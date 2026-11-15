अंडर 19 एशिया कप: पाकिस्तान को दिखाया आईना! खिताबी जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों के जश्न पर क्या बोले सैकिया?

Take a bow, Mohit Ulva! 🫡🙌 The celebrations begin after a victory for the ages 🥳 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna #MensU19AsiaCup https://t.co/jjCB1u8pKQ — BCCI (@BCCI) November 14, 2026

बाली में सैकिया ने भारत की खिताबी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए पूरी टीम और सहयोगी स्टाफ को बधाई दी। उन्होंने कहा, 'इस जीत का पूरा श्रेय भारतीय अंडर-19 टीम के युवा चैंपियनों को जाता है। पूरा देश और बीसीसीआई बेहद खुश हैं। मैं पूरी टीम के साथ-साथ सहयोगी स्टाफ को भी बधाई देता हूं, जो पूरी मजबूती से खिलाड़ियों के साथ खड़ा रहा।'उन्होंने फाइनल के रोमांच का जिक्र करते हुए कहा कि यह मुकाबला बेहद अहम था, क्योंकि टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हार मिली थी। इसके बावजूद टीम ने फाइनल में वापसी की और आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक मुकाबले को ले जाकर जीत हासिल की। सैकिया ने कहा, 'यह टीम के चरित्र को दर्शाता है। यह उनके दृढ़ संकल्प, समर्पण और आत्मविश्वास का प्रमाण है। मेरा मानना है कि यह जीत दिखाती है कि हमारी खिलाड़ियों को तैयार करने वाली व्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है।'