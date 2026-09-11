फील्डिंग की कमजोरी बनेगी भारत की चिंता?: दीप्ति बोलीं- कैच छूटना खेल का हिस्सा, टीम तीनों विभागों में तैयार

सेमीफाइनल में चार मौके गंवाए

बांग्लादेश की पारी के पहले ही ओवर में प्रतिका रावल ने ऊपर आया कैच छोड़ दिया। बाद में उन्होंने एक और मौका गंवाया। स्मृति मंधाना भी बाउंड्री पर कैच का सही अंदाजा नहीं लगा सकीं। वहीं, ऋचा घोष और नंदिनी शर्मा स्क्वायर लेग के पास कैच लेने की कोशिश में आपस में टकरा गईं।

इसके बावजूद भारत ने मुकाबला 40 रन से अपने नाम किया। मैच के बाद दीप्ति ने कहा कि टीम ट्रेनिंग में फील्डिंग और कैचिंग पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एक टीम के तौर पर फील्डिंग में हम अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग में कैच पकड़ने के साथ-साथ फील्डिंग का भी अभ्यास कर रहे हैं। दीप्ति ने आगे कहा "मुझे लगता है कि ऐसा कभी किसी दिन हो जाता है। लेकिन एक टीम के तौर पर हम फाइनल के लिए तीनों विभागों में पूरी तरह तैयार हैं।