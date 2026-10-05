वनडे सीरीज जीती: अब क्या टी20 में भी जारी रह पाएगा भारत की जीत का सिलसिला? वेस्टइंडीज के खिलाफ कैसा है रिकॉर्ड

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वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम करने के बाद भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में दम दिखाने उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जानी है। सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ऐसे में नजरें इस बात पर होंगी कि क्या टीम इंडिया वनडे के बाद टी20 में भी अपना दबदबा कायम रख पाती है। विज्ञापन

टी20 में भारत का पलड़ा भारी

भारत और वेस्टइंडीज के बीच साल 2009 से अब तक कुल 31 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारतीय टीम ने 20 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि वेस्टइंडीज को 10 मैचों में सफलता मिली है। एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। यानी टी20 में भी कैरेबियाई टीम के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है।



दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल में पिछली भिड़ंत टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हुई थी। उस मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हराया था। हालांकि, कैरेबियाई टीम ने भारत को कड़ी चुनौती दी थी। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 195 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया ने शानदार चेज करते हुए चार गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया था।

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एशियन गेम्स के गोल्ड से बढ़ा आत्मविश्वास

भारतीय टीम हाल ही में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी है। टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशियन गेम्स के फाइनल में तूफानी अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं, वैभव और संजू सैमसन एशियन गेम्स में बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके थे। ऐसे में दोनों आक्रामक बल्लेबाज वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे।

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तिलक की तूफानी पारी पर रहेंगी नजरें

तिलक वर्मा भी अच्छी लय में हैं। उन्होंने एशियन गेम्स के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ महज 22 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए थे। ऐसे में मध्यक्रम में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए अहम साबित हो सकती है। हालांकि, भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव की कमी जरूर नजर आ रही है। तेज गेंदबाजी की कमान अर्शदीप सिंह संभालेंगे। उनका साथ देने के लिए प्रिंस यादव और मयंक यादव को टीम में चुना गया है।