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आईपीएल 2027 के लिए खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। इस बार फ्रेंचाइजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ अपनी टीम का संतुलन बनाने की नहीं, बल्कि विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर भी है। खासकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को लेकर टीमों की चिंता बढ़ सकती है। विज्ञापन



दरअसल, ऑस्ट्रेलिया का 2027 का अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर काफी व्यस्त रहने वाला है। इसमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (अगर क्वालिफाई किए तो), एशेज और वनडे विश्व कप जैसे बड़े आयोजन शामिल हैं। ऐसे में कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए आईपीएल के पूरे सीजन में उपलब्ध रहना मुश्किल हो सकता है। फ्रेंचाइजी के सामने सवाल है कि जिन खिलाड़ियों पर उन्होंने करोड़ों रुपये खर्च किए हैं, अगर वे पूरे सीजन के लिए उपलब्ध नहीं रहते तो उन्हें रिटेन करने का क्या फायदा? यही वजह है कि इस बार कुछ बड़े विदेशी नामों पर गाज गिर सकती है। विज्ञापन

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ट्रेविस हेड आईपीएल 2027 से बाहर, SRH को बड़ा झटका

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को देखते हुए आईपीएल 2027 से हटने का फैसला किया है। उन्होंने इसकी जानकारी फ्रेंचाइजी को दे दी है।



यह सनराइजर्स के लिए बड़ा झटका है। हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने पिछले कुछ सीजन में आईपीएल में आक्रामक बल्लेबाजी की नई पहचान बनाई है। दोनों ने मिलकर 42 पारियों में 1892 रन जोड़े हैं। उनकी साझेदारी का रन रेट 12.27 प्रति ओवर रहा है, जो कम से कम 1000 रन बनाने वाली जोड़ियों में आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ है। हेड को सनराइजर्स ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले 14 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। अब उनके हटने से फ्रेंचाइजी की नीलामी राशि में इतनी ही रकम जुड़ जाएगी। हालांकि, इसके लिए बीसीसीआई की ओर से रिलीज को मंजूरी मिलना जरूरी है।

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पैट कमिंस पर भी फैसला लेना आसान नहीं

सनराइजर्स के सामने दूसरा बड़ा सवाल कप्तान पैट कमिंस को लेकर है। कमिंस भी ऑस्ट्रेलिया के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के कारण आईपीएल 2027 के लिए पूरी तरह उपलब्ध नहीं रह सकते हैं। ऐसे में फ्रेंचाइजी को उनकी उपलब्धता और टीम में उनकी भूमिका को ध्यान में रखकर फैसला करना होगा।



कमिंस को सनराइजर्स ने 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। वह टीम के कप्तान होने के साथ-साथ गेंदबाजी आक्रमण के अहम सदस्य भी हैं। अगर उनकी उपलब्धता पर अनिश्चितता रहती है तो फ्रेंचाइजी के लिए उन्हें रिटेन करना बड़ा फैसला होगा। हालांकि, हेड और कमिंस की स्थिति फिलहाल एक जैसी नहीं है। हेड के आईपीएल 2027 से हटने की खबर सामने आ चुकी है, जबकि कमिंस की उपलब्धता को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि कमिंस को रिटेन किया जा सकता है। हालांकि, ईशान किशन उनकी गैरमौजूदगी में टीम की कमान संभालेंगे।

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स्टार्क पर भी दिल्ली कैपिटल्स ले सकती है बड़ा फैसला

सिर्फ सनराइजर्स ही नहीं, दिल्ली कैपिटल्स के सामने भी विदेशी खिलाड़ियों को लेकर मुश्किल हो सकती है। मिचेल स्टार्क को लेकर फ्रेंचाइजी रिलीज का फैसला कर सकती है। उनकी उपलब्धता को लेकर चिंता है। वहीं, पिछले सीजन के प्रदर्शन के आधार पर आकिब नबी को लेकर भी टीम विचार कर सकती है। दिल्ली के लिए स्टार्क जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज को छोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वह पूरे सीजन उपलब्ध नहीं रहते हैं तो टीम दूसरे विकल्प तलाश सकती है।