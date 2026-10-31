{"_id":"6ae563fcffa35ab92008e1bd","slug":"yuvraj-singh-backs-abhishek-sharma-ishan-kishan-and-vaibhav-sooryavanshi-for-odi-opportunities-2026-10-31","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत vs न्यूजीलैंड: अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के साथ कैसे हुई नाइंसाफी? युवराज ने चयनकर्ताओं पर उठाए सवाल","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी को वनडे टीम में नियमित मौके नहीं मिलने पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि इन युवा बल्लेबाजों की प्रतिभा के साथ न्याय करने के लिए उन्हें 50 ओवर के क्रिकेट में भी पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। युवराज ने अभिषेक की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने जो कुछ हासिल किया है, वह अपनी मेहनत के दम पर किया है। विज्ञापन

Trending Videos

वनडे टीम में जगह नहीं मिलने पर युवराज ने क्या कहा?

युवराज सिंह ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों को वनडे क्रिकेट में नहीं चुनना उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं है। उन्होंने कहा, 'मैं ईमानदारी से अभिषेक को वनडे में खेलते देखना चाहूंगा। मैं पहले भी यह बात कह चुका हूं कि अगर हम ईशान किशन, अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों को 50 ओवर के क्रिकेट में नहीं चुन रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।'



हालांकि, युवराज ने यह भी स्वीकार किया कि भारतीय टीम में कई अनुभवी और बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में युवा खिलाड़ियों के लिए टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता। उन्होंने उम्मीद जताई कि मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए इन खिलाड़ियों को जल्द ही टीम में मौका मिल सकता है। अभिषेक को लेकर उन्होंने कहा, 'उसने जो कुछ भी हासिल किया है, वह उसकी मेहनत का नतीजा है। इसका पूरा श्रेय उसे जाता है।'

विज्ञापन

विज्ञापन

युवराज के मार्गदर्शन में निखरे हैं अभिषेक

युवराज सिंह पिछले कई वर्षों से अभिषेक शर्मा के मार्गदर्शक रहे हैं। अभिषेक उन्हें अपना गुरु मानते हैं और समय-समय पर उनसे बल्लेबाजी को लेकर सलाह लेते रहे हैं। दोनों पंजाब से आते हैं। युवराज ने अपने करियर में टी20 क्रिकेट के शुरुआती दौर में ही वैश्विक पहचान बनाई थी। 2007 टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ युवराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में छह छक्के जड़े थे। उन्होंने महज 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। यह आज भी किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक है।

विज्ञापन