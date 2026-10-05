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Hindi News ›   Cricket ›   'Defending The Gold Is Special': VVS Laxman Hails India's Champion Mindset After Asian Games Triumph

एशियन गेम्स 2026: पाकिस्तान को हराकर फिर जीता सोना; लक्ष्मण ने बताया क्या बना भारत की जीत का सबसे बड़ा हथियार?

Mon, 05 Oct 2026 01:23 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Mon, 05 Oct 2026 01:23 PM IST
सार

एशियन गेम्स 2026 में पाकिस्तान को हराकर लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच वीवीएस लक्ष्मण ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि टीम ने कठिन परिस्थितियों और दबाव के बीच संयम बनाए रखा। लक्ष्मण ने टीम की मेहनत, प्रतिभा और 'चैंपियन माइंडसेट' को सफलता की बड़ी वजह बताया।

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'Defending The Gold Is Special': VVS Laxman Hails India's Champion Mindset After Asian Games Triumph
भारतीय टीम - फोटो : IANS

विस्तार
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एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट का स्वर्ण पदक बरकरार रखने के बाद भारतीय टीम स्वदेश लौट आई है। टीम के मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि लगातार दूसरी बार गोल्ड जीतना पूरी टीम के लिए बेहद खास उपलब्धि है। भारत ने निस्शिन के करोगी एथलेटिक पार्क में खेले गए फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट का खिताब बरकरार रखा। टीम की इस सफलता के बाद भारत लौटे लक्ष्मण ने कहा, 'गोल्ड को डिफेंड करना भी हम सभी के लिए बहुत खास पल है।'

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'Defending The Gold Is Special': VVS Laxman Hails India's Champion Mindset After Asian Games Triumph
भारतीय टीम - फोटो : IANS
मुश्किल परिस्थितियों में भी खिलाड़ियों ने दिखाई मजबूती
लक्ष्मण ने कहा कि एशियाड के दौरान टीम को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खास तौर पर मौसम और परिस्थितियों ने खिलाड़ियों की परीक्षा ली, लेकिन भारतीय टीम हर चुनौती के सामने मजबूती से खड़ी रही। उन्होंने कहा, 'टीम ने जिस तरह से खेला, उससे मैं बहुत खुश हूं। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतना गर्व की बात है। मुझे लगता है कि सभी ने अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन किया।' कोच के मुताबिक टीम की सफलता केवल व्यक्तिगत प्रतिभा का नतीजा नहीं थी, बल्कि खिलाड़ियों की मेहनत और मुश्किल समय में सही मानसिकता ने भी अहम भूमिका निभाई।
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'Defending The Gold Is Special': VVS Laxman Hails India's Champion Mindset After Asian Games Triumph
गोल्ड मेडल के साथ भारतीय टीम - फोटो : BCCI
टीम में प्रतिभा की कमी नहीं, माइंडसेट ने दिलाया नतीजा
लक्ष्मण ने भारतीय टीम में मौजूद प्रतिभा की गहराई की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि टीम में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो प्रतिभाशाली होने के साथ-साथ मेहनती हैं और अपने खेल के प्रति शानदार कार्य संस्कृति रखते हैं। उन्होंने कहा, 'हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतने प्रतिभाशाली और मेहनती खिलाड़ी हैं, जिनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें चैंपियन बनने की मानसिकता है।'
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जीत के बाद भारतीय टीम - फोटो : BCCI Twitter
दबाव में नहीं खोया संयम
लक्ष्मण ने भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर दबाव में संयम बनाए रखने को बताया। उनके मुताबिक मौसम और परिस्थितियों से चुनौती मिलने के बावजूद खिलाड़ियों ने अहम मौकों पर खुद को संभाला और देश के लिए वांछित नतीजा हासिल किया। उन्होंने कहा, 'उन्हें खेलते देखना शानदार था। मौसम या परिस्थितियों ने उन्हें चुनौती दी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। खासकर जब वे दबाव में थे, तब उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और देश के लिए वांछित नतीजा हासिल किया।' भारत की यह जीत एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट में उसके खिताब के सफल बचाव के रूप में दर्ज हुई। टीम के प्रदर्शन ने यह भी दिखाया कि दबाव के बड़े मुकाबलों में खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और सामूहिक मानसिकता कितनी महत्वपूर्ण होती है।
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