{"_id":"6acc7886938f6cd84e099992","slug":"sara-tendulkar-turns-29-sachin-tendulkar-shares-heartfelt-birthday-post-for-daughter-2026-10-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"29 की हुईं सारा तेंदुलकर: 'क्रिकेट के भगवान' सचिन ने बेटी के लिए किया खास पोस्ट, मैसेज पढ़कर हो जाएंगे भावुक","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

विज्ञापन 'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर आज अपना 29वां जन्मदिन मना रही हैं। सारा का जन्म 12 अक्तूबर 1997 को हुआ था। सोशल मीडिया पर उनके फैंस और करीबी लोग लगातार उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सार तेंदुलकर अपनी सादगी और ग्लैमर, दोनों के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें साझा करती हैं और फैशन सेंस की वजह से सुर्खियों में रहती हैं।

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सचिन ने बेटी के लिए इंस्टाग्राम पर खास पोस्ट भी किया है। उन्होंने भावुक कर देने वाले इस पोस्ट में लिखा, 'एक समय था, जब मैं आपको रास्ता दिखाया करता था। अब अक्सर आपको अपनी पसंद के रास्ते चुनते और उन पर आगे बढ़ते देखकर ही खुश हो जाता हूं। जन्मदिन मुबारक हो, सारा। ढेर सारा प्यार।' पोस्ट में सचिन कुर्ता पैजामा में और सारा साड़ी में नजर आ रही हैं।

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सारा की शिक्षा और पर्सनल लाइफ

सारा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल (मुंबई) से की और फिर उच्च शिक्षा के लिए लंदन स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज (UCL) गईं। वह मेडिकल साइंस में पढ़ाई कर चुकी हैं। हालांकि, सारा ने फिल्मों में कदम नहीं रखा है, लेकिन वह अक्सर ब्रांड एंडोर्समेंट और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स में नजर आती हैं।

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