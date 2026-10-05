भारत vs वेस्टइंडीज: विंडीज ने किस नए खिलाड़ी को अपने टी20 स्क्वॉड से जोड़ा? टीम इंडिया के खिलाफ लगा चुका शतक

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भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने से पहले कैरेबियाई टीम ने अपने स्क्वॉड में बदलाव किया है। वेस्टइंडीज ने विकेटकीपर-बल्लेबाज अमीर जांगू को ज्वेल एंड्रयू के कवर के तौर पर टीम में शामिल किया है। एंड्रयू को भारत के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान उंगली में चोट लगी थी। विज्ञापन



न्यू चंडीगढ़ में खेले गए तीसरे वनडे के दौरान भारत की पारी के 36वें ओवर की आखिरी गेंद पर यह चोट लगी। गुडाकेश मोती की गेंद पर नमन धीर ने कवर की दिशा में शॉट खेला। वहां फील्डिंग कर रहे एंड्रयू ने कैच तो पकड़ लिया, लेकिन गेंद उनके हाथ की अंगुली पर जोर से लगी। इसके बाद उन्हें तुरंत मैदान से बाहर जाना पड़ा और एक्स-रे के लिए अस्पताल ले जाया गया। विज्ञापन

मेडिकल टीम रख रही है एंड्रयू पर नजर

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने जांगू को टीम में शामिल किए जाने की जानकारी देते हुए कहा, 'शनिवार को खेले गए तीसरे वनडे में ज्वेल एंड्रयू की उंगली में लगी चोट के बाद विकेटकीपिंग के लिए कवर के तौर पर अमीर जांगू को टीम में जोड़ा गया है। एंड्रयू की मेडिकल टीम निगरानी और जांच कर रही है।' चोट के कारण एंड्रयू वेस्टइंडीज की पारी में ओपनिंग के लिए भी नहीं उतर सके। उनकी जगह जॉन कैंपबेल के साथ कप्तान शाई होप ने पारी की शुरुआत की।

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भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में मचाया था धमाल

अमीर जांगू को टी20 टीम में शामिल करने की सबसे बड़ी वजह उनका हालिया प्रदर्शन भी है। 29 वर्षीय जांगू ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने सीरीज में 58 रन नाबाद, 114 रन और 67 रन की पारियां खेलीं। तीन मैचों में उनके नाम कुल 239 रन रहे और वह दोनों टीमों के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर रहे। उनसे आगे भारत के शुभमन गिल 334 रन और वेस्टइंडीज के शाई होप 278 रन के साथ रहे। भारत के खिलाफ इसी वनडे सीरीज में जांगू ने शतक भी लगाया था। ऐसे में टी20 सीरीज से पहले उन्हें टीम में शामिल करना वेस्टइंडीज के लिए अहम फैसला माना जा रहा है।

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