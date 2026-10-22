भारत के टी20 इतिहास में पहली बार: गेंदबाजों के नाम अनचाहा रिकॉर्ड; 'शर्मा जी' के नाम छक्कों का नया कीर्तिमान!
भारत के टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में पहली बार एक पारी में पांच गेंदबाजों ने 40 या उससे ज्यादा रन दिए। अभिषेक शर्मा सात बार पहली गेंद पर छक्का लगाकर इस सूची में शीर्ष पर हैं। भुवनेश्वर कुमार ने पावरप्ले में 680 डॉट गेंदों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। वहीं, भारत की तीन सलामी जोड़ियों ने एक कैलेंडर वर्ष में पांच-पांच बार 50 से ज्यादा रन की साझेदारी की।
विस्तार
न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले गए टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वहीं, अभिषेक शर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली गेंद पर सबसे ज्यादा बार छक्का लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अपना दबदबा और मजबूत किया। इस मुकाबले और भारतीय क्रिकेट के टी20 रिकॉर्ड से जुड़े कई दिलचस्प आंकड़े सामने आए। भुवनेश्वर कुमार ने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करते हुए पावरप्ले में सबसे ज्यादा डॉट गेंदें फेंकने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया।
एक पारी में भारत के पांच गेंदबाजों ने लुटाए 40 से ज्यादा रन
भारत ने 2006 में अपना पहला टी20 खेला था। तब से अब तक 20 साल के भारत के टी20 इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक ही पारी में भारत के पांच गेंदबाजों ने 40 या उससे ज्यादा रन खर्च किए। पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा कुल 13वीं बार हुआ। यह आंकड़ा भारतीय गेंदबाजी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि टी20 में रन रोकना और बीच के ओवरों में विकेट लेना मैच का रुख तय कर सकता है।
भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के 200 से ज्यादा रन के स्कोर
भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में कई बार बड़े स्कोर बने हैं। न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च में मौजूदा मैच में 20 ओवर में चार विकेट गंवाकर 225 रन बनाए। यह भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का सातवां 200 या उससे अधिक का स्कोर रहा। भारत के खिलाफ टी20 में अपने सबसे बड़े स्कोर की न्यूजीलैंड ने बराबरी की। हालांकि, इनमें से कुछ मुकाबलों में बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा।
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स्कोर
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मैदान
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साल
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225/4
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क्राइस्टचर्च
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2026
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225
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तिरुवनंतपुरम
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2026
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219/6
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वेलिंगटन
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2019
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215/7
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विशाखापत्तनम
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2026
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212/4
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हैमिल्टन
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2019
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208/6
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रायपुर
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2026
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203/5
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ऑकलैंड
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2020
पहली गेंद पर छक्का लगाने में 'शर्मा जी' का जलवा
टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाना बल्लेबाज के इरादे और आक्रामक अंदाज को दिखाता है। इस मामले में अभिषेक शर्मा ने बड़ा कीर्तिमान बनाया है। वह अब तक सात बार पारी की पहली गेंद पर छक्का लगा चुके हैं और इस सूची में शीर्ष पर हैं। अफगानिस्तान के शफीकुल्लाह शिनवारी छह बार ऐसा कर चुके हैं, जबकि सूर्यकुमार यादव पांच बार पहली गेंद पर छक्का लगा चुके हैं।
टी20 में पारी की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा बार छक्के
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पहली गेंद पर छक्का
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खिलाड़ी
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टीम
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7 बार
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अभिषेक शर्मा
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भारत
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6 बार
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शफीकुल्लाह शिनवारी
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अफगानिस्तान
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5 बार
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सूर्यकुमार यादव
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भारत
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4 बार
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पॉल स्टर्लिंग
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आयरलैंड
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4 बार
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कॉलिन मुनरो
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न्यूजीलैंड
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4 बार
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मोहम्मद नवीद
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यूएई
नोट: यह आंकड़ा उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर है।
भुवनेश्वर कुमार ने पावरप्ले में बनाया विश्व रिकॉर्ड
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगभग चार साल बाद अपनी पहली गेंद फेंकी। उन्होंने न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट के खिलाफ लगातार दो डॉट गेंदों से शुरुआत की। इन गेंदों के साथ भुवनेश्वर ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के पावरप्ले में सबसे ज्यादा डॉट गेंदें फेंकने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भुवनेश्वर के नाम अब पावरप्ले में 680 डॉट गेंदें हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान टिम साउदी को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 679 डॉट गेंदें थीं। इस सूची में जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगरावा 674 डॉट गेंदों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
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पावरप्ले में डॉट गेंदें
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गेंदबाज
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टीम
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680
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भुवनेश्वर कुमार
