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विज्ञापन आईपीएल 2027 से पहले हार्दिक पांड्या के भविष्य को लेकर अटकलों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जून 2026 से अब तक यानी पिछले करीब पांच महीनों में उनका नाम तीन फ्रेंचाइजी से जुड़ चुका है। सबसे पहले कोलकाता नाइटराइडर्स ने मुंबई इंडियंस से उनके संभावित ट्रेड को लेकर दिलचस्पी दिखाई। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स का नाम भी चर्चा में आया। नवंबर में एक बार फिर ट्रेड की खबरों ने जोर पकड़ा और अब पंजाब किंग्स इस दौड़ में नई टीम के तौर पर सामने आई है। इतना ही नहीं, अर्शदीप सिंह भी चर्चा में हैं। ऐसे में समझते हैं कि हार्दिक और पंजाब के बीच किस डील को लेकर चर्चा है और जून से लेकर अब किस-किस टीम में उनके जाने को लेकर बज बना।

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पंजाब से ट्रेड को लेकर चर्चाएं तेज

एक चर्चा जो पिछले पांच महीने में स्थिर रही है, वह है हार्दिक का मुंबई का साथ छोड़ना लगभग तय माना जा रहा है। अब एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब किंग्स हार्दिक को अपनी टीम में शामिल करने के लिए मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड डील के बेहद करीब पहुंच गई है। इस संभावित सौदे में भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और विकेटकीपर-बल्लेबाज विष्णु विनोद मुंबई की टीम में जा सकते हैं।



स्पोर्टस्टार (द हिंदू) की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों फ्रेंचाइजी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच प्रस्तावित अदला-बदली पर लगभग सहमति बन चुकी है। अब आईपीएल अधिकारियों के पास इससे जुड़े दस्तावेज भेजे जाने की प्रक्रिया बाकी है। ऐसे में 17 नवंबर की रिटेंशन डेडलाइन से पहले इस बड़े ट्रेड का आधिकारिक एलान हो सकता है। हालांकि, अभी तक दोनों फ्रेंचाइजी या आईपीएल की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एक चर्चा जो पिछले पांच महीने में स्थिर रही है, वह है हार्दिक का मुंबई का साथ छोड़ना लगभग तय माना जा रहा है। अब एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब किंग्स हार्दिक को अपनी टीम में शामिल करने के लिए मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड डील के बेहद करीब पहुंच गई है। इस संभावित सौदे में भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और विकेटकीपर-बल्लेबाज विष्णु विनोद मुंबई की टीम में जा सकते हैं।स्पोर्टस्टार (द हिंदू) की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों फ्रेंचाइजी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच प्रस्तावित अदला-बदली पर लगभग सहमति बन चुकी है। अब आईपीएल अधिकारियों के पास इससे जुड़े दस्तावेज भेजे जाने की प्रक्रिया बाकी है। ऐसे में 17 नवंबर की रिटेंशन डेडलाइन से पहले इस बड़े ट्रेड का आधिकारिक एलान हो सकता है। हालांकि, अभी तक दोनों फ्रेंचाइजी या आईपीएल की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

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पंजाब को मिलेगा बड़ा ऑलराउंडर, मुंबई को अर्शदीप की सेवाएं

रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब किंग्स को एक मैच जिताने वाले ऑलराउंडर की तलाश थी। इसी सिलसिले में मुंबई इंडियंस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पंजाब से संपर्क किया था। इसके बाद बातचीत आगे बढ़ी और संभावित सौदे में अर्शदीप सिंह तथा विष्णु विनोद के नाम शामिल किए गए। हार्दिक के पंजाब में आने से टीम को मध्यक्रम में आक्रामक बल्लेबाजी के साथ तेज गेंदबाजी का विकल्प भी मिलेगा। दूसरी ओर, मुंबई को अर्शदीप के रूप में भारतीय टीम का अनुभवी बाएं हाथ का तेज गेंदबाज मिल सकता है। विष्णु विनोद विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी का विकल्प होंगे। विष्णु पहले भी मुंबई की टीम से खेल चुके हैं।



