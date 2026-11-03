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भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान ने घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाने और अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत करने के बावजूद टीम इंडिया में वापसी का मौका नहीं मिलने पर निराशा जाहिर की है। मुंबई की ओर से रणजी ट्रॉफी में रेलवे के खिलाफ मुकाबले के पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद सरफराज ने कहा कि कई बार उनके मन में सवाल आता है कि आखिर वह इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि वह क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे और जब भी भारतीय टीम से बुलावा आएगा, वह खेलने के लिए तैयार रहेंगे। विज्ञापन

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हर सुबह पांच बजे शुरू होती है दिनचर्या

सरफराज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'बहुत कुछ हो चुका है। मैं अब ज्यादा नहीं सोचता। हर सुबह उठकर खुद से एक ही सवाल पूछता हूं कि मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए? सुबह पांच बजे वही दिनचर्या शुरू होती है। मैं भारत के लिए खेल चुका हूं। सामान्य दिनचर्या के साथ भी मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेल सकता हूं, क्योंकि मैं 30, 50 और 100 रन बना रहा हूं।'



उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में उनके पिता नौशाद खान उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। सरफराज के मुताबिक, जब वह अपने पिता को मेहनत करते देखते हैं तो उनके मन में दोबारा मैदान पर जाकर रन बनाने का जुनून पैदा होता है। उन्होंने कहा, 'जब मैं अपने पिता को मेहनत करते देखता हूं तो सोचता हूं कि ठीक है, मैं उनके लिए मैदान पर जाकर रन बनाऊंगा। अगर किसी को सरफराज खान से मिलना है तो उसे मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। वह सुबह छह बजे आजाद मैदान या क्रॉस मैदान में मुझसे मिल सकता है।'

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विदेशी जमीन पर रन बनाने के बावजूद नहीं मिला मौका

सरफराज ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि भारतीय टीम उन्हें मुख्य रूप से घरेलू परिस्थितियों में होने वाले टेस्ट मुकाबलों के लिए देख रही है। हालांकि, किसी चयनकर्ता ने उन्हें सीधे तौर पर ऐसी बात नहीं कही है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में भारत ए की ओर से खेलते हुए शतक लगाने का उदाहरण दिया। सरफराज ने कहा, 'जब मैं दक्षिण अफ्रीका गया था तो मैंने भारतीय टीम के खिलाफ 63 गेंदों में शतक लगाया था। इंग्लैंड में भी 76 गेंदों में शतक बनाया था। ऐसा नहीं है कि मैंने भारत से बाहर रन नहीं बनाए हैं। यह चयनकर्ताओं का नजरिया है। मेरा काम क्रिकेट खेलना है।'



सरफराज फरवरी 2024 में टेस्ट पदार्पण करने के बाद अब तक छह टेस्ट खेल चुके हैं। उनके सभी मुकाबले भारतीय मैदानों पर हुए हैं। वह श्रीलंका दौरे पर साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद भारतीय टीम में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली। इससे पहले वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टीम का हिस्सा थे।

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