IND vs NZ Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 आज, थोड़ी देर में टॉस; भुवनेश्वर पर रहेंगी नजरें

11:30 AM, 22-Oct-2026 IND vs NZ Live Score: टी20 विश्व कप फाइनल के बाद न्यूजीलैंड की चुनौती न्यूजीलैंड घरेलू मैदान पर भारत के खिलाफ उतरते हुए टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में मिली हार का हिसाब बराबर करना चाहेगा। मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली टीम में फिन एलन, टिम साइफर्ट और लॉकी फर्ग्यूसन जैसे खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय टीम को सीरीज के पहले ही मुकाबले में कड़ी चुनौती मिल सकती है। दोनों टीमों के लिए यह पांच मैचों की सीरीज अच्छी शुरुआत करने का मौका है। भारत की नजर जीत के साथ अभियान शुरू करने पर होगी, जबकि न्यूजीलैंड घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। न्यूजीलैंड घरेलू मैदान पर भारत के खिलाफ उतरते हुए टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में मिली हार का हिसाब बराबर करना चाहेगा। मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली टीम में फिन एलन, टिम साइफर्ट और लॉकी फर्ग्यूसन जैसे खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय टीम को सीरीज के पहले ही मुकाबले में कड़ी चुनौती मिल सकती है। दोनों टीमों के लिए यह पांच मैचों की सीरीज अच्छी शुरुआत करने का मौका है। भारत की नजर जीत के साथ अभियान शुरू करने पर होगी, जबकि न्यूजीलैंड घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा।

11:29 AM, 22-Oct-2026 IND vs NZ Live Score: भुवनेश्वर कुमार की वापसी पर नजर तेज गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार को मौका देने का फैसला भी अहम होगा। टीम प्रबंधन को यह तय करना होगा कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में गेंदबाजी संयोजन कैसा रखा जाए। पहले मुकाबले में चयन को लेकर कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर के फैसले चर्चा में रहेंगे। तेज गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार को मौका देने का फैसला भी अहम होगा। टीम प्रबंधन को यह तय करना होगा कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में गेंदबाजी संयोजन कैसा रखा जाए। पहले मुकाबले में चयन को लेकर कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर के फैसले चर्चा में रहेंगे।

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11:29 AM, 22-Oct-2026 IND vs NZ Live Score: वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका? युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में शामिल किया जाएगा या नहीं, यह भारत के सामने बड़ा सवाल है। हालांकि, शीर्ष क्रम में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में टीम प्रबंधन को संयोजन और खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म के बीच संतुलन बनाना होगा। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में शामिल किया जाएगा या नहीं, यह भारत के सामने बड़ा सवाल है। हालांकि, शीर्ष क्रम में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में टीम प्रबंधन को संयोजन और खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म के बीच संतुलन बनाना होगा।

11:26 AM, 22-Oct-2026 IND vs NZ Live Score: आज पहला टी20 भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ रही सीरीज के बाद मैदान पर उतरेगी। इस मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर और मुख्य कोच गौतम गंभीर के सामने प्लेइंग-11 चुनने की चुनौती होगी। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के चयन पर खास नजरें रहेंगी।