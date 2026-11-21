केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाकर टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर अपना 12वां शतक पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने मुरली विजय की बराबरी कर ली है। भारत के लिए टेस्ट में ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज सुनील गावस्कर हैं। उनके नाम 33 शतक दर्ज हैं। वीरेंद्र सहवाग 22 शतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

भारत के लिए टेस्ट में ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा शतक

खिलाड़ी शतक सुनील गावस्कर 33 वीरेंद्र सहवाग 22 मुरली विजय 12 केएल राहुल 12 गौतम गंभीर 9 रोहित शर्मा 9

खिलाड़ी शतक बेन डकेट 7 यशस्वी जायसवाल 7 दिमुथ करुणारत्ने 7 केएल राहुल 7

2021 से टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में केएल राहुल भी संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। उनके अलावा बेन डकेट, यशस्वी जायसवाल और दिमुथ करुणारत्ने के नाम भी सात-सात शतक हैं। वहीं, मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) चक्र में राहुल, टॉम लाथम और ट्रेविस हेड बतौर ओपनर चार-चार शतकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं।

WTC 2025-27 में ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा शतक