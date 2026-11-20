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विज्ञापन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के 2018 के चर्चित बॉल टेंपरिंग विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। कैमरून बैनक्रॉफ्ट के नए दावों के बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने इस मामले में पूरा सच सामने लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस विवाद में सच के अलग-अलग रूप नहीं हो सकते और प्रशंसकों को यह जानने का हक है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में आखिर हुआ क्या था। बैनक्रॉफ्ट के दावों ने मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान पैट कमिंस की भूमिका पर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

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बैनक्रॉफ्ट के दावे से फिर चर्चा में आया विवाद

कैमरून बैनक्रॉफ्ट ने बुधवार को द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन में लिखे अपने कॉलम में दावा किया कि 2018 के केपटाउन टेस्ट में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को गेंद पर सैंडपेपर इस्तेमाल किए जाने की जानकारी थी। उनके मुताबिक, इस बात की जानकारी पैट कमिंस को भी थी। हालांकि, कमिंस लगातार यह कहते रहे हैं कि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि बैनक्रॉफ्ट गेंद पर सैंडपेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह विवाद उस समय सामने आया था, जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में बैनक्रॉफ्ट को गेंद से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया था। इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जांच की थी और स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर तथा बैनक्रॉफ्ट पर लंबे प्रतिबंध लगाए थे।

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'सच के दो रूप नहीं हो सकते'

माइकल क्लार्क ने अपने पॉडकास्ट बियॉन्ड 23 में इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विवाद को खत्म करने के लिए पूरा सच सामने आना जरूरी है। उन्होंने कहा, 'सच एक ही होता है। मैं इस बात को बिल्कुल बकवास मानता हूं कि सच के दो पहलू हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस कहानी के दो अलग-अलग रूप हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'अगर इस मामले को सही तरीके से नहीं सुलझाया गया तो यह चर्चा जारी रहेगी। मैं अभी किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि यहां दो तरह के सच या मिला-जुला सच नहीं हो सकता।'



क्लार्क ने यह भी कहा कि अब चर्चा सिर्फ उस अपराध की नहीं है, बल्कि उसके बाद खिलाड़ियों के व्यवहार और कथित झूठ की भी है। उन्होंने कहा, 'हम अब उस अपराध की वजह से यहां नहीं बैठे हैं। हम उस घटना के बाद के व्यवहार और झूठ की वजह से यहां हैं। मैं सच जानना चाहता हूं और प्रशंसक भी सच जानना चाहते हैं।'

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क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावित मंच पर भी उठाए सवाल

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने 2018 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई टीम के खिलाड़ियों और उनके करीबी लोगों को एक मंच पर लाने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य सभी संबंधित लोगों को उस विवाद पर अपना पक्ष रखने का मौका देना है। हालांकि, सीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा था कि बोर्ड 'परफेक्ट ट्रुथ' यानी पूरी तरह सटीक सच की तलाश नहीं कर रहा है। उनका मानना था कि इस मामले में अलग-अलग लोगों के बयान एक-दूसरे से अलग हो सकते हैं। क्लार्क ने इस सोच से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि बैनक्रॉफ्ट के कॉलम ने प्रस्तावित मंच के आयोजन से पहले ही उसकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्लार्क के मुताबिक, प्रशंसक पूरा सच जानना चाहते हैं, ताकि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इस विवाद से आगे बढ़ सके।