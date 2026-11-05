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भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली गुरुवार को 38 साल के हो गए। उनके जन्मदिन पर क्रिकेट जगत की कई दिग्गज हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी। पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कोहली की फिटनेस की तारीफ करते हुए कहा कि 38 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस देखने लायक है। वहीं, सुरेश रैना, शिखर धवन, मोहम्मद शमी और मनोज तिवारी ने भी अपने खास अंदाज में इस दिग्गज बल्लेबाज को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। विज्ञापन



कोहली ने अपने जन्मदिन से ठीक पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में शानदार पारी खेली थी। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में उन्होंने 51 गेंदों पर 74 रन बनाए और भारत की लक्ष्य का पीछा करने में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के 19वें साल में प्रवेश किया। उनका यह सफर रिकॉर्ड, उपलब्धियों, उतार-चढ़ाव और यादगार पारियों से भरा रहा है। विज्ञापन

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'38 साल में इतनी फिटनेस पहले कभी नहीं दिखी'

कोहली के पूर्व रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) साथी दिनेश कार्तिक ने सोशल मीडिया पर खास संदेश साझा किया। उन्होंने कोहली की फिटनेस और मैदान पर उनके जज्बे की तारीफ करते हुए लिखा, 'हर साल वही आग और वही जुनून। 38 साल की उम्र में इतनी शानदार फिटनेस पहले कभी नहीं दिखी। जन्मदिन मुबारक हो, विराट।'



वहीं, पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने कोहली के खेल के प्रति जुनून और लगातार बेहतर करने की भूख की सराहना की। उन्होंने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो विराट! खेल के प्रति तुम्हारा जुनून, भूख और प्यार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। तुम्हारा आने वाला साल शानदार रहे।'



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⁠Happy Birthday, @imVkohli! Your passion, hunger and love for the game continue to inspire millions. Have a fantastic year ahead, bro! 🎂🙌 https://t.co/28gI2H4Yuq — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) November 5, 2026 कोहली के पूर्व रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) साथी दिनेश कार्तिक ने सोशल मीडिया पर खास संदेश साझा किया। उन्होंने कोहली की फिटनेस और मैदान पर उनके जज्बे की तारीफ करते हुए लिखा, 'हर साल वही आग और वही जुनून। 38 साल की उम्र में इतनी शानदार फिटनेस पहले कभी नहीं दिखी। जन्मदिन मुबारक हो, विराट।'वहीं, पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने कोहली के खेल के प्रति जुनून और लगातार बेहतर करने की भूख की सराहना की। उन्होंने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो विराट! खेल के प्रति तुम्हारा जुनून, भूख और प्यार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। तुम्हारा आने वाला साल शानदार रहे।'

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रैना बोले- विराट को बल्लेबाजी करते देखना खुशी की बात

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने कोहली के साथ बिताए क्रिकेट के पलों को याद करते हुए उन्हें किंग बताया। उन्होंने कहा कि कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से प्रशंसकों को अनगिनत यादें और भावनाएं दी हैं। रैना ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो किंग कोहली! शानदार कवर ड्राइव से लेकर यादगार रन चेज तक, आपने क्रिकेट प्रशंसकों को अनगिनत यादें दी हैं। आपका जुनून, लड़ने का जज्बा और जीतने की भूख आपको खास बनाती है। मेरे लिए आपको बल्लेबाजी करते देखना बेहद खुशी की बात है। हमेशा प्रेरित करते रहें और देश को गौरवान्वित करते रहें। एक बार किंग, हमेशा किंग!'



Happy Birthday, King Kohli! 👑❤️🏏 From breathtaking cover drives to unforgettable run chases, you’ve given cricket fans countless memories and emotions. Your passion, fighting spirit and hunger to win make you truly special. For me, watching you bat is pure joy. Keep inspiring, keep conquering and keep making India proud! 🇮🇳 Once a King, Always a King! ❤️ @imVkohli #HappyBirthdayVirat #KingKohli — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) November 5, 2026 पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने कोहली के साथ बिताए क्रिकेट के पलों को याद करते हुए उन्हें किंग बताया। उन्होंने कहा कि कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से प्रशंसकों को अनगिनत यादें और भावनाएं दी हैं। रैना ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो किंग कोहली! शानदार कवर ड्राइव से लेकर यादगार रन चेज तक, आपने क्रिकेट प्रशंसकों को अनगिनत यादें दी हैं। आपका जुनून, लड़ने का जज्बा और जीतने की भूख आपको खास बनाती है। मेरे लिए आपको बल्लेबाजी करते देखना बेहद खुशी की बात है। हमेशा प्रेरित करते रहें और देश को गौरवान्वित करते रहें। एक बार किंग, हमेशा किंग!'

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शमी और मनोज तिवारी ने भी दी बधाई

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए कोहली को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों की कामना की। वहीं, पूर्व भारतीय बल्लेबाज मनोज तिवारी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कोहली के साथ अपनी साझेदारी की एक तस्वीर साझा की। उन्होंने उस पुराने मुकाबले को याद करते हुए लिखा, 'कुछ साझेदारियां सिर्फ बनाए गए रनों के लिए याद नहीं रहतीं, बल्कि उनसे जुड़ी यादों के लिए खास होती हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ हमारी साझेदारी भी ऐसी ही थी। खेल के प्रति अपने जुनून, मेहनत और प्रतिबद्धता से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहो।' पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल ने भी कोहली को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना की।







Happy Birthday, Virat! 🎂 Some partnerships are remembered for the runs we scored, but the special ones are remembered for the memories they create. This picture takes me back to our partnership against the West Indies — sharing the crease, building a partnership and experiencing those special moments on the field. Keep inspiring generations with your hunger, passion and unmatched commitment to the game. Wishing you many more years of success and greatness. #ViratKohli — MANOJ TIWARY (@tiwarymanoj) November 5, 2026



Happy Birthday @imVkohli Wishing you healthy life ahead. Khush raho Abad raho #ViratKohli #HappyBirthdayViratKohli https://t.co/Af9FhXJaIR — Munaf Patel (@munafpa99881129) November 5, 2026 भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए कोहली को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों की कामना की। वहीं, पूर्व भारतीय बल्लेबाज मनोज तिवारी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कोहली के साथ अपनी साझेदारी की एक तस्वीर साझा की। उन्होंने उस पुराने मुकाबले को याद करते हुए लिखा, 'कुछ साझेदारियां सिर्फ बनाए गए रनों के लिए याद नहीं रहतीं, बल्कि उनसे जुड़ी यादों के लिए खास होती हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ हमारी साझेदारी भी ऐसी ही थी। खेल के प्रति अपने जुनून, मेहनत और प्रतिबद्धता से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहो।' पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल ने भी कोहली को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना की।

तीनों प्रारूपों में कोहली के नाम कई बड़े रिकॉर्ड

विराट कोहली का अंतरराष्ट्रीय करियर उपलब्धियों से भरा है। उन्होंने भारत को वनडे विश्व कप, टी20 विश्व कप और दो चैंपियंस ट्रॉफी खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा वह आईपीएल के दो खिताब भी जीत चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में कोहली ने 123 मुकाबलों में 9,230 रन बनाए हैं। उनका औसत 46.85 है। इस प्रारूप में उनके नाम 30 शतक और 31 अर्धशतक हैं। वह भारत की ओर से टेस्ट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।