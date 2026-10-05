भारत vs वेस्टइंडीज: तीसरे वनडे में हार के बाद टीम इंडिया को एक और झटका, आईसीसी ने क्यों दी सजा? जानें मामला

वेस्टइंडीज ने सीरीज के आखिरी मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए भारत को हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 351 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज ने शाई होप की नाबाद 162 रन की पारी के दम पर लक्ष्य हासिल कर लिया। यह पुरुष वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा सफल रन चेज रहा। वेस्टइंडीज ने पहले ही तीन मैचों की सीरीज गंवा दी थी, लेकिन आखिरी मुकाबले में ऐतिहासिक जीत के साथ वनडे चरण का अंत किया। अब दोनों टीमें छह अक्तूबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज में आमने-सामने होंगी।