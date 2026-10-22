{"_id":"6ad9f53da278289ff307e4ed","slug":"ind-vs-nz-1st-t20-highlights-2026-india-vs-new-zealand-t20-today-match-scorecard-result-key-highlights-2026-10-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत से घर में आठ में से सात T20 हारे कीवी: नमन ने तोड़ा 17 साल पुराना रिकॉर्ड, श्रेयस के साथ किस तरह पलटा मैच","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

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टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के सबसे सफल चेज स्कोर खिलाफ मैदान साल 226 न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च 2026 209 ऑस्ट्रेलिया विशाखापत्तनम 2023 209 न्यूजीलैंड रायपुर 2026 208 वेस्टइंडीज हैदराबाद 2019 207 श्रीलंका मोहाली 2009 204 न्यूजीलैंड ऑकलैंड 2020 202 ऑस्ट्रेलिया राजकोट 2013

वहीं, यह न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी टीम का दूसरा सबसे सफल चेज है। इस मामले में नंबर एक पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 2018 में ईडन पार्क में कीवियों के खिलाफ 244 रन सफलतापूर्वक चेज किए थे। वहीं, यह न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी टीम का दूसरा सबसे सफल चेज है। इस मामले में नंबर एक पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 2018 में ईडन पार्क में कीवियों के खिलाफ 244 रन सफलतापूर्वक चेज किए थे। विज्ञापन भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है। क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने छह विकेट गंवाकर 226 रन चेज कर लिए। यह टीम इंडिया के टी20 इतिहास का सबसे सफलतम चेज है। इससे पहले भारत ने 2026 में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ रायपुर में 209 रन चेज किए थे। वहीं, 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 209 रन सफलतापूर्वक हासिल किए थे। ओवरऑल टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे सफल चेज का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के नाम है। उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 259 रन सफलतापूर्वक चेज किए थे।

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नमन धीर ने 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

नमन धीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 15 गेंदों पर नाबाद 42 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया। वह टी20 अंतरराष्ट्रीय में सफल रन चेज के दौरान भारत के लिए सातवें या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए। नमन ने इरफान पठान का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। इरफान ने 2009 में कोलंबो (आरपीएस) में श्रीलंका के खिलाफ सफल रन चेज के दौरान सातवें या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाए थे।

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न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ घरेलू मैदान पर खराब रिकॉर्ड जारी

न्यूजीलैंड को अपने घरेलू मैदान पर भारत के खिलाफ पिछले आठ टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में से सात में हार का सामना करना पड़ा है। इस दौरान उसे सिर्फ एक मुकाबले में हार नहीं मिली। नेपियर में 2022 में खेला गया वह मैच डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (डीएलएस) नियम के आधार पर टाई रहा था।

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तीन बल्लेबाजों ने पहली ही गेंद पर जड़ा छक्का

न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल, बेवन जैकब्स और भारत के अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में अपनी-अपनी पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाया। पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही मैच में तीन बल्लेबाजों द्वारा पहली गेंद पर छक्का लगाने का यह संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा का रिकॉर्ड है। इससे पहले भी चार मौकों पर ऐसा हो चुका है। हालांकि, उन चार पुराने मुकाबलों में से सिर्फ एक मैच दो पूर्ण सदस्य देशों के बीच खेला गया था। 2018 में हैमिल्टन में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में लियाम डॉसन, क्रिस जॉर्डन और कॉलिन मुनरो ने अपनी पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाया था।

भारत की पारी

भारत के लिए संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 33 गेंद में आठ चौके और चार छक्के की मदद से 67 रन बनाए। वहीं, अभिषेक शर्मा ने 12 गेंद में दो चौके और तीन छक्के की मदद से 29 रन बनाए। अभिषेक और सैमसन ने पहले विकेट के लिए 5.5 ओवर में 93 रन जोड़े। इस धमाकेदार शुरुआत के बाद भारत ने 29 रन बनाने में चार विकेट गंवा दिए थे।



122 रन के स्कोर तक भारत के चार विकेट गिर चुके थे। अभिषेक और सैमसन के बाद तिलक वर्मा छह रन और ईशान किशन एक रन बनाकर आउट हुए थे। फिर कप्तान श्रेयस ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर पारी संभालने की कोशिश की। दोनों ने 24 गेंद में 45 रन की साझेदारी की। अक्षर 14 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुए। फिर श्रेयस ने नमन धीर के साथ 22 गेंद में 43 रन की साझेदारी की। श्रेयस 28 गेंद में एक चौका और दो छक्के की मदद से 42 रन बनाकर आउट हुए।



रही सही कसर नीतीश और नमन ने पूरी कर दी। आखिरी ओवर में आठ रन चाहिए था। मैट हेनरी को गेंद सौंपी गई। नमन ने पहली गेंद पर चौका लगाया। फिर दूसरी गेंद पर एक रन आया। तीसरी गेंद पर नीतीश ने एक रन लिया। चौथी गेंद पर नमन ने छक्का लगाकर मैच जिता दिया। वह 15 गेंद में पांच चौके और दो छक्के की मदद से 42 रन बनाकर नाबाद रहे। सैमसन को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला 24 अक्तूबर को क्राइस्टचर्च में ही खेला जाएगा।