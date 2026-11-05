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अबू धाबी टी10: लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर संकट क्यों? पीसीबी ने एनओसी के लिए मांगे 10 हजार डॉलर

Thu, 05 Nov 2026 11:00 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लाहौर
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लाहौर Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 05 Nov 2026 11:00 AM IST
सार

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अबू धाबी टी10 लीग में खेलने वाले अपने खिलाड़ियों के एनओसी रोक दिए हैं। बोर्ड ने प्रत्येक एनओसी के लिए 10 हजार डॉलर की मांग की है। ड्राफ्ट में पांच फ्रेंचाइजी ने 16 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चुना था। सात नवंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट से पहले इस विवाद ने फ्रेंचाइजी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

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PCB Demands $10,000 Per NOC, Pakistan Players' Participation in Abu Dhabi T10 in Doubt
पाकिस्तानी खिलाड़ियों को झटका - फोटो : IANS

विस्तार
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अबू धाबी टी10 लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने खिलाड़ियों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने पर रोक लगा दी है। बोर्ड ने शर्त रखी है कि जब तक लीग प्रबंधन प्रत्येक एनओसी के लिए 10 हजार अमेरिकी डॉलर का भुगतान नहीं करता, तब तक खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं मिलेगी। पीसीबी की इस मांग से लीग की फ्रेंचाइजी असमंजस में हैं। उनके सामने या तो यह रकम चुकाने या फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के विकल्प तलाशने की चुनौती है।

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पाकिस्तान टीम - फोटो : IANS

हर एनओसी के लिए 10 हजार डॉलर की मांग
क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक, अबू धाबी टी10 लीग के प्रबंधन ने 30 सितंबर को खिलाड़ी ड्राफ्ट पूरा होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के एनओसी के लिए आवेदन किया था। हालांकि, पीसीबी ने इस सप्ताह की शुरुआत में प्रत्येक एनओसी के लिए 10 हजार डॉलर की मांग रख दी। लीग का आयोजन सात नवंबर से शुरू होना है। ऐसे में टूर्नामेंट से ठीक पहले पीसीबी की इस शर्त ने फ्रेंचाइजी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी सैलरी से यह फीस चुकाने की तैयारी में थे, लेकिन अब तक इस मामले का कोई समाधान नहीं निकल पाया है।

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मोहसिन नकवी - फोटो : ANI

पांच टीमों ने चुने थे 16 पाकिस्तानी खिलाड़ी
अबू धाबी टी10 के प्लेयर ड्राफ्ट में छह में से पांच फ्रेंचाइजी ने कुल 16 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चुना था। इनमें नसीम शाह, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, फखर जमां और इफ्तिखार अहमद जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पीसीबी की ओर से एनओसी नहीं मिलने की स्थिति में इन खिलाड़ियों का टूर्नामेंट में हिस्सा लेना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि फ्रेंचाइजी अब दूसरे खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने के विकल्प पर भी विचार कर रही हैं।

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पाकिस्तान टीम - फोटो : PCB

नेपाल प्रीमियर लीग में भी रोका था एनओसी
यह पहला मौका नहीं है जब पीसीबी ने विदेशी लीग में खेलने के लिए अपने खिलाड़ियों का एनओसी रोका है। पिछले महीने बोर्ड ने नेपाल प्रीमियर लीग (एनपीएल) में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी एनओसी देने से इनकार कर दिया था। इसके कारण ज्यादातर पाकिस्तानी खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं खेल सके थे।

पीसीबी पहले भी ऐसी नीति अपनाता रहा है। इसके तहत उन विदेशी लीगों में खिलाड़ियों की भागीदारी को सीमित किया जाता है, जहां पाकिस्तानी क्रिकेटरों की मांग तो होती है, लेकिन उन खिलाड़ियों की पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में मांग नहीं होती। हालांकि, पीसीबी ने हाल ही में अपनी नीति में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक, टी20 विशेषज्ञ खिलाड़ियों के विदेशी लीग में खेलने की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। उन्हें सिर्फ राष्ट्रीय टीम की जरूरत पड़ने पर उपलब्ध रहना होगा।

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पाकिस्तान टीम - फोटो : PCB Twitter

अबू धाबी टी10 ड्राफ्ट में चुने गए पाकिस्तानी खिलाड़ी

फ्रेंचाइजी

खिलाड़ी

अरेबियन एसेस

सलमान इरशाद

एमिरेट्स ईगल्स

आकिफ जावेद, हसन नवाज, अली रजा

रॉयल डेजर्ट चैंपियंस

नसीम शाह

यूएई बुल्स

शादाब खान, मोहम्मद आमिर, ख्वाजा नफे, खुशदिल शाह, आजम खान, मोहम्मद वसीम जूनियर

यूनाइटेड टाइगर्स

फखर जमां, इफ्तिखार अहमद, फहीम अशरफ, सुफियान मोकीम, अब्बास अफरीदी
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