{"_id":"6af3ecf1d3a58fe2a209a2de","slug":"ipl-2027-hardik-pandya-joins-punjab-kings-arshdeep-singh-moves-to-mumbai-indians-in-blockbuster-trade-2026-11-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल 2027: मुंबई से पंजाब जाते ही हार्दिक की सैलरी में ₹1.65 करोड़ का इजाफा! अर्शदीप कितने में एमआई से जुड़े","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

आईपीएल इतिहास के सबसे बड़ा ट्रेड में से एक की आधिकारिक पुष्टि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कर दी है। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में शामिल हो गए हैं। वहीं, भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन गए हैं। दोनों फ्रेंचाइजी के बीच हुए इस बड़े ट्रेड से आईपीएल के आगामी सीजन से पहले टीमों का समीकरण बदल गया है। विज्ञापन



इस ट्रेड के तहत हार्दिक पांड्या 18 करोड़ रुपये की फीस पर पंजाब किंग्स से जुड़ेंगे। मुंबई इंडियंस में उनकी मौजूदा फीस 16.35 करोड़ रुपये थी। वहीं, अर्शदीप सिंह अपनी मौजूदा 18 करोड़ रुपये की फीस पर ही मुंबई इंडियंस में शामिल होंगे। अर्शदीप पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। विज्ञापन The trade confirmation you have been waiting for is HERE! Two marquee #TeamIndia stars, two franchise and a blockbuster trade 🎇 Hardik Pandya heads to @PunjabKingsIPL and Arshdeep Singh moves to @mipaltan. 📌 Hardik will join #PBKS at a revised fee of INR 18 crore, up from 16.5 crores. 📌 Arshdeep will join #MI at his existing fee of INR 18 crore Details ▶️ https://t.co/i4RpaGg2BE #TATAIPL2027 विज्ञापन विज्ञापन — IndianPremierLeague (@IPL) November 11, 2026 इस ट्रेड के तहत हार्दिक पांड्या 18 करोड़ रुपये की फीस पर पंजाब किंग्स से जुड़ेंगे। मुंबई इंडियंस में उनकी मौजूदा फीस 16.35 करोड़ रुपये थी। वहीं, अर्शदीप सिंह अपनी मौजूदा 18 करोड़ रुपये की फीस पर ही मुंबई इंडियंस में शामिल होंगे। अर्शदीप पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

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हार्दिक को 18 करोड़ रुपये में पंजाब ने किया शामिल

हार्दिक पांड्या पिछले कुछ सीजन से मुंबई इंडियंस का अहम हिस्सा थे। वह टीम की कप्तानी भी कर रहे थे। अब आईपीएल 2027 से पहले उनका पंजाब किंग्स में जाना फ्रेंचाइजी के लिए बड़ा बदलाव है। पंजाब ने उन्हें 18 करोड़ रुपये की फीस पर अपने साथ जोड़ा है। इस तरह हार्दिक को उनकी मौजूदा फीस से 1.65 करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे। हार्दिक अपनी बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी के अलावा कप्तानी का अनुभव भी पंजाब के साथ लेकर जाएंगे। ऐसे में उनकी मौजूदगी से टीम के मध्यक्रम और ऑलराउंड विभाग को मजबूती मिल सकती है। हार्दिक पांड्या पिछले कुछ सीजन से मुंबई इंडियंस का अहम हिस्सा थे। वह टीम की कप्तानी भी कर रहे थे। अब आईपीएल 2027 से पहले उनका पंजाब किंग्स में जाना फ्रेंचाइजी के लिए बड़ा बदलाव है। पंजाब ने उन्हें 18 करोड़ रुपये की फीस पर अपने साथ जोड़ा है। इस तरह हार्दिक को उनकी मौजूदा फीस से 1.65 करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे। हार्दिक अपनी बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी के अलावा कप्तानी का अनुभव भी पंजाब के साथ लेकर जाएंगे। ऐसे में उनकी मौजूदगी से टीम के मध्यक्रम और ऑलराउंड विभाग को मजबूती मिल सकती है।

अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस से जुड़े

दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस ने भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपने साथ शामिल किया है। अर्शदीप 18 करोड़ रुपये की अपनी मौजूदा फीस पर ही मुंबई की टीम में आएंगे। अर्शदीप भारत के प्रमुख टी20 गेंदबाजों में शामिल हैं। नई गेंद से स्विंग कराने के साथ-साथ डेथ ओवरों में यॉर्कर डालने की उनकी क्षमता उन्हें खास बनाती है। पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वह भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। मुंबई इंडियंस के लिए उनका जुड़ना तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है। खासकर टी20 क्रिकेट में उनके अनुभव से टीम को फायदा मिल सकता है।

ट्रेड की पूरी जानकारी खिलाड़ी पुरानी टीम नई टीम फीस हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स 18 करोड़ रुपये अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस 18 करोड़ रुपये

हार्दिक के पास है काफी अनुभव

हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस के साथ दूसरा कार्यकाल समाप्त हो गया है। वह 2015 में पहली बार इस फ्रेंचाइजी से जुड़े थे। मुंबई के साथ उन्होंने 2015, 2017, 2019 और 2020 में चार आईपीएल खिताब जीते। सात सीजन मुंबई में बिताने के बाद वह 2022 में गुजरात टाइटंस से जुड़े और पहले ही सीजन में टीम को चैंपियन बनाया। गुजरात ने 2023 में भी फाइनल खेला। इसके बाद हार्दिक 2024 में मुंबई लौटे और टीम की कप्तानी संभाली। उन्होंने 162 आईपीएल मैचों में 2,955 रन बनाने के साथ 82 विकेट भी लिए हैं।

अर्शदीप आठ सीजन पंजाब का हिस्सा रहे

वहीं, अर्शदीप सिंह आठ सीजन तक पंजाब किंग्स का हिस्सा रहे। उन्होंने 2019 में इसी फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल डेब्यू किया था। 96 मैचों में 111 विकेट लेकर वह पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। अर्शदीप ने 2025 के आईपीएल सीजन में 21 और 2026 में 14 विकेट लिए थे। नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालने और डेथ ओवरों में दबाव के बीच गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता मुंबई इंडियंस के लिए उपयोगी होगी।