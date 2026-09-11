तीसरा टेस्ट: पाकिस्तान की हालत पतली, बारिश ने टाला संकट; 52/2 पर खेल रुका, इंग्लैंड से अब भी 268 रन पीछे

पहली गेंद पर विकेट लेकर रॉबिन्सन ने रचा खास रिकॉर्ड

इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन एक बार फिर टीम के लिए सबसे प्रभावी गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने दूसरी पारी की पहली ही गेंद पर सैम अयूब को स्लिप में कैच करा दिया। इसके साथ ही रॉबिन्सन टेस्ट इतिहास में किसी सीरीज में दो बार पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले सिर्फ पांचवें गेंदबाज बन गए। इससे पहले भारत के जहीर खान ने 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ यह कारनामा किया था। 1937 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिल वोक ने ऐसा किया था और वह इससे पहले ऐसा करने वाले इकलौते इंग्लिश गेंदबाज थे।

सैम अयूब 10 दिन पहले कैरेबियन में टी20 क्रिकेट खेल रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज के बीच उन्हें बुलाकर 20 महीने बाद टेस्ट टीम में शामिल किया था। हालांकि, एजबेस्टन में वह दोनों पारियों में खाता नहीं खोल सके। रॉबिन्सन ने इसके बाद अपनी चौथी गेंद पर अब्दुल्ला शफीक को भी स्लिप में कैच करा दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में छठी बार 0/2 के स्कोर पर पहुंच गया। इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 1982 में इसी मैदान पर पाकिस्तान ने 0/2 से शुरुआत की थी।