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भारत
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679
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टिम साउदी
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न्यूजीलैंड
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674
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रिचर्ड नगरावा
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जिम्बाब्वे
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625
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शाहीन अफरीदी
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पाकिस्तान
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614
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ब्लेसिंग मुजारबानी
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जिम्बाब्वे
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576
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अर्शदीप सिंह
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भारत
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569
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जसप्रीत बुमराह
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भारत
एक साल में भारत की इन सलामी जोड़ियों ने सबसे ज्यादा बार की 50+ रन की साझेदारी
भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष के दौरान सलामी जोड़ी की 50 या उससे ज्यादा रन की साझेदारियों के मामले में तीन जोड़ियां संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। केएल राहुल-रोहित शर्मा ने 2021 में पांच बार ऐसा किया था। अभिषेक शर्मा-शुभमन गिल ने 2025 में पांच बार यह उपलब्धि हासिल की। वहीं, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने 2026 में पांच बार 50 से ज्यादा रन की ओपनिंग साझेदारी की है।
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50+ रन की साझेदारी
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खिलाड़ी
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साल
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5 बार
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केएल राहुल, रोहित शर्मा
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2021
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5 बार
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अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल
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2025
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5 बार
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अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन
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2026
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4 बार
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शिखर धवन, रोहित शर्मा
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2018
पावरप्ले में भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा स्कोर
भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में पावरप्ले के छह ओवर में एक विकेट पर 94 रन बनाए। टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के पावरप्ले के सबसे बड़े स्कोर की सूची में यह प्रदर्शन तीसरे स्थान पर है। इस सूची में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के तीन सबसे बड़े पावरप्ले स्कोर शामिल हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पावरप्ले के तीन सबसे बड़े स्कोर अब इस सूची में दर्ज हैं। भारत ने गुवाहाटी में 94/2, क्राइस्टचर्च में 94/1 और अहमदाबाद में टी20 विश्व कप फाइनल के दौरान 92/0 का स्कोर बनाया था। क्राइस्टचर्च में भारत ने एक विकेट गंवाकर 94 रन बनाए, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पावरप्ले में उसका संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्कोर है।
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स्कोर
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विरोधी टीम
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मैदान
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साल/टूर्नामेंट
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100/0
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अफगानिस्तान
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दिल्ली
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2026
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95/1
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इंग्लैंड
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मुंबई (वानखेड़े)
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2025
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94/2
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न्यूजीलैंड
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गुवाहाटी
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2026
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94/1
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न्यूजीलैंड
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क्राइस्टचर्च
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2026
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92/0
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न्यूजीलैंड
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अहमदाबाद
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टी20 विश्व कप फाइनल, 2026
एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय
न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मुकाबले में संजू सैमसन ने भी शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 33 गेंदों में आठ चौके और चार छक्के की मदद से 67 रन बनाए। इस पारी के साथ सैमसन ने 2026 में आठ बार 50 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। ईशान किशन के नाम भी इसी साल आठ 50+ स्कोर हैं।
टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष के दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 50 या उससे अधिक रन की पारियां खेलने का रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है। उन्होंने 2022 में 11 बार यह उपलब्धि हासिल की थी। विराट कोहली ने उसी साल नौ बार 50+ स्कोर बनाया था। अभिषेक शर्मा ने 2026 में नौ बार ऐसा करके कोहली की बराबरी कर ली है।
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50+ स्कोर
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खिलाड़ी
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साल
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11
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सूर्यकुमार यादव
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2022
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9
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विराट कोहली
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2022
|
9
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अभिषेक शर्मा
|
2026
|
8
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ईशान किशन
|
2026
|
8
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संजू सैमसन
|
2026