विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की सबसे बदनाम घटनाओं में से एक के आठ साल बाद उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब 'सब्र' में दावा किया कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को बॉल-टैम्परिंग की कोशिशों के बारे में पता था और तर्क दिया कि बैनक्रॉफ्ट, स्मिथ और डेविड वॉर्नर को अकेले सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। किताब के लॉन्च और इसके खुलासों ने सैंडपेपरगेट विवाद को फिर से हवा देने का काम किया।मैकलियोड के पास रॉयल कमीशन सहित जटिल और संवेदनशील मामलों की जांच का तीन दशक से अधिक का अनुभव है। वह दक्षिण अफ्रीका दौरे और उसके बाद हुई जांच से जुड़े लोगों के बयान दर्ज करने और उनसे जानकारी जुटाने की प्रक्रिया की निगरानी करेंगी। यह स्वतंत्र फोरम 2018 के दौरे में शामिल सभी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के साथ-साथ उस समय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) में जिम्मेदार पदों पर रहे अधिकारियों और बोर्ड सदस्यों को भी अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करेगा। इसके अलावा, मैकलियोड आवश्यकता के आधार पर अन्य इच्छुक व्यक्तियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल कर सकेंगी।फ्रेमवर्क की आउटलाइन बताते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ किया कि हिस्सा लेना अपनी मर्जी से रहेगा और प्रक्रिया के दौरान साझा की गई जानकारी के आधार पर कोई पिछली कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसमें शामिल लोग इन-पर्सन या वर्चुअल मीटिंग, लिखकर सबमिशन, या जरूरी दस्तावेज और दूसरी चीजों के जरिए अपनी बातें बता सकते हैं। दी गई जानकारी गोपनीय रहेगी, जब तक कि कोई हिस्सा लेने वाला कुछ और न बताए। इस पहल का मकसद टूर से जुड़े लोगों को एक संरचित सेटिंग में अपनी बात रखने का मौका देना है। 8 साल बाद भी यह घटना और उसके बाद की बातें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए एक बड़ा विवाद बनी हुई हैं।सीए के चेयरमैन डेविड बून ने कहा कि संगठन यह पक्का करना चाहता था कि इसमें शामिल सभी लोगों को सजा के नतीजों की चिंता किए बिना अपने अनुभव शेयर करने का मौका मिले। उन्होंने कहा, 'हम फियोना मैकलियोड एओ एससी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्वतंत्र फोरम को लीड करने के लिए हां कहा, जिसे साउथ अफ्रीका के 2018 टेस्ट टूर पर सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को अपनी बात कहने का मौका देने के लिए बनाया गया है। यह एक मौका है कि वे अपनी बातें एक सुरक्षित माहौल में बता सकें और सीए बोर्ड को उस टूर की घटनाओं और उसके बाद हुई जांच के बारे में जरूरी जानकारी दे सकें।'उन्होंने आगे कहा, 'हम अच्छी तरह जानते हैं कि आठ साल पहले इस टूर पर फिर से फोकस करने से इसमें शामिल लोगों पर कितना बड़ा असर पड़ा है और उनकी भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह फोरम लोगों के बोलने और सुने जाने का और सीए के सुनने और सीखने का सबसे अच्छा मौका है। रिपोर्ट को पूरी तरह से पब्लिश करना और हम जो सीखते हैं, उसके बारे में क्रिकेट फैंस के साथ खुलकर बात करना पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यह समझना भी बहुत जरूरी है कि यह सजा देने या फिर से दोषी ठहराने की कोशिश नहीं करेगा।'घोषित टाइमलाइन के तहत फोरम छह हफ्ते तक चालू रहेगा। एक बार जब मैकलियोड अपने निष्कर्ष जमा कर देंगी, तो सीए बोर्ड के पास अपना फॉर्मल जवाब पब्लिश करने के लिए 30 दिन होंगे, जिसमें सिफारिशों और उसके द्वारा लिए जाने वाले एक्शन की डिटेल होगी। पूरी रिपोर्ट और सिफारिशें भी सार्वजनिक की जाएंगी। सीए का कहना है कि यह कदम जवाबदेही और पारदर्शिता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के लिए जरूरी है।