आईपीएल 2027: गुजरात टाइटंस से जुड़ सकते हैं हर्षल पटेल, सनराइजर्स हैदराबाद से चार करोड़ रुपये में होगा ट्रेड!

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ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात टाइटंस हर्षल पटेल को चार करोड़ रुपये में अपने साथ शामिल करेगी। इस ट्रेड के बाद गुजरात के ऑक्शन पर्स से 4 करोड़ रुपये कम हो जाएंगे। खास बात यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने 2025 के मेगा ऑक्शन में हर्षल को 8 करोड़ रुपये में खरीदा था। यानी इस बार वह आधी कीमत पर टीम बदलने जा रहे हैं।हर्षल पटेल आईपीएल के अनुभवी तेज गेंदबाजों में शामिल हैं। वह अपने करियर में दो बार पर्पल कैप जीत चुके हैं। उन्होंने 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए 32 विकेट हासिल किए थे। इसके बाद 2024 में पंजाब किंग्स के लिए 24 विकेट लेकर सीजन के सबसे सफल गेंदबाज बने थे। हर्षल ने 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने 13 मुकाबलों में 16 विकेट अपने नाम किए थे। हालांकि, इस दौरान उनकी इकॉनमी 9.80 रन प्रति ओवर रही।आईपीएल 2026 हर्षल पटेल के लिए अच्छा नहीं रहा। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने युवा अनकैप्ड भारतीय तेज गेंदबाजों प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन को ज्यादा प्राथमिकता दी। इसके चलते हर्षल को पूरे सीजन में सिर्फ पांच मैच खेलने का मौका मिला। इन पांच मुकाबलों में वह एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके। वहीं, उनकी इकॉनमी 10.82 रन प्रति ओवर रही। अब गुजरात टाइटंस के साथ जुड़कर उनके पास नए सिरे से अपनी उपयोगिता साबित करने का मौका होगा।हर्षल पटेल के लिए गुजरात टाइटंस से जुड़ना खास भी होगा। उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था और कुछ साल पहले वह घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए गुजरात चले गए थे। ऐसे में अब वह अपने गृह राज्य की फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाजी आक्रमण में पहले से ही कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और जेसन होल्डर जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। हर्षल के आने से टीम के पास गेंदबाजी का एक और अनुभवी विकल्प होगा।गुजरात टाइटंस की दिलचस्पी हर्षल पटेल में पहले भी रही है। 2024 के ऑक्शन में गुजरात ने हर्षल के लिए 10.5 करोड़ रुपये तक बोली लगाई थी, लेकिन बाद में पीछे हट गई। इसके बाद पंजाब किंग्स ने उन्हें 11.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। वहीं, 2025 के मेगा ऑक्शन में भी गुजरात ने हर्षल को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन 6.5 करोड़ रुपये की बोली के बाद पीछे हट गई थी।आईपीएल 2027 के रिटेंशन की अंतिम तारीख 17 नवंबर से पहले सनराइजर्स हैदराबाद काफी सक्रिय नजर आ रही है। फ्रेंचाइजी ने दिल्ली कैपिटल्स से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन को अपने साथ जोड़ा है। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स से खलील अहमद और नाथन एलिस को भी चार खिलाड़ियों की ट्रेड डील के तहत टीम में शामिल किया है। अब हर्षल पटेल के गुजरात टाइटंस में जाने से आईपीएल के आगामी सीजन से पहले टीमों की रणनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है।