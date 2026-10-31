हॉन्गकॉन्ग सिक्सेस: भारत ने लगाई हार की हैट्रिक! पाकिस्तान और यूएई के बाद इंग्लैंड ने हराया; किस स्थान पर रहे?

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हॉन्गकॉन्ग सिक्सेस 2026 में भारतीय टीम का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बाद अब इंग्लैंड ने भी भारत को हरा दिया है। शनिवार को खेले गए बाउल सेमीफाइनल-2 में इंग्लैंड ने भारत को तीन रन से शिकस्त दी। इस हार के साथ ही भारतीय टीम ने लगातार तीसरी हार झेली। अब भारत को टूर्नामेंट में 11वें और 12वें स्थान के लिए मुकाबला खेलना होगा। विज्ञापन

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यूएई ने 4.2 ओवर में ही छीन ली थी जीत

शनिवार को ही भारत को यूएई के खिलाफ छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। टिन क्वॉंग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में यूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम ने छह ओवर में छह विकेट पर 94 रन बनाए। भारत की ओर से टी. नटराजन ने 14 गेंदों में तीन चौके और चार छक्कों की मदद से 38 रन बनाए। राहुल त्रिपाठी ने 24 और कप्तान क्रुणाल पंड्या ने 15 रन का योगदान दिया। हालांकि, बाकी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके। जवाब में यूएई ने 95 रन का लक्ष्य महज 4.2 ओवर में बिना विकेट गंवाए हासिल कर लिया। कप्तान खालिद शाह ने 14 गेंदों में नाबाद 52 और अंश टंडन ने 12 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाए। जाहिद अली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

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इंग्लैंड ने तीन रन से दी शिकस्त

यूएई से हार के बाद भारत का सामना बाउल सेमीफाइनल-2 में इंग्लैंड से हुआ। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह ओवर में दो विकेट पर 124 रन बनाए। मार्टिन एंडरसन ने 13 गेंदों में 51 रन की तूफानी पारी खेली। वहीं, एड बर्नार्ड 14 गेंदों में 35 रन बनाकर नाबाद रहे। 125 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम छह ओवर में चार विकेट पर 121 रन ही बना सकी। राहुल त्रिपाठी ने 14 गेंदों में दो चौके और सात छक्कों की मदद से नाबाद 56 रन बनाए। शशांक सिंह ने नौ गेंदों में 29 रन की पारी खेली, जिसमें चार छक्के शामिल थे। क्रुणाल पंड्या सात गेंदों में 28 रन बनाकर नाबाद रहे। हालांकि, टीम लक्ष्य से तीन रन दूर रह गई।

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