अर्शदीप के पंजाब से जाने की स्थिति में टीम एक और ट्रेड पर विचार कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब लखनऊ सुपर जाएंट्स से मोहसिन खान और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को लेकर अदला-बदली की संभावना तलाश सकती है। हार्दिक के आने से स्टोइनिस की भूमिका प्रभावित हो सकती है, जबकि अगर मोहसिन फिट रहते हैं तो वह पंजाब की तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभाल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब किंग्स को एक मैच जिताने वाले ऑलराउंडर की तलाश थी। इसी सिलसिले में मुंबई इंडियंस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पंजाब से संपर्क किया था। इसके बाद बातचीत आगे बढ़ी और संभावित सौदे में अर्शदीप सिंह तथा विष्णु विनोद के नाम शामिल किए गए। हार्दिक के पंजाब में आने से टीम को मध्यक्रम में आक्रामक बल्लेबाजी के साथ तेज गेंदबाजी का विकल्प भी मिलेगा। दूसरी ओर, मुंबई को अर्शदीप के रूप में भारतीय टीम का अनुभवी बाएं हाथ का तेज गेंदबाज मिल सकता है। विष्णु विनोद विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी का विकल्प होंगे। विष्णु पहले भी मुंबई की टीम से खेल चुके हैं।अर्शदीप के पंजाब से जाने की स्थिति में टीम एक और ट्रेड पर विचार कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब लखनऊ सुपर जाएंट्स से मोहसिन खान और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को लेकर अदला-बदली की संभावना तलाश सकती है। हार्दिक के आने से स्टोइनिस की भूमिका प्रभावित हो सकती है, जबकि अगर मोहसिन फिट रहते हैं तो वह पंजाब की तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभाल सकते हैं।

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केकेआर से भी हुई थी बातचीत, चेन्नई का नाम भी आया

हार्दिक के मुंबई छोड़ने की अटकलें आईपीएल 2026 में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद तेज हुई थीं। मुंबई इंडियंस पिछले सीजन में नौवें स्थान पर रही थी। इसके बाद फ्रेंचाइजी में बदलाव और टीम को नए सिरे से तैयार करने की चर्चाएं शुरू हुईं। शुरुआत में कोलकाता नाइटराइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स का नाम हार्दिक के संभावित नए ठिकानों के रूप में सामने आया था। चेन्नई को लेकर चर्चाएं मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों के कारण तेज हुईं। हालांकि, इस संभावित सौदे पर कोई ठोस सहमति सामने नहीं आई।



मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि सीएसके शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस के बदले हार्दिक को लेने पर विचार कर रहा है। हालांकि, बाद में सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा कि ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है। काशी ने कहा कि नए कोच के एलान के बाद ही कुछ आगे फैसला लिया जाएगा। हालांकि, जहीर खान के कोच बनने के बाद इस ट्रेड पर पूरी तरह विराम लग गया।



वहीं, कोलकाता नाइटराइडर्स के साथ मुंबई की बातचीत आगे बढ़ी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई ने हार्दिक के बदले कई खिलाड़ियों को शामिल करने वाले सौदे पर विचार किया था। इसमें हर्षित राणा और अंगकृष रघुवंशी जैसे युवा खिलाड़ियों के नाम भी चर्चा में आए। हालांकि, कोलकाता अपने कुछ अहम खिलाड़ियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। रिपोर्ट्स में हार्दिक को केकेआर में कप्तानी सौंपे जाने तक की बात सामने आई थी।

रोहित की कप्तानी में खेलने को तैयार थे हार्दिक?

मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2027 से पहले अपने कोचिंग और नेतृत्व समूह में भी बड़े बदलाव किए हैं। रोहित शर्मा की कप्तान के रूप में वापसी की खबरों के बीच महेला जयवर्धने की जगह कीरोन पोलार्ड को मुख्य कोच की जिम्मेदारी दी गई है। हार्दिक के भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच एक विकल्प यह भी था कि अगर किसी दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ ट्रेड पर सहमति नहीं बनती है तो वह मुंबई में बने रहेंगे और रोहित की कप्तानी में खेलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हार्दिक इसके लिए तैयार थे। हालांकि, अब पंजाब के साथ बातचीत की रिपोर्ट्स से कहा जा सकता है कि उनका मुंबई से अलग होना ज्यादा संभावित नजर आ रहा है।