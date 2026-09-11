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Hindi News ›   Cricket ›   England vs Pakistan 3rd Test: Rain Stops England Charge, Pakistan 52/2 at Edgbaston

तीसरा टेस्ट: पाकिस्तान की हालत पतली, बारिश ने टाला संकट; 52/2 पर खेल रुका, इंग्लैंड से अब भी 268 रन पीछे

Fri, 11 Sep 2026 11:40 AM IST
शिवम गर्ग स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बर्मिंघम
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बर्मिंघम Published by: शिवम गर्ग Updated Fri, 11 Sep 2026 11:40 AM IST
सार

 एजबेस्टन टेस्ट के दूसरे दिन बारिश ने इंग्लैंड की रफ्तार रोक दी। पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 52/2 रन बनाए और अब भी 268 रन पीछे है। ओली रॉबिन्सन ने शानदार गेंदबाजी की।

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England vs Pakistan 3rd Test: Rain Stops England Charge, Pakistan 52/2 at Edgbaston
पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड - फोटो : PTI

विस्तार
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एजबेस्टन टेस्ट के दूसरे दिन बारिश ने इंग्लैंड को पाकिस्तान पर और दबाव बनाने से रोक दिया। दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 52 रन बना लिए थे और वह अभी भी इंग्लैंड से 268 रन पीछे है।

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पाकिस्तान की टीम चाय के बाद 320 रन से पीछे रहते हुए दूसरी पारी खेलने उतरी। उस समय मैदान पर रोशनी जल चुकी थी और मौसम भी काफी खराब था। ये परिस्थितियां इंग्लैंड के चार तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल थीं, जिन्होंने पूरी सीरीज में पाकिस्तान के बल्लेबाजों को परेशान किया है। पाकिस्तान अब तक इस सीरीज में 200 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका है। एजबेस्टन में भी उसकी शुरुआत बेहद खराब रही।

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पहली गेंद पर विकेट लेकर रॉबिन्सन ने रचा खास रिकॉर्ड

इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन एक बार फिर टीम के लिए सबसे प्रभावी गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने दूसरी पारी की पहली ही गेंद पर सैम अयूब को स्लिप में कैच करा दिया। इसके साथ ही रॉबिन्सन टेस्ट इतिहास में किसी सीरीज में दो बार पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले सिर्फ पांचवें गेंदबाज बन गए। इससे पहले भारत के जहीर खान ने 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ यह कारनामा किया था। 1937 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिल वोक ने ऐसा किया था और वह इससे पहले ऐसा करने वाले इकलौते इंग्लिश गेंदबाज थे।

सैम अयूब 10 दिन पहले कैरेबियन में टी20 क्रिकेट खेल रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज के बीच उन्हें बुलाकर 20 महीने बाद टेस्ट टीम में शामिल किया था। हालांकि, एजबेस्टन में वह दोनों पारियों में खाता नहीं खोल सके। रॉबिन्सन ने इसके बाद अपनी चौथी गेंद पर अब्दुल्ला शफीक को भी स्लिप में कैच करा दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में छठी बार 0/2 के स्कोर पर पहुंच गया। इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 1982 में इसी मैदान पर पाकिस्तान ने 0/2 से शुरुआत की थी।

मसूद और आजान ने पारी संभाली

दो विकेट जल्दी गिरने के बाद आजान अवैस और शान मसूद ने पाकिस्तान की पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर 12 ओवर में टीम का स्कोर 52/2 तक पहुंचाया। अवइस 29 और मसूद 21 रन बनाकर नाबाद थे। मसूद को 13 रन के स्कोर पर जीवनदान भी मिला था। बेन डकेट ने गस एटकिंसन की गेंद पर उनका कैच छोड़ दिया।

इसके बाद बारिश शुरू हो गई और दिन का खेल आगे नहीं हो सका। इससे पाकिस्तान को कम से कम एक और दिन मुकाबले में बने रहने का मौका मिल गया। तीन टेस्ट की सीरीज में इंग्लैंड पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है।

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इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने फिर गंवाए शतक के मौके

इंग्लैंड ने दिन की शुरुआत चार विकेट पर 156 रन और 23 रन की बढ़त के साथ की। दो सत्रों में टीम ने 50 ओवर में 297 रन जोड़े। इस दौरान रन बनाने की रफ्तार 5.9 रन प्रति ओवर रही, जो पूरे गर्मी के सीजन में उसका सबसे तेज प्रदर्शन था। एमिलियो गे के 60 और हैरी ब्रूक के नाबाद 52 रन के बाद इंग्लैंड के तीन और बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए। हालांकि, इनमें से कोई भी शतक तक नहीं पहुंच सका।

हैरी ब्रूक, डैन लॉरेंस और जेमी स्मिथ ने दो घंटे से ज्यादा समय तक बल्लेबाजी की। ब्रूक तो करीब तीन घंटे तक क्रीज पर रहे, लेकिन तीनों बल्लेबाज शतक के करीब पहुंचकर अपना विकेट गंवा बैठे। ब्रूक 75 रन पर रन आउट हुए। इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट में वह छह रन आउट में शामिल हो चुके हैं और इस मामले में विराट कोहली के बाद दूसरे स्थान पर हैं। ब्रूक पिछले 11 टेस्ट से शतक नहीं लगा पाए हैं, हालांकि उनका औसत 40 से ज्यादा है।

लॉरेंस और स्मिथ भी शतक से चूके

डैन लॉरेंस ने 65 रन बनाए और गेंद को अपने स्टंप पर खींचकर आउट हो गए। वह लगातार तीन टेस्ट में तीसरा अर्धशतक लगाने के बाद बड़ी पारी खेलने से चूक गए। लॉरेंस ने कहा, "60 के दशक में आउट होकर बहुत निराश हूं। इस सीजन में जिस चीज पर मुझे गर्व रहा है, वह है पारी को आगे बढ़ाना। मैं आज बड़ा शतक बनाना चाहता था।" जेमी स्मिथ ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 69 रन पर रजा उल्लाह खान की गेंद पर कैच और बोल्ड हो गए।

रॉबिन्सन ने बल्ले से भी किया कमाल

नंबर नौ पर बल्लेबाजी करने आए रॉबिन्सन ने भी शानदार पारी खेली। उन्होंने 47 गेंदों में तेजी से 50 रन बनाए। इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कुल 116 रन जोड़कर टीम की बढ़त को काफी मजबूत किया। रॉबिन्सन ने नई गेंद के खिलाफ मोहम्मद अब्बास की गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 46 गेंदों में 50 रन पूरे किए। हालांकि, बाद में शान मसूद ने कवर में शानदार कैच लेकर उनकी पारी खत्म कर दी।

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