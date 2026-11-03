कब तक कर सकते हैं टिकट के लिए आवेदन?

2027 वनडे विश्व कप 24 साल बाद अफ्रीकी धरती पर लौटेगा। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। इसमें 14 टीमें 12 स्टेडियमों में कुल 57 मुकाबले खेलेंगी। टिकट बैलट के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर 2026 को रात 11:59 बजे (दक्षिण अफ्रीकी समय) है। प्रशंसक आईसीसी की आधिकारिक टिकट वेबसाइट पर अपनी पसंद के मुकाबलों के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिन मैचों में मांग उपलब्ध टिकटों से अधिक होगी, उनके टिकटों का आवंटन रैंडम बैलट प्रक्रिया के जरिए होगा। तय समय तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले प्रशंसक इस बैलट के जरिए टिकट पाने के पात्र नहीं होंगे।



टिकट बैलट की प्रक्रिया क्या है?

आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2027 के टिकट के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर 2026 है। आईसीसी ने प्रशंसकों से समयसीमा खत्म होने से पहले अपनी पसंद के मुकाबलों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। टिकट बैलट में शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय टिकट खरीदने या भुगतान करने की भी जरूरत नहीं है। इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक प्रशंसक एक मैच के लिए एक ही आवेदन कर सकता है। हालांकि, वह पूरे टूर्नामेंट में होने वाले कई मुकाबलों के लिए अलग-अलग आवेदन कर सकता है।

