{"_id":"6b015333a5d229eec1007a55","slug":"pakistan-cricket-board-s-new-central-contracts-list-announced-muhammad-rizwan-shan-masood-imam-axed-2026-11-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पीसीबी ने केंद्रीय अनुबंध का किया एलान: 38 खिलाड़ियों को मिली जगह, रिजवान-मसूद और इमाम हुए बाहर; देखें लिस्ट","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने शनिवार को नए केंद्रीय अनुबंध का एलान कर दिया। इस बार बोर्ड ने पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान, शान मसूद और सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक को अनुबंधित खिलाड़ियों की लिस्ट से बाहर कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद घोषित किए गए इस केंद्रीय अनुबंध में कुल 38 खिलाड़ियों को जगह मिली है। पिछला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को समाप्त हो गया था।

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अलग-अलग श्रेणी में बंटे खिलाड़ी

पीसीबी ने इस बार खिलाड़ियों को फॉर्मेट के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा है। टेस्ट कप्तान बाबर आजम और सलमान अली आगा को टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट की श्रेणी में जगह मिली है। वहीं, वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को वनडे और टी20 कैटेगरी में शामिल किया गया है। पाकिस्तान की पिछली टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में कप्तानी करने वाले साहिबजादा फरहान को केवल टी20 वर्ग में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है।

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कई प्रमुख खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह

इस नई सूची में कई अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को भी जगह नहीं मिली है। ऑलराउंडर आमेर जमाल, सइम अयूब, युवा तेज गेंदबाज आकिफ जावेद और स्पिनर अली उस्मान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखा गया है। आमेर जमाल ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं, अली उस्मान श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल थे, लेकिन बाद में उनकी जगह अराफात मिन्हास को मौका दिया गया।



हाल ही में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड का दौरा करने वाले तेज गेंदबाज खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली को भी इस बार केंद्रीय अनुबंध नहीं मिला है। रिजवान, शान मसूद और इमाम उल हक को बाहर किए जाने की संभावना पहले से जताई जा रही थी। शान मसूद को हाल ही में टेस्ट कप्तानी से हटाया गया था, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। इसके बाद रिजवान और इमाम को इंग्लैंड दौरे के बीच से ही वापस भेज दिया गया था।



पाकिस्तान के एक अन्य पूर्व कप्तान शादाब खान को भी इस बार केवल टी20 कैटेगरी में जगह मिली है। पीसीबी ने अलग-अलग फॉर्मेट की श्रेणियों के लिए खिलाड़ियों को मिलने वाली रकम का खुलासा नहीं किया है। बोर्ड ने इस बार नई डेवलपमेंट कैटेगरी भी शुरू की है, जिसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।

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