{"_id":"6aefe94de7b7b1441d04ff0e","slug":"sunil-gavaskar-defends-shubman-gill-and-gautam-gambhir-over-axar-patel-s-promotion-in-2nd-odi-2026-11-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत vs न्यूजीलैंड: गावस्कर ने किया गिल-गंभीर का बचाव? अक्षर को राहुल से पहले भेजने के फैसले पर कही बड़ी बात","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय टीम की बल्लेबाजी क्रम में किए गए एक प्रयोग पर सवाल उठे। कप्तान शुभमन गिल और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अक्षर पटेल को केएल राहुल से पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा था। हालांकि, अक्षर इस मौके का फायदा नहीं उठा सके और केवल सात रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद भारतीय टीम मुश्किल में फंस गई। अब पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इस फैसले का बचाव किया है। उनका मानना है कि इस तरह के प्रयोग खेल का हिस्सा हैं और हर बार सफल नहीं होते। विज्ञापन

Trending Videos

अक्षर को राहुल से पहले भेजने पर उठे सवाल

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत को जीत के लिए केवल 135 रन का लक्ष्य मिला था। हालांकि, छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 39 रन तक अपने तीन प्रमुख बल्लेबाजों शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा के विकेट गंवा दिए। इसके बाद 47 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल भी पवेलियन लौट गए। उन्हें केएल राहुल से पहले पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, लेकिन वह केवल सात रन बना सके। उनके आउट होने से भारतीय टीम की मुश्किलें और बढ़ गईं। हालांकि, इसके बाद केएल राहुल ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने उपयोगी साझेदारी की और भारतीय टीम को मुकाबले में वापस लाने में अहम भूमिका निभाई।

विज्ञापन

विज्ञापन

'इस सोच में कुछ भी गलत नहीं था'

अक्षर को राहुल से पहले भेजने के फैसले पर क्रिकेट प्रशंसकों के एक वर्ग ने गिल और गंभीर की रणनीति पर सवाल उठाए। हालांकि, सुनील गावस्कर ने इस फैसले को सही ठहराया। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मैच के बाद बातचीत में गावस्कर ने कहा, 'जब कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज आता है तो गेंदबाजों को थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो लाइन और लेंथ रखी जाती है, उसे बदलना पड़ता है। ऐसा करने की कोशिश में दाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ भी गेंदबाज की लाइन थोड़ी बदल सकती है, जिससे रन बनाने के ज्यादा मौके मिलते हैं।'



उन्होंने आगे कहा, 'इस सोच में कुछ भी गलत नहीं था। अगर अक्षर रन बना लेते तो आप कहते कि कप्तानी कितनी अच्छी थी। इस तरह के फैसले कभी काम करते हैं और कभी नहीं करते। इस बार यह काम नहीं आया। आपको यह भी पता था कि उनके बाद राहुल जैसा मजबूत बल्लेबाज मौजूद है। इसी वजह से कभी-कभी प्रयोग किए जाते हैं।'

विज्ञापन