20 खेलेंगे। मिल्ने एक जबरदस्त पेस अटैक में हैं जिसमें लोकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जेमीसन, जैकब डफी, जैक फाउल्केस और नाथन स्मिथ शामिल हैं।

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