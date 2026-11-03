आखिरकार चला यशस्वी जायसवाल का बल्ला: न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया नाबाद शतक; जानें किस तरह भारत-ए को हार से बचाया

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भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने आखिरकार अपनी लय हासिल कर ली। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ दूसरे अनौपचारिक टेस्ट के आखिरी दिन जायसवाल ने शानदार शतक जड़कर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए। उन्होंने यश राठौड़ के साथ मिलकर नाबाद दोहरी शतकीय साझेदारी की और भारत ए को हार के खतरे से बाहर निकालकर मुकाबला ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई। जायसवाल 155 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि राठौड़ ने अपना 11वां फर्स्ट क्लास शतक पूरा करते हुए 100 रन की नाबाद पारी खेली। विज्ञापन



भारत ए ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 282 रन बनाए। मैच के आखिरी दिन मेहमान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी। एक समय टीम का स्कोर 35 रन पर दो विकेट था और न्यूजीलैंड ए के पास मुकाबले में दबाव बनाने का मौका था। लेकिन जायसवाल और राठौड़ ने इसके बाद कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। दोनों ने नाबाद 247 रन की साझेदारी कर मैच का रुख बदल दिया। विज्ञापन

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35 रन पर दो विकेट गंवाने के बाद संभाली पारी

बारिश और बूंदाबांदी के कारण आखिरी दिन खेल देरी से शुरू हुआ। खेल शुरू होते ही भारत ए को झटका लगा। साई सुदर्शन पारी के शुरुआती ओवर में जारोड मैके की गेंद पर टिम रॉबिन्सन को कैच दे बैठे। इसके तुरंत बाद ब्रेट रैंडेल ने देवदत्त पडिक्कल को पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया। इस तरह भारत ए ने जल्द ही दो विकेट गंवा दिए।



पहली पारी में खाता भी नहीं खोल पाने वाले जायसवाल पर अब बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और फिर अपनी आक्रामक शैली में रन बनाने शुरू किए। दूसरे छोर पर राठौड़ ने भी उनका अच्छा साथ दिया। पहली पारी में केवल 13 रन बनाने वाले राठौड़ ने इस बार धैर्य के साथ पारी को आगे बढ़ाया।

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जायसवाल ने 119 गेंदों में पूरा किया शतक

जायसवाल ने न्यूजीलैंड ए के गेंदबाजों के खिलाफ आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अपने पैरों का अच्छा इस्तेमाल किया और कई आकर्षक शॉट लगाए। डीन फॉक्सक्रॉफ्ट की गेंद पर उनका स्लॉग स्वीप से लगाया गया छक्का पारी के बेहतरीन शॉट में शामिल रहा।



इसी दौरान जारोड मैके की एक बाउंसर उनके हेलमेट पर भी लगी। इसके बाद उनका कन्कशन आकलन किया गया, लेकिन वह बल्लेबाजी जारी रखने के लिए फिट पाए गए। जायसवाल ने 119 गेंदों में छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने अपनी नाबाद 155 रन की पारी में 15 चौके और पांच छक्के लगाए।

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राठौड़ ने भी जड़ा 11वां प्रथम श्रेणी शतक

दूसरी ओर यश राठौड़ ने भी शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 63 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और जायसवाल के साथ मिलकर भारतीय पारी को मजबूती दी। चाय के समय तक दोनों बल्लेबाजों के बीच 40 ओवर में 237 रन जुड़ चुके थे। चाय के बाद राठौड़ 95 रन से आगे खेलने उतरे और केवल चार गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। यह उनका प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 11वां शतक था। इसके तुरंत बाद दोनों टीमों ने मैच समाप्त करने पर सहमति जताई। भारत ए ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 282 रन बनाए और मुकाबला ड्रॉ रहा।