कौन हैं मोहित उल्वा: गेंदबाज जिसने बल्लेबाजी से पाकिस्तान के खिलाफ पलटी बाजी, क्या है रवींद्र जडेजा कनेक्शन?

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मोहित ने इस मैच में आठवें विकेट पर उतरकर 26 गेंद पर 49 रन बनाए। इतना ही नहीं, जब टीम को आखिरी गेंद पर जीत के लिए तीन रन की जरूरत थी, तो मोहित ने सीधे चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। इस तरह टीम को ओमान के मस्कट में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप एक विकेट से जीत मिली। विज्ञापन



आइये जानते हैं मोहित उल्वा के बारे में...

मोहित ने इस मैच में आठवें विकेट पर उतरकर 26 गेंद पर 49 रन बनाए। इतना ही नहीं, जब टीम को आखिरी गेंद पर जीत के लिए तीन रन की जरूरत थी, तो मोहित ने सीधे चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। इस तरह टीम को ओमान के मस्कट में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप एक विकेट से जीत मिली।

अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को जबरदस्त मुकाबला हुआ। भारत ने 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर जीत हासिल कर ली। इस जीत के हीरो रहे मोहित उल्वा, जिन्होंने नौवें विकेट के लिए उतरते हुए न सिर्फ अहम साझेदारी कर के मैच को रोमांचक मोड़ तक पहुंचाया, बल्कि अंत में टीम इंडिया को जीत भी दिलाई। अपने इस प्रदर्शन के लिए मोहित को मैन ऑफ द मैच दिया गया।