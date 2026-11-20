ग्लेन फिलिप्स किस मामले में बने दुनिया के पहले बल्लेबाज?: भारत के खिलाफ बनाया अनोखा रिकॉर्ड, पहली बार हुआ ऐसा
ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय टीम के खिलाफ ऐसा कारनामा किया है, जो पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कोई बल्लेबाज नहीं कर सका था। वहीं, वेलिंगटन का बेसिन रिजर्व मैदान हेनरी निकोल्स के लिए भी बेहद खास रहा है।
विस्तार
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में एक कैलेंडर वर्ष में भारत के खिलाफ टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। फिलिप्स ने 18 जनवरी 2026 को भारत के खिलाफ वनडे में 106 रन बनाए थे। इसके बाद 30 अक्तूबर 2026 को टी20 अंतरराष्ट्रीय में 107 रन की पारी खेली। अब भारत के खिलाफ टेस्ट में उन्होंने 118 रन बनाकर यह खास उपलब्धि हासिल की।
वेलिंगटन में निकोल्स का शानदार रिकॉर्ड
वहीं, हेनरी निकोल्स का बेसिन रिजर्व मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने इस मैदान पर 11 टेस्ट की 15 पारियों में 1098 रन बनाए हैं। उनका औसत 91.50 का है। इस दौरान उन्होंने पांच शतक और चार अर्धशतक लगाए हैं। दूसरी ओर, अन्य मैदानों पर 50 टेस्ट में निकोल्स ने 80 पारियों में 2435 रन बनाए हैं। वहां उनका औसत 33.36 का है। उन्होंने सात शतक और आठ अर्धशतक लगाए हैं।
न्यूजीलैंड 368 रन पर ऑलआउट
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन मेजबान टीम की पहली पारी 368 रन पर समाप्त हो गई। न्यूजीलैंड ने पहले दिन पांच विकेट पर 243 रन बनाए थे। दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने 125 रन जोड़े और बाकी के पांच विकेट गंवा किए। हेनरी निकोल्स 175 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 118 रन की शानदार पारी खेली। एक वक्त न्यूजीलैंड ने 70 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद इन दोनों ने छठे विकेट के लिए 216 रन की साझेदारी कर न्यूजीलैंड को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए।
निकोल्स ने खेली 175 रन की नाबाद पारी
हेनरी निकोल्स ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया। उन्होंने 335 गेंदों पर 175 रन बनाए। उनकी पारी में 21 चौके शामिल रहे। निकोल्स ने पहले दिन अपना शतक पूरा किया था और दूसरे दिन भी अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। ग्लेन फिलिप्स ने 216 गेंदों पर 118 रन बनाए। उनकी पारी में 14 चौके शामिल रहे। दोनों के बीच 394 गेंदों में 216 रन की साझेदारी हुई। फिलिप्स दूसरे दिन आकाश दीप की गेंद पर बोल्ड हुए।
फिलिप्स का विकेट आज भारत का मिला पहला विकेट रहा। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने नाथन स्मिथ (14) को एलबीडब्ल्यू आउट किया। फिर आकाश दीप ने काइल जेमीसन को 11 रन के निजी स्कोर पर केएल राहुल के हाथों कैच कराया। बुमराह ने मैट हेनरी (1) को पवेलियन भेजकर अपना चौथा विकेट हासिल किया। जबकि अंशुल कंबोज ने जैकब डफी (4) को आउट कर न्यूजीलैंड की पारी समेट दी। फिलिप्स का 118 रन टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर है, जबकि 175 नाबाद निकोल्स का दूसरा सर्वोच्च टेस्ट स्कोर है।
हेनरी निकोल्स की टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ पारियां
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विपक्षी टीम
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मैदान और साल
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पारी
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रन
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श्रीलंका
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वेलिंगटन, 2023
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पहली
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200*
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भारत
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वेलिंगटन, 2026
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पहली
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175
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वेस्टइंडीज
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वेलिंगटन, 2020
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पहली
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174
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श्रीलंका
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क्राइस्टचर्च, 2018
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दूसरी
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162*
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पाकिस्तान
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क्राइस्टचर्च, 2021
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पहली
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157
ग्लेन फिलिप्स की टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ पारियां
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विपक्षी टीम
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मैदान और साल
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पारी
|
रन
|
भारत
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वेलिंगटन, 2026
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पहली
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118
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इंग्लैंड
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ओवल, 2026
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पहली
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100
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बांग्लादेश
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मीरपुर, 2023
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पहली
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87
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श्रीलंका
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गॉल, 2024
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दूसरी
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78
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ऑस्ट्रेलिया
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वेलिंगटन, 2024
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पहली
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71
भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 29 ओवर में 92 रन देकर चार विकेट लिए। आकाश दीप ने 23 ओवर में 53 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। अंशुल कंबोज को दो सफलताएं मिलीं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने एक विकेट लिया।