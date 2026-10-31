भारत vs न्यूजीलैंड: 'गेंदबाजों को सही समय पर इस्तेमाल करना कब सीखेंगे?' कैफ ने श्रेयस की कप्तानी पर उठाए सवाल
न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद मोहम्मद कैफ ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अय्यर को गेंदबाजों का बेहतर इस्तेमाल करना सीखना होगा। कैफ ने डेथ ओवरों में विशेषज्ञ गेंदबाजों को बचाकर रखने और नीतीश कुमार रेड्डी को पांचवें या छठे विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने की सलाह दी।
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भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में मिली हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर सवाल उठाए हैं। कैफ का मानना है कि अय्यर को गेंदबाजों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। उन्होंने खास तौर पर डेथ ओवरों में विशेषज्ञ गेंदबाजों को बचाकर रखने और नीतीश कुमार रेड्डी से उनकी भूमिका के मुताबिक गेंदबाजी कराने की सलाह दी है।
गेंदबाजों के इस्तेमाल में अय्यर से कहां हो रही चूक?
मोहम्मद कैफ ने कहा कि अय्यर की कप्तानी में गेंदबाजी में बदलाव और अलग-अलग परिस्थितियों में गेंदबाजों को जिम्मेदारी देने के तरीके में कमियां दिखाई दे रही हैं। उनके मुताबिक, यह किसी एक मुकाबले की समस्या नहीं, बल्कि लगातार सामने आ रहा पैटर्न है।
कैफ ने कहा, 'मैंने अय्यर की कप्तानी में भी कुछ कमियां देखी हैं, खासकर गेंदबाजी में बदलाव और इस फैसले में कि किस गेंदबाज को किस समय गेंदबाजी करनी चाहिए। मैं सिर्फ एक हार की बात नहीं कर रहा हूं। यह बार-बार देखने को मिल रहा है। टीमें नियमित रूप से हमारे खिलाफ 200, 225 और यहां तक कि 250 रन बना रही हैं।'
उन्होंने कहा कि अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाजों का इस्तेमाल उनकी विशेषज्ञता के मुताबिक होना चाहिए। कैफ के अनुसार, अर्शदीप डेथ ओवरों में भारत के प्रमुख बाएं हाथ के विकल्प हैं, जबकि भुवनेश्वर के पास नई गेंद और आखिरी ओवरों में गेंदबाजी करने का अनुभव है। उन्होंने कहा, 'अय्यर को गेंदबाजों को मैनेज करना सीखना होगा। आपको अपने मुख्य गेंदबाजों के ओवर 17वें और 19वें ओवर जैसे अहम मौकों के लिए बचाकर रखने चाहिए। टी20 क्रिकेट में यह एक बुनियादी फॉर्मूला है।'
चार महीने में तीन बार 250 से ज्यादा रन लुटाए
कैफ ने भारतीय गेंदबाजी की चिंता को आंकड़ों के जरिए भी समझाया। उन्होंने कहा कि 2026 से पहले भारतीय टीम ने पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कभी 250 या उससे ज्यादा रन नहीं दिए थे, लेकिन अय्यर की कप्तानी में चार महीने के भीतर तीन बार ऐसा हुआ है।
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इंग्लैंड ने साउथैम्प्टन में तीन विकेट पर 257 रन बनाए।
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वेस्टइंडीज ने रांची में चार विकेट पर 252 रन बनाए।
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न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड में सात विकेट पर 259 रन बनाए।
हालांकि, कैफ ने यह भी माना कि हर महंगे गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए कप्तान को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। ऑकलैंड में नीतीश कुमार रेड्डी ने चार ओवर में 64 रन दिए, जबकि ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल ने 41 गेंदों में 115 रन जोड़ दिए। न्यूजीलैंड ने आखिरी नौ ओवर में 146 रन बनाए। कैफ के मुताबिक, इस दौरान भारतीय गेंदबाज बाउंड्री रोकने में नाकाम रहे और अर्शदीप ही कुछ हद तक नियंत्रण बनाए रख सके।
कैफ ने नीतीश कुमार रेड्डी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका मानना है कि नीतीश को मुख्य गेंदबाज की तरह इस्तेमाल करने के बजाय पांचवें या छठे विकल्प के तौर पर जिम्मेदारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि इस ऑलराउंडर को पांचवें या छठे गेंदबाजी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनके ओवर बीच के चरण में पूरे होने चाहिए, न कि उनसे मुख्य गेंदबाज की भूमिका निभाने की उम्मीद करनी चाहिए।'
बल्लेबाजी में भी नहीं चल रहे श्रेयस
श्रेयस अय्यर के लिए चिंता सिर्फ कप्तानी तक सीमित नहीं है। वह बल्ले से भी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। छह अक्तूबर को लखनऊ में वेस्टइंडीज के खिलाफ 43 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाने के बाद उनकी पिछली आठ पारियों के स्कोर 40, 1, 16, 22, 42, 7, 5 और 22 रहे हैं। ऐसे में कप्तानी के साथ बल्लेबाजी में भी उनका फॉर्म चर्चा का विषय बन गया है।