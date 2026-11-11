आईपीएल 2027: मुंबई से पंजाब जाते ही हार्दिक की सैलरी में ₹1.65 करोड़ का इजाफा! अर्शदीप कितने में एमआई से जुड़े
आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच बड़ा ट्रेड हुआ है। हार्दिक का मुंबई के साथ बतौर कप्तान सफर अच्छा नहीं रहा है। 2024 में वह इस टीम से जुड़े और तीन सीजन कप्तानी की। इस दौरान मुंबई ने उनकी कप्तानी में 39 में से सिर्फ 15 मैच जीते। 24 में टीम को हार का सामना करना पड़ा। वहीं, अर्शदीप का जाना पंजाब के लिए झटका हो सकता है, क्योंकि पंजाब को उन्होंने अपने दम पर कई मैच जिताए हैं।
विस्तार
आईपीएल इतिहास के सबसे बड़ा ट्रेड में से एक की आधिकारिक पुष्टि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कर दी है। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में शामिल हो गए हैं। वहीं, भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन गए हैं। दोनों फ्रेंचाइजी के बीच हुए इस बड़े ट्रेड से आईपीएल के आगामी सीजन से पहले टीमों का समीकरण बदल गया है।
इस ट्रेड के तहत हार्दिक पांड्या 18 करोड़ रुपये की फीस पर पंजाब किंग्स से जुड़ेंगे। मुंबई इंडियंस में उनकी मौजूदा फीस 16.35 करोड़ रुपये थी। वहीं, अर्शदीप सिंह अपनी मौजूदा 18 करोड़ रुपये की फीस पर ही मुंबई इंडियंस में शामिल होंगे। अर्शदीप पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।
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हार्दिक पांड्या पिछले कुछ सीजन से मुंबई इंडियंस का अहम हिस्सा थे। वह टीम की कप्तानी भी कर रहे थे। अब आईपीएल 2027 से पहले उनका पंजाब किंग्स में जाना फ्रेंचाइजी के लिए बड़ा बदलाव है। पंजाब ने उन्हें 18 करोड़ रुपये की फीस पर अपने साथ जोड़ा है। इस तरह हार्दिक को उनकी मौजूदा फीस से 1.65 करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे। हार्दिक अपनी बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी के अलावा कप्तानी का अनुभव भी पंजाब के साथ लेकर जाएंगे। ऐसे में उनकी मौजूदगी से टीम के मध्यक्रम और ऑलराउंड विभाग को मजबूती मिल सकती है।
दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस ने भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपने साथ शामिल किया है। अर्शदीप 18 करोड़ रुपये की अपनी मौजूदा फीस पर ही मुंबई की टीम में आएंगे। अर्शदीप भारत के प्रमुख टी20 गेंदबाजों में शामिल हैं। नई गेंद से स्विंग कराने के साथ-साथ डेथ ओवरों में यॉर्कर डालने की उनकी क्षमता उन्हें खास बनाती है। पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वह भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। मुंबई इंडियंस के लिए उनका जुड़ना तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है। खासकर टी20 क्रिकेट में उनके अनुभव से टीम को फायदा मिल सकता है।
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खिलाड़ी
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पुरानी टीम
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नई टीम
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फीस
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हार्दिक पांड्या
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मुंबई इंडियंस
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पंजाब किंग्स
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18 करोड़ रुपये
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अर्शदीप सिंह
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पंजाब किंग्स
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मुंबई इंडियंस
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18 करोड़ रुपये
हार्दिक के पास है काफी अनुभव
हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस के साथ दूसरा कार्यकाल समाप्त हो गया है। वह 2015 में पहली बार इस फ्रेंचाइजी से जुड़े थे। मुंबई के साथ उन्होंने 2015, 2017, 2019 और 2020 में चार आईपीएल खिताब जीते। सात सीजन मुंबई में बिताने के बाद वह 2022 में गुजरात टाइटंस से जुड़े और पहले ही सीजन में टीम को चैंपियन बनाया। गुजरात ने 2023 में भी फाइनल खेला। इसके बाद हार्दिक 2024 में मुंबई लौटे और टीम की कप्तानी संभाली। उन्होंने 162 आईपीएल मैचों में 2,955 रन बनाने के साथ 82 विकेट भी लिए हैं।
वहीं, अर्शदीप सिंह आठ सीजन तक पंजाब किंग्स का हिस्सा रहे। उन्होंने 2019 में इसी फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल डेब्यू किया था। 96 मैचों में 111 विकेट लेकर वह पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। अर्शदीप ने 2025 के आईपीएल सीजन में 21 और 2026 में 14 विकेट लिए थे। नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालने और डेथ ओवरों में दबाव के बीच गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता मुंबई इंडियंस के लिए उपयोगी होगी।
इस ट्रेड से पंजाब किंग्स को अनुभवी भारतीय ऑलराउंडर और कप्तानी का अनुभव रखने वाला खिलाड़ी मिला है। वहीं, मुंबई इंडियंस ने भारतीय टी20 क्रिकेट के सबसे सफल विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल अर्शदीप को अपने साथ जोड़ा है। आईपीएल 2027 से पहले यह ट्रेड इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि इसमें दो बड़े भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की अदला-बदली हुई है। अब दोनों खिलाड़ियों के नई फ्रेंचाइजी के साथ प्रदर्शन पर सबकी नजर रहेगी।