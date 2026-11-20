निकोल्स ने खेली 175 रन की नाबाद पारी

हेनरी निकोल्स ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया। उन्होंने 335 गेंदों पर 175 रन बनाए। उनकी पारी में 21 चौके शामिल रहे। निकोल्स ने पहले दिन अपना शतक पूरा किया था और दूसरे दिन भी अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। ग्लेन फिलिप्स ने 216 गेंदों पर 118 रन बनाए। उनकी पारी में 14 चौके शामिल रहे। दोनों के बीच 394 गेंदों में 216 रन की साझेदारी हुई। फिलिप्स दूसरे दिन आकाश दीप की गेंद पर बोल्ड हुए।



फिलिप्स का विकेट आज भारत का मिला पहला विकेट रहा। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने नाथन स्मिथ (14) को एलबीडब्ल्यू आउट किया। फिर आकाश दीप ने काइल जेमीसन को 11 रन के निजी स्कोर पर केएल राहुल के हाथों कैच कराया। बुमराह ने मैट हेनरी (1) को पवेलियन भेजकर अपना चौथा विकेट हासिल किया। जबकि अंशुल कंबोज ने जैकब डफी (4) को आउट कर न्यूजीलैंड की पारी समेट दी। फिलिप्स का 118 रन टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर है, जबकि 175 नाबाद निकोल्स का दूसरा सर्वोच्च टेस्ट स्कोर है।



हेनरी निकोल्स की टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ पारियां

विपक्षी टीम मैदान और साल पारी रन श्रीलंका वेलिंगटन, 2023 पहली 200* भारत वेलिंगटन, 2026 पहली 175 वेस्टइंडीज वेलिंगटन, 2020 पहली 174 श्रीलंका क्राइस्टचर्च, 2018 दूसरी 162* पाकिस्तान क्राइस्टचर्च, 2021 पहली 157