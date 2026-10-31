सचिन के जल्दी आउट होने के बाद धोनी को मिला प्रमोशन

मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। टीम ने निर्धारित 50 ओवर में चार विकेट पर 298 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा ने 147 गेंदों में नाबाद 138 रन की शानदार पारी खेली। वहीं, महेला जयवर्धने ने 71 रन बनाए। भारत के सामने 299 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। उस दौर में वनडे क्रिकेट में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं माना जाता था।



भारतीय पारी की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर पहले ही ओवर में चामिंडा वास की गेंद पर महज दो रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान राहुल द्रविड़ और कोच ग्रेग चैपल ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने नियमित बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करते हुए युवा धोनी को तीसरे नंबर पर भेज दिया। यह फैसला भारतीय क्रिकेट के यादगार पलों में शामिल हो गया।



1️⃣8️⃣3️⃣* Runs 1️⃣4️⃣5️⃣ Balls 1️⃣5️⃣ Fours & 1️⃣0️⃣ Sixes #OTD in 2005, @msdhoni registered the Highest Individual Score by a WK-Batter in ODIs with his blazing knock against SL in Jaipur 👏 #TeamIndia https://t.co/8tIlc9XII0 — BCCI (@BCCI) October 31, 2026