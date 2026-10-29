{"_id":"6ae2e72a70fe8e89150f277e","slug":"two-office-workers-caught-watching-south-africa-vs-australia-test-hilariously-pretend-to-work-2026-10-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वायरल वीडियो: ऑफिस में बैठकर देख रहे थे दक्षिण अफ्रीका-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट, बड़े पर्दे पर दिखे तो करने लगे काम!","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के दौरान दो ऑफिस कर्मचारियों का मजेदार वीडियो वायरल हो गया। दोनों अपने ऑफिस से मैच का आनंद ले रहे थे, लेकिन जैसे ही स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर खुद को देखा, तुरंत कंप्यूटर की ओर मुड़कर काम करने का नाटक करने लगे। कमेंटेटर भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। विज्ञापन

Trending Videos

स्टेडियम की स्क्रीन पर दिखे तो बदल गया अंदाज

यह मजेदार घटना मंगलवार, 27 अक्तूबर को केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के दौरान हुई। दोनों कर्मचारी ऐसे ऑफिस में काम करते दिखाई दिए, जहां से क्रिकेट मैदान नजर आता था। ऐसे में वे अपनी कुर्सियों पर बैठे-बैठे मैच पर नजर रख रहे थे।



इसी दौरान प्रसारण कैमरों का रुख उनकी ओर हुआ और दोनों स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। जैसे ही कर्मचारियों की नजर स्क्रीन पर पड़ी, उनका अंदाज अचानक बदल गया। दोनों तुरंत अपने कंप्यूटर मॉनिटर की तरफ मुड़े और इस तरह काम करने लगे, मानो ईमेल और स्प्रेडशीट में ही उनकी पूरी दिलचस्पी हो।



Caught red-handed 😭😭 #SAvAUS https://t.co/7nc8z4ZH4S — FanCode (@FanCode) October 27, 2026 यह मजेदार घटना मंगलवार, 27 अक्तूबर को केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के दौरान हुई। दोनों कर्मचारी ऐसे ऑफिस में काम करते दिखाई दिए, जहां से क्रिकेट मैदान नजर आता था। ऐसे में वे अपनी कुर्सियों पर बैठे-बैठे मैच पर नजर रख रहे थे।इसी दौरान प्रसारण कैमरों का रुख उनकी ओर हुआ और दोनों स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। जैसे ही कर्मचारियों की नजर स्क्रीन पर पड़ी, उनका अंदाज अचानक बदल गया। दोनों तुरंत अपने कंप्यूटर मॉनिटर की तरफ मुड़े और इस तरह काम करने लगे, मानो ईमेल और स्प्रेडशीट में ही उनकी पूरी दिलचस्पी हो।

विज्ञापन

विज्ञापन

कमेंटेटर भी नहीं रोक पाए हंसी

मैच देखने से काम करने का नाटक करने तक का यह बदलाव इतना मजेदार था कि कमेंटेटर भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, 'माफ करना दोस्तों!' इसके बाद इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। क्रिकेट प्रशंसकों को दोनों कर्मचारियों की प्रतिक्रिया काफी मजेदार लगी। ऑफिस के दौरान मैच पर नजर रखना कई लोगों के लिए जाना-पहचाना अनुभव हो सकता है, लेकिन हजारों दर्शकों के सामने स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर पकड़े जाना उनके लिए अलग ही स्थिति थी।

विज्ञापन