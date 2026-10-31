{"_id":"6ae5ae1c5f0331ca2a00fcf1","slug":"hardik-pandya-ready-to-play-under-rohit-sharma-s-captaincy-for-mumbai-indians-in-ipl-2027-report-2026-10-31","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल 2027: रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलने को तैयार हार्दिक पांड्या, क्या अगले सीजन में मुंबई में रहना तय?","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

मुंबई इंडियंस में आईपीएल 2027 से पहले बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पांच बार की चैंपियन टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित ने आईपीएल के अगले सीजन में टीम की कप्तानी करने के लिए सहमति दे दी है। वहीं, हार्दिक पंड्या भी रोहित की कप्तानी में खेलने के लिए तैयार हैं। हालांकि, हार्दिक के दूसरी टीम में जाने की चर्चाएं भी जारी हैं। विज्ञापन

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तीन साल बाद फिर मुंबई की कप्तानी करेंगे रोहित?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 के दौरान ही रोहित शर्मा से कप्तानी संभालने का अनुरोध किया था। टीम के लगातार खराब प्रदर्शन के बाद फ्रेंचाइजी ने यह फैसला लेने की कोशिश की। हालांकि, रोहित ने उस समय तिलक वर्मा का नाम कप्तानी के लिए सुझाया था। इसके बावजूद फ्रेंचाइजी ने उनसे नेतृत्व की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।



एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 'रोहित ने तिलक का नाम सुझाया था, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उनसे कप्तानी संभालने का अनुरोध किया, जिस पर वह सहमत हो गए। रोहित के न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले इस संबंध में कई दौर की बातचीत हुई थी। नए कोच नियुक्त करने के दौरान भी उनसे सुझाव मांगे गए थे।' रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रोहित की कप्तानी सिर्फ एक सीजन तक सीमित नहीं रह सकती। सूत्र के मुताबिक, 'आप एक सीजन की बात क्यों कर रहे हैं? वह अभी खेल रहे हैं और जब तक चाहेंगे, मुंबई इंडियंस के लिए खेलते रहेंगे।'

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हार्दिक भी रोहित की कप्तानी में खेलने को तैयार

हार्दिक पंड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। टीम ने 14 मैचों में केवल चार जीत दर्ज की और नौवें स्थान पर रही। हार्दिक ने दस मुकाबलों में कप्तानी की, जिनमें टीम को सिर्फ दो जीत मिलीं। पीठ में ऐंठन के कारण वह कुछ मैचों से बाहर भी रहे।



सीजन समाप्त होने के बाद हार्दिक के फ्रेंचाइजी छोड़ने की चर्चाएं तेज हो गई थीं। कई टीमों के साथ उनके संभावित ट्रेड को लेकर खबरें सामने आईं। हालांकि, अगर ट्रेड की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है तो हार्दिक मुंबई के साथ बने रह सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वह रोहित की कप्तानी में खेलने के लिए भी तैयार हैं।

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