फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Yashasvi Jaiswal Bounces Back with Unbeaten 155 as India A Draw Second Unofficial Test Against New Zealand A

आखिरकार चला यशस्वी जायसवाल का बल्ला: न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया नाबाद शतक; जानें किस तरह भारत-ए को हार से बचाया

Tue, 03 Nov 2026 01:06 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, क्राइस्टचर्च
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, क्राइस्टचर्च Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 03 Nov 2026 01:06 PM IST
सार

यशस्वी जायसवाल ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ दूसरे अनौपचारिक टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद 155 रन बनाकर शानदार वापसी की। उन्होंने यश राठौड़ के साथ नाबाद 247 रन की साझेदारी की। राठौड़ ने भी 11वां प्रथम श्रेणी शतक लगाया। भारत ए ने दो विकेट पर 282 रन बनाकर मुकाबला ड्रॉ कराया।

विज्ञापन
Yashasvi Jaiswal Bounces Back with Unbeaten 155 as India A Draw Second Unofficial Test Against New Zealand A
यशस्वी जायसवाल - फोटो : Twitter

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने आखिरकार अपनी लय हासिल कर ली। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ दूसरे अनौपचारिक टेस्ट के आखिरी दिन जायसवाल ने शानदार शतक जड़कर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए। उन्होंने यश राठौड़ के साथ मिलकर नाबाद दोहरी शतकीय साझेदारी की और भारत ए को हार के खतरे से बाहर निकालकर मुकाबला ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई। जायसवाल 155 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि राठौड़ ने अपना 11वां फर्स्ट क्लास शतक पूरा करते हुए 100 रन की नाबाद पारी खेली।

विज्ञापन


भारत ए ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 282 रन बनाए। मैच के आखिरी दिन मेहमान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी। एक समय टीम का स्कोर 35 रन पर दो विकेट था और न्यूजीलैंड ए के पास मुकाबले में दबाव बनाने का मौका था। लेकिन जायसवाल और राठौड़ ने इसके बाद कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। दोनों ने नाबाद 247 रन की साझेदारी कर मैच का रुख बदल दिया।

विज्ञापन
Trending Videos

Yashasvi Jaiswal Bounces Back with Unbeaten 155 as India A Draw Second Unofficial Test Against New Zealand A
यशस्वी जायसवाल - फोटो : ANI
35 रन पर दो विकेट गंवाने के बाद संभाली पारी
बारिश और बूंदाबांदी के कारण आखिरी दिन खेल देरी से शुरू हुआ। खेल शुरू होते ही भारत ए को झटका लगा। साई सुदर्शन पारी के शुरुआती ओवर में जारोड मैके की गेंद पर टिम रॉबिन्सन को कैच दे बैठे। इसके तुरंत बाद ब्रेट रैंडेल ने देवदत्त पडिक्कल को पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया। इस तरह भारत ए ने जल्द ही दो विकेट गंवा दिए।

पहली पारी में खाता भी नहीं खोल पाने वाले जायसवाल पर अब बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और फिर अपनी आक्रामक शैली में रन बनाने शुरू किए। दूसरे छोर पर राठौड़ ने भी उनका अच्छा साथ दिया। पहली पारी में केवल 13 रन बनाने वाले राठौड़ ने इस बार धैर्य के साथ पारी को आगे बढ़ाया।
विज्ञापन

Yashasvi Jaiswal Bounces Back with Unbeaten 155 as India A Draw Second Unofficial Test Against New Zealand A
यशस्वी जायसवाल - फोटो : ANI
जायसवाल ने 119 गेंदों में पूरा किया शतक
जायसवाल ने न्यूजीलैंड ए के गेंदबाजों के खिलाफ आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अपने पैरों का अच्छा इस्तेमाल किया और कई आकर्षक शॉट लगाए। डीन फॉक्सक्रॉफ्ट की गेंद पर उनका स्लॉग स्वीप से लगाया गया छक्का पारी के बेहतरीन शॉट में शामिल रहा।

इसी दौरान जारोड मैके की एक बाउंसर उनके हेलमेट पर भी लगी। इसके बाद उनका कन्कशन आकलन किया गया, लेकिन वह बल्लेबाजी जारी रखने के लिए फिट पाए गए। जायसवाल ने 119 गेंदों में छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने अपनी नाबाद 155 रन की पारी में 15 चौके और पांच छक्के लगाए।
विज्ञापन

Yashasvi Jaiswal Bounces Back with Unbeaten 155 as India A Draw Second Unofficial Test Against New Zealand A
यश राठौड़ - फोटो : PTI
राठौड़ ने भी जड़ा 11वां प्रथम श्रेणी शतक
दूसरी ओर यश राठौड़ ने भी शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 63 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और जायसवाल के साथ मिलकर भारतीय पारी को मजबूती दी। चाय के समय तक दोनों बल्लेबाजों के बीच 40 ओवर में 237 रन जुड़ चुके थे। चाय के बाद राठौड़ 95 रन से आगे खेलने उतरे और केवल चार गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। यह उनका प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 11वां शतक था। इसके तुरंत बाद दोनों टीमों ने मैच समाप्त करने पर सहमति जताई। भारत ए ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 282 रन बनाए और मुकाबला ड्रॉ रहा।

Yashasvi Jaiswal Bounces Back with Unbeaten 155 as India A Draw Second Unofficial Test Against New Zealand A
भारत ए बनाम न्यूजीलैंड ए - फोटो : BCCI
पहली पारी में न्यूजीलैंड ए को मिली थी बढ़त
इससे पहले न्यूजीलैंड ए ने पहली पारी में 424 रन बनाए थे। मैथ्यू बॉयल ने 110 और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने 93 रन की पारी खेली थी। भारत ए की ओर से मुकेश कुमार ने 87 रन देकर पांच विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज को चार विकेट मिले। भारत ए ने अपनी पहली पारी में 346 रन बनाए थे। ध्रुव जुरेल ने 105 रन की शतकीय पारी खेली थी।

इस तरह न्यूजीलैंड ए को पहली पारी के आधार पर 78 रन की बढ़त मिली थी। लेकिन आखिरी दिन जायसवाल और राठौड़ की शानदार बल्लेबाजी ने भारत ए को हार से बचा लिया। लंबे समय से बड़ी पारी का इंतजार कर रहे जायसवाल के लिए यह शतक खास रहा। उन्होंने मुश्किल परिस्थिति में जिम्मेदारी संभाली और नाबाद 155 रन बनाकर अपनी उपयोगिता साबित की।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed