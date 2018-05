This y he is hero in my life — 💙MI Forever 🔥 Bleed blues 💙 (@ramyasuresh4510) May 10, 2018

Rocky's father speaks about how @YUVSTRONG12 met and spent time with the young champ, bringing a smile to the young kid's face.



Here's wishing him a speedy and quick recovery.#LivePunjabiPlayPunjabi #KXIP #VIVOIPL #KingsXIPunjab pic.twitter.com/rAygBgcSDP — Kings XI Punjab (@lionsdenkxip) May 13, 2018

इस पोस्ट पर अक फैंस ने कहा, 'इसलिए वह (युवराज) मेरे जिंदगी के हीरो हैं।'एक यूजर ने लिखा, 'जल्दी ठीक हो जाओगे रॉकी। तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूं।'एक ने लिखा, 'इसी कारण से वह एक लिजेंड हैं।'एक यूजर ने लिखा, 'भगवान इस छोटे बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। यही प्रार्थना है।वहीं, एक और यूजर ने लिखा, 'इस लड़के को कुछ नहीं होगा। भगवान का आशीर्वाद है।'मालूम हो कि युवराज सिंह खुद भी कैंसर के शिकार रह चुके हैं। इसलिए वह चीजों के अच्छी तरह से समझते होंगे। शायद इसी वजह से वह इस वीडियो में रॉकी के पिता को कुछ खास सलाह दे रहे हैं।देखें वीडियोः-