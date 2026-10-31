भारत vs न्यूजीलैंड: 'गेंदबाजों को सही समय पर इस्तेमाल करना कब सीखेंगे?' कैफ ने श्रेयस की कप्तानी पर उठाए सवाल

गेंदबाजों के इस्तेमाल में अय्यर से कहां हो रही चूक?

मोहम्मद कैफ ने कहा कि अय्यर की कप्तानी में गेंदबाजी में बदलाव और अलग-अलग परिस्थितियों में गेंदबाजों को जिम्मेदारी देने के तरीके में कमियां दिखाई दे रही हैं। उनके मुताबिक, यह किसी एक मुकाबले की समस्या नहीं, बल्कि लगातार सामने आ रहा पैटर्न है।



कैफ ने कहा, 'मैंने अय्यर की कप्तानी में भी कुछ कमियां देखी हैं, खासकर गेंदबाजी में बदलाव और इस फैसले में कि किस गेंदबाज को किस समय गेंदबाजी करनी चाहिए। मैं सिर्फ एक हार की बात नहीं कर रहा हूं। यह बार-बार देखने को मिल रहा है। टीमें नियमित रूप से हमारे खिलाफ 200, 225 और यहां तक कि 250 रन बना रही हैं।'



उन्होंने कहा कि अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाजों का इस्तेमाल उनकी विशेषज्ञता के मुताबिक होना चाहिए। कैफ के अनुसार, अर्शदीप डेथ ओवरों में भारत के प्रमुख बाएं हाथ के विकल्प हैं, जबकि भुवनेश्वर के पास नई गेंद और आखिरी ओवरों में गेंदबाजी करने का अनुभव है। उन्होंने कहा, 'अय्यर को गेंदबाजों को मैनेज करना सीखना होगा। आपको अपने मुख्य गेंदबाजों के ओवर 17वें और 19वें ओवर जैसे अहम मौकों के लिए बचाकर रखने चाहिए। टी20 क्रिकेट में यह एक बुनियादी फॉर्मूला है।'