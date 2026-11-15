अंडर 19 एशिया कप: पाकिस्तान को दिखाया आईना! खिताबी जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों के जश्न पर क्या बोले सैकिया?
भारत की अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2026 का खिताब जीता। इसके बाद खिलाड़ियों के आक्रामक जश्न का बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने समर्थन किया। उन्होंने इसे टीम के आत्मविश्वास और कभी हार नहीं मानने वाले रवैये का प्रतीक बताया। साथ ही युवा खिलाड़ियों को इनाम के बजाय खेल पर ध्यान देने की सलाह दी।
विस्तार
पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में रोमांचक जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों का आक्रामक जश्न चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद खिलाड़ियों ने जमकर और आक्रामक तरीके से खुशी मनाई। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने टीम के इस जश्न का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह खिलाड़ियों के चरित्र और लड़ने की भावना को दर्शाता है। मुश्किल स्थिति से जीत हासिल करने के बाद टीम को जश्न मनाने का पूरा अधिकार है।
𝗖.𝗛.𝗔.𝗠.𝗣.𝗜.𝗢.𝗡.𝗦 🏆 An absolutely incredible run chase in the Final gives India U19 the #MensU19AsiaCup 2026 title 🇮🇳 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna https://t.co/BYh3iNO18o— BCCI (@BCCI) November 14, 2026विज्ञापन
बाली में सैकिया ने भारत की खिताबी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए पूरी टीम और सहयोगी स्टाफ को बधाई दी। उन्होंने कहा, 'इस जीत का पूरा श्रेय भारतीय अंडर-19 टीम के युवा चैंपियनों को जाता है। पूरा देश और बीसीसीआई बेहद खुश हैं। मैं पूरी टीम के साथ-साथ सहयोगी स्टाफ को भी बधाई देता हूं, जो पूरी मजबूती से खिलाड़ियों के साथ खड़ा रहा।'
उन्होंने फाइनल के रोमांच का जिक्र करते हुए कहा कि यह मुकाबला बेहद अहम था, क्योंकि टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हार मिली थी। इसके बावजूद टीम ने फाइनल में वापसी की और आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक मुकाबले को ले जाकर जीत हासिल की। सैकिया ने कहा, 'यह टीम के चरित्र को दर्शाता है। यह उनके दृढ़ संकल्प, समर्पण और आत्मविश्वास का प्रमाण है। मेरा मानना है कि यह जीत दिखाती है कि हमारी खिलाड़ियों को तैयार करने वाली व्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है।'
Take a bow, Mohit Ulva! 🫡🙌 The celebrations begin after a victory for the ages 🥳 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna #MensU19AsiaCup https://t.co/jjCB1u8pKQ— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
भारतीय खिलाड़ियों के आक्रामक जश्न पर बीसीसीआई सचिव ने कहा कि यह उनके आत्मविश्वास और कभी हार नहीं मानने वाले रवैये को दिखाता है। उन्होंने कहा, 'यह उनके चरित्र और लड़ने की भावना को दर्शाता है। जरा सोचिए कि आज का मुकाबला कितना रोमांचक था। एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के पक्ष में नहीं जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद टीम जीतने में सफल रही।' उन्होंने आगे कहा, 'यह टीम के आत्मविश्वास और कभी हार नहीं मानने वाले रवैये को दिखाता है। जब खिलाड़ी इतनी मुश्किल स्थिति से मुकाबला जीतते हैं, तो उन्हें जश्न मनाने का पूरा अधिकार है। हमें उन्हें ऐसा करने देना चाहिए।'
The highest successful run chase in U19 Asia Cup history! 🙌 And what a way for the Boys in Blue to pull it off! 🏆 #SonySportsNetwork #SonyLIV #PAKvIND https://t.co/LWQineGkZJ— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 14, 2026
सैकिया ने युवा खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि और आर्थिक इनाम की चर्चा से बचने की सलाह भी दी। उनका मानना है कि इस उम्र में खिलाड़ियों का पूरा ध्यान अपने खेल और करियर को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'ये अभी युवा खिलाड़ी हैं। कृपया इनाम राशि या आर्थिक पुरस्कार जैसी बातें न करें। उन्हें पूरी तरह अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए। उनके पास पूरी जिंदगी इनाम राशि कमाने के लिए है, लेकिन आज उन्होंने जो अनुभव और आत्मविश्वास हासिल किया है, वह उनके भविष्य के करियर को नई दिशा देने में बहुत मददगार होगा। इससे ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं हो सकता।'
𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗰𝗿𝗼𝘄𝗻𝗲𝗱! 🏆🤩 India U19 celebrate with the #MensU19AsiaCup winners' trophy! 🥳 https://t.co/1JlSakLJoB— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
All the hard work, all the belief, all leading to this one moment. ☺️ India U19 are champions of Asia! What a feeling! 💙 #SonySportsNetwork #SonyLIV #PAKvIND https://t.co/EY6hjydAuK— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 14, 2026
सैकिया ने भारत की युवा प्रतिभाओं को तैयार करने में वीवीएस लक्ष्मण और सहयोगी स्टाफ की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उनकी योजना और मेहनत के कारण भारतीय सीनियर टीम के लिए लगातार प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं।
#WATCH | Bali: BCCI Secretary Devajit Saikia said, "These are still young players—please don’t bring up topics like prize money or financial rewards; they should be focusing entirely on their game. They will have their whole lives to earn prize money, but the experience and confidence they’ve gained today will serve as a massive impetus for their future careers. Nothing could be more valuable than that..." When asked about the aggressive celebration of the Indian cricket team after winning, he said, "That reflects their character and fighting spirit. Consider how much of a cliffhanger today’s match was—at one point, it really didn't look like it was in India’s favour... Yet, India managed to win. This speaks volumes about the team's confidence level and their 'never-say-die' attitude. When they win a match from such a difficult position, they certainly deserve to celebrate; that’s something we must allow..." (14.11)— ANI (@ANI) November 15, 2026