फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Virat Kohli Turns 38: Dinesh Karthik, Suresh Raina and Shikhar Dhawan Lead Birthday Wishes

38 साल के हुए विराट कोहली: बर्थडे पर क्रिकेट जगत ने बरसाया प्यार; कार्तिक-रैना से लेकर धवन-शमी ने लुटाया प्यार

Thu, 05 Nov 2026 12:48 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 05 Nov 2026 12:48 PM IST
सार

विराट कोहली गुरुवार को 38 साल के हो गए। उनके जन्मदिन पर दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना, शिखर धवन, मोहम्मद शमी और मनोज तिवारी समेत कई पूर्व क्रिकेटरों ने शुभकामनाएं दीं। कार्तिक ने उनकी फिटनेस की तारीफ की, जबकि रैना ने उनकी बल्लेबाजी को खुशी देने वाला बताया। कोहली के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,601 रन और 86 शतक दर्ज हैं।

विज्ञापन
Virat Kohli Turns 38: Dinesh Karthik, Suresh Raina and Shikhar Dhawan Lead Birthday Wishes
कोहली और अनुष्का - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली गुरुवार को 38 साल के हो गए। उनके जन्मदिन पर क्रिकेट जगत की कई दिग्गज हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी। पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कोहली की फिटनेस की तारीफ करते हुए कहा कि 38 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस देखने लायक है। वहीं, सुरेश रैना, शिखर धवन, मोहम्मद शमी और मनोज तिवारी ने भी अपने खास अंदाज में इस दिग्गज बल्लेबाज को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

विज्ञापन


कोहली ने अपने जन्मदिन से ठीक पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में शानदार पारी खेली थी। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में उन्होंने 51 गेंदों पर 74 रन बनाए और भारत की लक्ष्य का पीछा करने में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के 19वें साल में प्रवेश किया। उनका यह सफर रिकॉर्ड, उपलब्धियों, उतार-चढ़ाव और यादगार पारियों से भरा रहा है।

विज्ञापन
Trending Videos

Virat Kohli Turns 38: Dinesh Karthik, Suresh Raina and Shikhar Dhawan Lead Birthday Wishes
विराट कोहली का रिकॉर्ड - फोटो : ANI
'38 साल में इतनी फिटनेस पहले कभी नहीं दिखी'
कोहली के पूर्व रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) साथी दिनेश कार्तिक ने सोशल मीडिया पर खास संदेश साझा किया। उन्होंने कोहली की फिटनेस और मैदान पर उनके जज्बे की तारीफ करते हुए लिखा, 'हर साल वही आग और वही जुनून। 38 साल की उम्र में इतनी शानदार फिटनेस पहले कभी नहीं दिखी। जन्मदिन मुबारक हो, विराट।'

वहीं, पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने कोहली के खेल के प्रति जुनून और लगातार बेहतर करने की भूख की सराहना की। उन्होंने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो विराट! खेल के प्रति तुम्हारा जुनून, भूख और प्यार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। तुम्हारा आने वाला साल शानदार रहे।'

View this post on Instagram

A post shared by Dinesh Karthik (@dk00019)




विज्ञापन

Virat Kohli Turns 38: Dinesh Karthik, Suresh Raina and Shikhar Dhawan Lead Birthday Wishes
कोहली - फोटो : ANI
रैना बोले- विराट को बल्लेबाजी करते देखना खुशी की बात
पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने कोहली के साथ बिताए क्रिकेट के पलों को याद करते हुए उन्हें किंग बताया। उन्होंने कहा कि कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से प्रशंसकों को अनगिनत यादें और भावनाएं दी हैं। रैना ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो किंग कोहली! शानदार कवर ड्राइव से लेकर यादगार रन चेज तक, आपने क्रिकेट प्रशंसकों को अनगिनत यादें दी हैं। आपका जुनून, लड़ने का जज्बा और जीतने की भूख आपको खास बनाती है। मेरे लिए आपको बल्लेबाजी करते देखना बेहद खुशी की बात है। हमेशा प्रेरित करते रहें और देश को गौरवान्वित करते रहें। एक बार किंग, हमेशा किंग!'

विज्ञापन

Virat Kohli Turns 38: Dinesh Karthik, Suresh Raina and Shikhar Dhawan Lead Birthday Wishes
कोहली और अनुष्का - फोटो : ANI
शमी और मनोज तिवारी ने भी दी बधाई
भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए कोहली को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों की कामना की। वहीं, पूर्व भारतीय बल्लेबाज मनोज तिवारी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कोहली के साथ अपनी साझेदारी की एक तस्वीर साझा की। उन्होंने उस पुराने मुकाबले को याद करते हुए लिखा, 'कुछ साझेदारियां सिर्फ बनाए गए रनों के लिए याद नहीं रहतीं, बल्कि उनसे जुड़ी यादों के लिए खास होती हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ हमारी साझेदारी भी ऐसी ही थी। खेल के प्रति अपने जुनून, मेहनत और प्रतिबद्धता से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहो।' पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल ने भी कोहली को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना की।





Virat Kohli Turns 38: Dinesh Karthik, Suresh Raina and Shikhar Dhawan Lead Birthday Wishes
कोहली और अनुष्का - फोटो : ANI
तीनों प्रारूपों में कोहली के नाम कई बड़े रिकॉर्ड
विराट कोहली का अंतरराष्ट्रीय करियर उपलब्धियों से भरा है। उन्होंने भारत को वनडे विश्व कप, टी20 विश्व कप और दो चैंपियंस ट्रॉफी खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा वह आईपीएल के दो खिताब भी जीत चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में कोहली ने 123 मुकाबलों में 9,230 रन बनाए हैं। उनका औसत 46.85 है। इस प्रारूप में उनके नाम 30 शतक और 31 अर्धशतक हैं। वह भारत की ओर से टेस्ट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

Virat Kohli Turns 38: Dinesh Karthik, Suresh Raina and Shikhar Dhawan Lead Birthday Wishes
कोहली और अनुष्का - फोटो : ANI
वनडे में कोहली के नाम 318 मैचों की 306 पारियों में 15,183 रन हैं। उनका औसत 58.84 है। वह इस प्रारूप में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके नाम रिकॉर्ड 55 शतक और 80 अर्धशतक दर्ज हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने 125 पारियों में 4,188 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनका औसत 48.69 है। उनके नाम एक शतक और 38 अर्धशतक हैं। तीनों प्रारूपों को मिलाकर कोहली ने 566 मैचों की 633 पारियों में 28,601 रन बनाए हैं। उनका औसत 52.86 है। उनके नाम कुल 86 अंतरराष्ट्रीय शतक और 149 अर्धशतक हैं। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed