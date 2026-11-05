अबू धाबी टी10: लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर संकट क्यों? पीसीबी ने एनओसी के लिए मांगे 10 हजार डॉलर

नेपाल प्रीमियर लीग में भी रोका था एनओसी

यह पहला मौका नहीं है जब पीसीबी ने विदेशी लीग में खेलने के लिए अपने खिलाड़ियों का एनओसी रोका है। पिछले महीने बोर्ड ने नेपाल प्रीमियर लीग (एनपीएल) में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी एनओसी देने से इनकार कर दिया था। इसके कारण ज्यादातर पाकिस्तानी खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं खेल सके थे।



पीसीबी पहले भी ऐसी नीति अपनाता रहा है। इसके तहत उन विदेशी लीगों में खिलाड़ियों की भागीदारी को सीमित किया जाता है, जहां पाकिस्तानी क्रिकेटरों की मांग तो होती है, लेकिन उन खिलाड़ियों की पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में मांग नहीं होती। हालांकि, पीसीबी ने हाल ही में अपनी नीति में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक, टी20 विशेषज्ञ खिलाड़ियों के विदेशी लीग में खेलने की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। उन्हें सिर्फ राष्ट्रीय टीम की जरूरत पड़ने पर उपलब्ध रहना होगा।