{"_id":"6226eaa1943fda2aff06785b","slug":"women-s-world-cup-2022-australia-women-vs-pakistan-women-6th-match-live-cricket-score-commentary-scorecard-live-updates","type":"story","status":"publish","title_hn":"PAKW vs AUSW: पाकिस्तान ने दिया 191 रनों का लक्ष्य, जवाब में ऑस्ट्रेलिया 74\/1","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, माउंट माउंगानुई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 08 Mar 2022 11:10 AM IST

सार पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत एकबार फिर खराब रही। 44 रन तक पाक टीम ने चार विकेट गंवा दिए थे। नाहिदा खान नौ रन, सिदरी अमीन दो रन, ओमैमा सोहेल 12 रन और निदा डार पांच रन बनाकर पवेलियन लौटीं।

न्यूजीलैंड में खेले जा रहे महिला वनडे विश्व कप का छठा मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाक टीम ने 50 ओवर में छह विकेट गंवाकर 190 रन बनाए हैं। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 15 ओवर में एक विकेट गंवाकर 74 रन बना लिए हैं। फिलहाल कप्तान मेघ लैनिंग 21 गेंदों पर सात रन और एलिसा हिली 39 गेंदों पर 37 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही हैं।



पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत एकबार फिर खराब रही। 44 रन तक पाक टीम ने चार विकेट गंवा दिए थे। नाहिदा खान नौ रन, सिदरी अमीन दो रन, ओमैमा सोहेल 12 रन और निदा डार पांच रन बनाकर पवेलियन लौटीं। इसके बाद कप्तान बिस्माह मारूफ ने आलिया रियाज के साथ मिलकर पाकिस्तान की पारी संभाली।

इन दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी की और पाकिस्तान का स्कोर 140 के पार पहुंचाया। आलिया ने अर्धशतक भी लगाया और वो 109 गेंदों पर 53 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद फातिम सना 14 रन बना सकीं। बिस्माह ने डायना बेग के साथ मिलकर पाकिस्तान को 190 तक के स्कोर तक पहुंचाया।



बिस्माह 122 गेंदों पर 78 रन बनाकर नाबाद रहीं। वहीं, डायना बेग ने चार गेंदों पर सात रन की नाबाद पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की एलेना किंग ने सबसे ज्यादा दो विकेट लिए। वहीं, शट, एलिस पेरी, अमैंडा वेलिंग्टन और निकोल कैरी को एक-एक विकेट मिला।

191 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत शानदार रही। एलिस हिली और रेचेल हेन्स ने 10 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 59 रन बना लिए हैं। फिलहाल रेचेल हे्न्स 34 रन और एलिस हिली ने 24 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

विस्तार

विज्ञापन

Bismah Maroof brings up her 50! 👏



Brilliant innings under pressure by the Pakistan captain.#CWC22 pic.twitter.com/TgnVxItoCq — ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) March 8, 2022

Aliya Riaz brings up her fifth ODI 50! 👏#CWCW22 pic.twitter.com/xq9PRlFWRA — ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) March 8, 2022

The 99-run stand between Bismah Maroof and Aliya Riaz today was the highest partnership for #TeamPakistan at Women's World Cup 🔥#CWC22 pic.twitter.com/B2gjqSzaDI — ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) March 8, 2022

न्यूजीलैंड में खेले जा रहे महिला वनडे विश्व कप का छठा मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाक टीम ने 50 ओवर में छह विकेट गंवाकर 190 रन बनाए हैं। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 15 ओवर में एक विकेट गंवाकर 74 रन बना लिए हैं। फिलहाल कप्तान मेघ लैनिंग 21 गेंदों पर सात रन और एलिसा हिली 39 गेंदों पर 37 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही हैं।पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत एकबार फिर खराब रही। 44 रन तक पाक टीम ने चार विकेट गंवा दिए थे। नाहिदा खान नौ रन, सिदरी अमीन दो रन, ओमैमा सोहेल 12 रन और निदा डार पांच रन बनाकर पवेलियन लौटीं। इसके बाद कप्तान बिस्माह मारूफ ने आलिया रियाज के साथ मिलकर पाकिस्तान की पारी संभाली।इन दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी की और पाकिस्तान का स्कोर 140 के पार पहुंचाया। आलिया ने अर्धशतक भी लगाया और वो 109 गेंदों पर 53 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद फातिम सना 14 रन बना सकीं। बिस्माह ने डायना बेग के साथ मिलकर पाकिस्तान को 190 तक के स्कोर तक पहुंचाया।बिस्माह 122 गेंदों पर 78 रन बनाकर नाबाद रहीं। वहीं, डायना बेग ने चार गेंदों पर सात रन की नाबाद पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की एलेना किंग ने सबसे ज्यादा दो विकेट लिए। वहीं, शट, एलिस पेरी, अमैंडा वेलिंग्टन और निकोल कैरी को एक-एक विकेट मिला।191 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत शानदार रही। एलिस हिली और रेचेल हेन्स ने 10 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 59 रन बना लिए हैं। फिलहाल रेचेल हे्न्स 34 रन और एलिस हिली ने 24 रन बनाकर क्रीज पर हैं।