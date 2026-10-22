एक पारी में भारत के पांच गेंदबाजों ने लुटाए 40 से ज्यादा रन

भारत ने 2006 में अपना पहला टी20 खेला था। तब से अब तक 20 साल के भारत के टी20 इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक ही पारी में भारत के पांच गेंदबाजों ने 40 या उससे ज्यादा रन खर्च किए। पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा कुल 13वीं बार हुआ। यह आंकड़ा भारतीय गेंदबाजी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि टी20 में रन रोकना और बीच के ओवरों में विकेट लेना मैच का रुख तय कर सकता है।



भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के 200 से ज्यादा रन के स्कोर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में कई बार बड़े स्कोर बने हैं। न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च में मौजूदा मैच में 20 ओवर में चार विकेट गंवाकर 225 रन बनाए। यह भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का सातवां 200 या उससे अधिक का स्कोर रहा। भारत के खिलाफ टी20 में अपने सबसे बड़े स्कोर की न्यूजीलैंड ने बराबरी की। हालांकि, इनमें से कुछ मुकाबलों में बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा।



स्कोर मैदान साल 225/4 क्राइस्टचर्च 2026 225 तिरुवनंतपुरम 2026 219/6 वेलिंगटन 2019 215/7 विशाखापत्तनम 2026 212/4 हैमिल्टन 2019 208/6 रायपुर 2026 203/5 ऑकलैंड 2020