राहुल का रिकॉर्ड: SENA के चारों देशों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर, सईद अनवर की किस मामले में बराबरी की
केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाकर भारतीय टेस्ट क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है। वह एक खास अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले दूसरे ओपनर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने भारतीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है।
विस्तार
केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 203 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह उनके टेस्ट करियर का 13वां शतक है। इसके साथ ही राहुल SENA (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) के चारों देशों में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के दूसरे ओपनर हैं। उनसे पहले पाकिस्तान के सईद अनवर ऐसा कर चुके हैं।
राहुल ने बनाया खास विश्व रिकॉर्ड
राहुल ने इस शतक के साथ एक खास अंतरराष्ट्रीय सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है। एशियाई बल्लेबाजों में मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर, राहुल द्रविड़, यूनिस खान, कुमार संगकारा, विराट कोहली और केएल राहुल ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने SENA के चारों देशों में टेस्ट शतक लगाए हैं।
हालांकि, इनमें सिर्फ सईद अनवर और केएल राहुल ही ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने बतौर ओपनर यह उपलब्धि हासिल की है। राहुल इस सूची में शामिल होने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। भारतीय ओपनरों में उनसे पहले कोई भी बल्लेबाज SENA के चारों देशों में टेस्ट शतक नहीं लगा सका था।
SENA देशों में भारतीय ओपनरों के टेस्ट शतक
SENA देशों में भारतीय ओपनरों के टेस्ट शतकों की सूची में सुनील गावस्कर शीर्ष पर हैं। उनके नाम आठ शतक दर्ज हैं। केएल राहुल सात शतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके अलावा वीनू मांकड़, रवि शास्त्री, यशस्वी जायसवाल और वीरेंद्र सहवाग के नाम तीन-तीन शतक हैं।
|खिलाड़ी
|पारियां
|रन
|शतक
|सुनील गावस्कर
|57
|2464
|8
|केएल राहुल
|51
|1904
|7
|वीनू मांकड़
|17
|654
|3
|रवि शास्त्री
|18
|761
|3
|यशस्वी जायसवाल
|25
|937
|3
|वीरेंद्र सहवाग
|49
|1574
|3
केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाकर टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर अपना 12वां शतक पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने मुरली विजय की बराबरी कर ली है। भारत के लिए टेस्ट में ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज सुनील गावस्कर हैं। उनके नाम 33 शतक दर्ज हैं। वीरेंद्र सहवाग 22 शतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
भारत के लिए टेस्ट में ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा शतक
|
खिलाड़ी
|
शतक
|
सुनील गावस्कर
|
33
|
वीरेंद्र सहवाग
|
22
|
मुरली विजय
|
12
|
केएल राहुल
|
12
|
गौतम गंभीर
|
9
|
रोहित शर्मा
|
9
2021 से टेस्ट में शतक के मामले में शीर्ष पर
2021 से टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में केएल राहुल भी संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। उनके अलावा बेन डकेट, यशस्वी जायसवाल और दिमुथ करुणारत्ने के नाम भी सात-सात शतक हैं। वहीं, मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) चक्र में राहुल, टॉम लाथम और ट्रेविस हेड बतौर ओपनर चार-चार शतकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं।
2021 से टेस्ट में ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा शतक
|
खिलाड़ी
|
शतक
|
बेन डकेट
|
7
|
यशस्वी जायसवाल
|
7
|
दिमुथ करुणारत्ने
|
7
|
केएल राहुल
|
7
WTC 2025-27 में ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा शतक
|
खिलाड़ी
|
शतक
|
केएल राहुल
|
4
|
टॉम लैथम
|
4
|
ट्रेविस हेड
|
4
राहुल के शतक की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। खबर लिखे जाने भारत ने एक विकेट पर 250 से ज्यादा रन बना लिए हैं। राहुल के साथ देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर मौजूद हैं। पडिक्कल भी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके हैं।