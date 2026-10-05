एशियन गेम्स 2026: पाकिस्तान को हराकर फिर जीता सोना; लक्ष्मण ने बताया क्या बना भारत की जीत का सबसे बड़ा हथियार?

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एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट का स्वर्ण पदक बरकरार रखने के बाद भारतीय टीम स्वदेश लौट आई है। टीम के मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि लगातार दूसरी बार गोल्ड जीतना पूरी टीम के लिए बेहद खास उपलब्धि है। भारत ने निस्शिन के करोगी एथलेटिक पार्क में खेले गए फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट का खिताब बरकरार रखा। टीम की इस सफलता के बाद भारत लौटे लक्ष्मण ने कहा, 'गोल्ड को डिफेंड करना भी हम सभी के लिए बहुत खास पल है।' विज्ञापन

मुश्किल परिस्थितियों में भी खिलाड़ियों ने दिखाई मजबूती

लक्ष्मण ने कहा कि एशियाड के दौरान टीम को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खास तौर पर मौसम और परिस्थितियों ने खिलाड़ियों की परीक्षा ली, लेकिन भारतीय टीम हर चुनौती के सामने मजबूती से खड़ी रही। उन्होंने कहा, 'टीम ने जिस तरह से खेला, उससे मैं बहुत खुश हूं। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतना गर्व की बात है। मुझे लगता है कि सभी ने अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन किया।' कोच के मुताबिक टीम की सफलता केवल व्यक्तिगत प्रतिभा का नतीजा नहीं थी, बल्कि खिलाड़ियों की मेहनत और मुश्किल समय में सही मानसिकता ने भी अहम भूमिका निभाई।

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टीम में प्रतिभा की कमी नहीं, माइंडसेट ने दिलाया नतीजा

लक्ष्मण ने भारतीय टीम में मौजूद प्रतिभा की गहराई की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि टीम में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो प्रतिभाशाली होने के साथ-साथ मेहनती हैं और अपने खेल के प्रति शानदार कार्य संस्कृति रखते हैं। उन्होंने कहा, 'हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतने प्रतिभाशाली और मेहनती खिलाड़ी हैं, जिनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें चैंपियन बनने की मानसिकता है।'

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