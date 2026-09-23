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'फुटपाथ पर फिसलकर गिर जाता तो': रचिन रवींद्र की चोट पर न्यूजीलैंड के कोच वाल्टर ने क्यों ली चुटकी? जानें मामला

Wed, 23 Sep 2026 02:07 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ऑकलैंड
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ऑकलैंड Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 23 Sep 2026 02:07 PM IST
सार

रचिन रवींद्र कंधे की चोट के कारण भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। प्रमोशनल शूट के दौरान लगी चोट पर न्यूजीलैंड के कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि ऐसी चीजें होती रहती हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए पूछा कि अगर रचिन फुटपाथ पर फिसलकर गिर जाते तो क्या उन्हें चलने से रोक दिया जाता?

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‘What If He Slipped on the Footpath?’ New Zealand Coach Rob Walter on Rachin Ravindra’s Injury
रचिन रवींद्र - फोटो : IANS

विस्तार
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न्यूजीलैंड के युवा ऑलराउंडर रचिन रवींद्र कंधे की चोट की वजह से भारत के खिलाफ होने वाली 5 टी20 मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। रवींद्र एक प्रमोशनल शूट करते हुए पिछल सप्ताह इंजर्ड हो गए थे। इंजरी की वजह से उन्हें छह सप्ताह तक क्रिकेट से बाहर रहना होगा। 
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रॉब वाल्टर ने क्या कहा?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच रॉब वाल्टर ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'उनके कंधे में चोट लगी है। यह एक बुरा एक्सीडेंट है, लेकिन यह बहुत जल्दी ठीक हो गया। वह काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे दिमाग में वनडे सीरीज है। उसे देखते हुए हम किसी भी चीज पर जोर नहीं देंगे। हमें उम्मीद है कि वह वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध होंगे।' वाल्टर ने कहा, 'रचिन खुद को चोट पहुंचाने के लिए अनोखे तरीके ढूंढता है। मेरा मतलब है, ऐसी चीजें होती हैं, इसलिए सच कहूं तो मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं सोचता।'
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प्रमोशनल शूट का शेड्यूल बदलने पर क्या कहा?
सीरीज से पहले प्रमोशनल शूट का शेड्यूल बदलने के सवाल पर हेड कोच ने कहा, 'हम किसी टेस्ट या बड़े गेम से एक दिन पहले ऐसा प्रोमो वर्क नहीं करते। मुझे लगता है कि प्लेसमेंट ठीक था। ये अजीब चीजें होती हैं। अगर वह फुटपाथ पर फिसलकर गिर जाता और उसका टखना मुड़ जाता, तो क्या मैं उसे चलने से मना करता? ऐसा बस होता रहता है। फिर से, मैं इसे बहुत गहराई से नहीं देखना चाहता। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए गए थे और हमने शायद इससे कुछ सीखा है, लेकिन इसे वहीं रहने देना चाहिए जहां यह असल में है।'

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में तेज गेंदबाज एडम मिल्ने की न्यूजीलैंड टीम में वापसी हुई है। वह एक साल से भी ज्यादा समय के बाद अपना पहला टी20 खेलेंगे। मिल्ने एक जबरदस्त पेस अटैक में हैं जिसमें लोकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जेमीसन, जैकब डफी, जैक फाउल्केस और नाथन स्मिथ शामिल हैं।
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वाल्टर ने मिल्ने की तारीफ की
वॉल्टर ने कहा, 'मुझे लगता है कि मिल्ने के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। वह यह है कि जब भी आप उन्हें देखते हैं, तो उन्होंने एक नई स्किल विकसित की होती है या उन स्किल्स में बेहतर हो गए होते हैं जो उनके पास पहले से थीं। हमेशा अपने गेम को बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जो अब खासकर टी20 स्पेस में बहुत अनुभवी है, स्क्वाड में उनका होना एक शानदार खिलाड़ी है। वह बहुत मेहनत करता है।'

रवींद्र की जगह ये आए टीम में
रवींद्र की जगह कीवी टीम में बेवॉन जैकब्स को शामिल किया गया है। 24 साल के जैकब्स ने 11 टी20 मैचों की नौ पारियों में एक अर्धशतक की मदद से 183 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड और भारत के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत 22 अक्टूबर से हो रही है। पहला मैच 22, दूसरा 24, तीसरा 27, चौथा 30 और पांचवां एक नवंबर को खेला जाएगा। 

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम: मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लोकी फर्ग्यूसन, जैक फाउल्केस, मैट हेनरी, बेवोन जैकब्स, काइल जेमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ।
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