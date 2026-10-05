वनडे सीरीज जीती: अब क्या टी20 में भी जारी रह पाएगा भारत की जीत का सिलसिला? वेस्टइंडीज के खिलाफ कैसा है रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Mon, 05 Oct 2026 08:48 AM IST
सार
वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद टीम इंडिया अब वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में उतरेगी। भारत का कैरेबियाई टीम के खिलाफ टी20 में रिकॉर्ड शानदार रहा है। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर लौटी भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों पर भी नजरें रहेंगी।
विज्ञापन
विस्तार
वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम करने के बाद भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में दम दिखाने उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जानी है। सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ऐसे में नजरें इस बात पर होंगी कि क्या टीम इंडिया वनडे के बाद टी20 में भी अपना दबदबा कायम रख पाती है।
विज्ञापन
टी20 में भारत का पलड़ा भारी
भारत और वेस्टइंडीज के बीच साल 2009 से अब तक कुल 31 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारतीय टीम ने 20 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि वेस्टइंडीज को 10 मैचों में सफलता मिली है। एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। यानी टी20 में भी कैरेबियाई टीम के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है।
दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल में पिछली भिड़ंत टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हुई थी। उस मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हराया था। हालांकि, कैरेबियाई टीम ने भारत को कड़ी चुनौती दी थी। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 195 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया ने शानदार चेज करते हुए चार गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया था।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच साल 2009 से अब तक कुल 31 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारतीय टीम ने 20 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि वेस्टइंडीज को 10 मैचों में सफलता मिली है। एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। यानी टी20 में भी कैरेबियाई टीम के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है।
दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल में पिछली भिड़ंत टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हुई थी। उस मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हराया था। हालांकि, कैरेबियाई टीम ने भारत को कड़ी चुनौती दी थी। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 195 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया ने शानदार चेज करते हुए चार गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
एशियन गेम्स के गोल्ड से बढ़ा आत्मविश्वास
भारतीय टीम हाल ही में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी है। टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशियन गेम्स के फाइनल में तूफानी अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं, वैभव और संजू सैमसन एशियन गेम्स में बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके थे। ऐसे में दोनों आक्रामक बल्लेबाज वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे।
भारतीय टीम हाल ही में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी है। टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशियन गेम्स के फाइनल में तूफानी अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं, वैभव और संजू सैमसन एशियन गेम्स में बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके थे। ऐसे में दोनों आक्रामक बल्लेबाज वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे।
तिलक की तूफानी पारी पर रहेंगी नजरें
तिलक वर्मा भी अच्छी लय में हैं। उन्होंने एशियन गेम्स के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ महज 22 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए थे। ऐसे में मध्यक्रम में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए अहम साबित हो सकती है। हालांकि, भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव की कमी जरूर नजर आ रही है। तेज गेंदबाजी की कमान अर्शदीप सिंह संभालेंगे। उनका साथ देने के लिए प्रिंस यादव और मयंक यादव को टीम में चुना गया है।
तिलक वर्मा भी अच्छी लय में हैं। उन्होंने एशियन गेम्स के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ महज 22 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए थे। ऐसे में मध्यक्रम में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए अहम साबित हो सकती है। हालांकि, भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव की कमी जरूर नजर आ रही है। तेज गेंदबाजी की कमान अर्शदीप सिंह संभालेंगे। उनका साथ देने के लिए प्रिंस यादव और मयंक यादव को टीम में चुना गया है।
वेस्टइंडीज भी नहीं मानेगी हार
दूसरी ओर, वनडे सीरीज में भारत को कड़ी टक्कर देने के बाद वेस्टइंडीज टी20 में भी अपना दम दिखाना चाहेगी। कैरेबियाई टीम को शेरफेन रदरफोर्ड, शिमरोन हेटमायर और रोमारियो शेफर्ड जैसे खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। शाई होप ने वनडे में शानदार फॉर्म दिखाई थी और अब वह टी20 में भी उसी लय को बरकरार रखना चाहेंगे। बल्लेबाजों के साथ-साथ वेस्टइंडीज को अपने गेंदबाजों से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
दूसरी ओर, वनडे सीरीज में भारत को कड़ी टक्कर देने के बाद वेस्टइंडीज टी20 में भी अपना दम दिखाना चाहेगी। कैरेबियाई टीम को शेरफेन रदरफोर्ड, शिमरोन हेटमायर और रोमारियो शेफर्ड जैसे खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। शाई होप ने वनडे में शानदार फॉर्म दिखाई थी और अब वह टी20 में भी उसी लय को बरकरार रखना चाहेंगे। बल्लेबाजों के साथ-साथ वेस्टइंडीज को अपने गेंदबाजों से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।