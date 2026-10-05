गेंद इतनी शॉर्ट थी कि बल्लेबाज के ऊपर से तो निकली है, विकेटकीपर के सिर के ऊपर से भी निकल गई। इसके बाद जो हुआ, वह और भी हैरान करने वाला था। गेंद विकेटकीपर को पार करने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर जमीन पर गिरी। कुछ पल के लिए लगा कि पोलार्ड के खाते में छक्का चला गया है और दर्शकों ने भी इस अजीब छक्के का जश्न मनाना शुरू कर दिया।

क्यों नहीं दिया गया वाइड+6? हालांकि, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था। ऐसे में पोलार्ड के खाते में छक्का दर्ज नहीं किया जा सकता था। अंपायरों ने गेंद को वाइड करार दिया और गेंद के बाउंड्री के पार जाने पर चार अतिरिक्त रन दिए। इस तरह एक ही गेंद पर टोरंटो सिक्सर्स को कुल पांच रन मिले। यानी गेंद बल्लेबाज के बल्ले से नहीं लगी, फिर भी टीम के स्कोर में पांच रन जुड़ गए।

इस मामले में पोलार्ड ने गेंद को बल्ले से छुआ ही नहीं था। इसलिए हवा में बाउंड्री पार करने के बावजूद इसे छक्का नहीं दिया जा सकता था। गेंद वाइड थी, इसलिए एक रन वाइड का मिला और बाउंड्री पार करने के कारण चार रन और जुड़े। इस तरह टोरंटो सिक्सर्स को एक गेंद पर कुल पांच रन मिले।

कितनी छोटी हैं इस लीग की बाउंड्री?

इस घटना ने कनाडा सुपर60 की बाउंड्री की लंबाई को लेकर भी चर्चा छेड़ दी। यह 10 ओवर की फ्रेंचाइजी लीग है और मुकाबले में अली खान की बाउंसर सामान्य परिस्थितियों में बल्लेबाज को परेशान करने वाली गेंद मानी जाती। लेकिन यहां गेंद ने पोलार्ड को छुए बिना ही विकेटकीपर को पार किया और बाउंड्री तक पहुंच गई। यह पांच रन वाला अजीब खेल टोरंटो सिक्सर्स और मिसिसॉगा मास्टर्स के सेमीफाइनल में हुआ। टोरंटो ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 130 रन बनाए। जवाब में मिसिसॉगा की टीम सात विकेट पर 121 रन ही बना सकी और टोरंटो ने नौ रन से मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बनाई।



आखिरी ओवर में भी नहीं बदली तस्वीर

मिसिसॉगा को आखिरी ओवर में जीत के लिए 18 रन चाहिए थे, लेकिन अब्दुल-रहीम टॉपिन ने सिर्फ आठ रन दिए और खतरनाक आजम खान को आउट कर दिया। मुकाबला टोरंटो के नाम रहा, लेकिन सेमीफाइनल का सबसे अजीब पल अली खान की वही बाउंसर रही, जो छक्का जैसी दिखी, लेकिन पांच रन बनकर स्कोर में जुड़ी।