बाल-बाल बची टीम इंडिया!: 135 रन चेज करते हुए गंवा दिए थे 7 विकेट; बारिश ने न्यूजीलैंड की उम्मीदों पर फेरा पानी
India vs New Zealand (IND vs NZ) 2nd ODI Highlights: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे वेलिंगटन में खेला गया। भारत ने दूसरा वनडे जीतकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। अगला वनडे 10 नवंबर को हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा। गुरनूर बराड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। केएल राहुल को गेमचेंजर ऑफ द मैच चुना गया।
विस्तार
भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से चार रन से जीत दर्ज कर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। हालांकि, 135 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की हालत खराब हो गई थी। टीम ने 26 ओवर में सात विकेट गंवाकर 113 रन बनाए थे और उसे जीत के लिए 22 रन की जरूरत थी। तभी बारिश ने मुकाबले में खलल डाल दिया। काफी इंतजार के बावजूद खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका। ऐसे में डकवर्थ लुईस (DLS) नियम के तहत भारत को चार रन से विजेता घोषित कर दिया गया। एक समय न्यूजीलैंड की टीम जीत की उम्मीद करने लगी थी, लेकिन बारिश ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
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घरेलू मैदान पर लगातार वनडे हार का रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड को आखिरी बार घरेलू मैदान पर लगातार वनडे मुकाबलों में हार का सामना जनवरी 2019 में करना पड़ा था। तब भी भारत ने ही उसे हराया था। यही आखिरी मौका था, जब न्यूजीलैंड को अपने घरेलू मैदान पर किसी द्विपक्षीय सीरीज में हार मिली थी।
भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का खराब रिकॉर्ड
भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का प्रदर्शन 2026 में बेहद निराशाजनक रहा है। टीम को इस कैलेंडर वर्ष में भारत के खिलाफ अब तक 11 मुकाबलों में हार मिली है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने एक कैलेंडर वर्ष में किसी एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच गंवाने का अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जिसने 2005 में न्यूजीलैंड को 10 बार हराया था। वहीं, इंग्लैंड ने 2008 में न्यूजीलैंड को नौ मुकाबलों में शिकस्त दी थी।
एक कैलेंडर वर्ष में न्यूजीलैंड की किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा हार
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हार
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खिलाफ
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साल
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11*
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भारत
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2026
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10
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ऑस्ट्रेलिया
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2005
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9
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इंग्लैंड
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2008
* इसलिए क्योंकि भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज जारी है।
दरअसल, बारिश के कारण वेलिंग्टन में खेला गया यह दूसरा वनडे एक घंटे की देरी से शुरू हुआ था। सुबह साढ़े सात बजे की जगह मैच सुबह साढ़े आठ बजे शुरू हुआ था। अंपायर्स ने ओवर्स में कटौती भी की थी और मैच 47-47 ओवर का कर दिया गया था। हालांकि, न्यूजीलैंड की टीम 41 ओवर में 134 रन पर सिमट गई थी। भारतीय टीम को जीत के लिए 135 रन का लक्ष्य मिला था। छोटे लक्ष्य के बावजूद भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया और नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। कप्तान शुभमन गिल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जबकि विराट कोहली सात रन ही बना सके। रोहित शर्मा ने 23 रन की पारी खेली, लेकिन वह भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। अक्षर पटेल सात रन बनाकर आउट हुए।
इसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने पारी संभालने की कोशिश की। दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी हुई। श्रेयस 46 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया। नमन धीर ने 12 रन बनाए, जबकि अंशुल कंबोज एक रन बनाकर आउट हुए। बारिश के कारण खेल रुकने तक केएल राहुल 26 और आकिब नबी एक रन बनाकर नाबाद थे। भारत का स्कोर 26 ओवर में सात विकेट पर 113 रन था।
Rain has the final say as #TeamIndia clinch a 4️⃣-run win via DLS to go 2-0 up in the series 💙 Scorecard ▶️ https://t.co/pxZRYf6dYV #NZvIND https://t.co/9QywzpNCKh— BCCI (@BCCI) November 7, 2026
न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने छोटे लक्ष्य के बावजूद भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। काइल जेमीसन और जैकब डफी ने तीन-तीन विकेट लेकर भारतीय पारी को झकझोर दिया। मैट फिशर को एक सफलता मिली। जेमीसन ने खास तौर पर भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया। उन्होंने श्रेयस अय्यर को शॉर्ट गेंद पर कैच आउट कराया। भारतीय टीम एक समय आसानी से लक्ष्य हासिल करती दिख रही थी, लेकिन लगातार विकेट गिरने से मुकाबला रोमांचक हो गया।
बारिश के कारण जब मुकाबला रोका गया, तब भारत को 126 गेंद में 22 रन बनाने थे। हालांकि, डकवर्थ लुईस नियम के तहत उस समय भारत का पार स्कोर 109 रन था, जबकि टीम इंडिया सात विकेट के नुकसान पर 113 रन बना चुकी थी। यानी भारत निर्धारित मानक से चार रन आगे था। इसका मतलब था कि अगर बारिश के कारण आगे खेल नहीं हो पाता है तो भारत चार रन से मुकाबला जीत जाएगा। आखिरकार ऐसा ही हुआ। स्थानीय समय के हिसाब से रात 11 बजे (भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे) मैच दोबारा शुरू कराने की अंतिम समय सीमा थी, लेकिन बारिश नहीं रुकी और मुकाबला आगे नहीं खेला जा सका।
Innings Break! A brilliant display of bowling as New Zealand are bundled out for 134 runs in 41 overs. Gurnoor Brar was the pick of the bowlers with figures of 4/30. Scorecard - https://t.co/pxZRYf6dYV #NZvIND #TeamIndia https://t.co/WhOuvaZYiU— BCCI (@BCCI) November 7, 2026
इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम को 134 रन पर समेट दिया था। डेरिल मिचेल ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए, जबकि कप्तान मिचेल सैंटनर ने 31 रन का योगदान दिया। हेनरी निकोल्स 11 रन बनाकर आउट हुए। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। भारत की ओर से गुरनूर बराड़ ने 30 रन देकर चार विकेट लिए। आकिब नबी, अंशुल कंबोज और अक्षर पटेल को दो-दो विकेट मिले। न्यूजीलैंड की टीम पहला वनडे भी गंवा चुकी थी। दूसरे मुकाबले में बारिश के कारण भारत को मिली जीत के साथ ही टीम इंडिया ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली।
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