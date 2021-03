WIvSL: फैबियन एलन ने ठोके छह गेंदों में 21 रन, वेस्टइंडीज ने 2-1 से जीती टी-20 सीरीज

{"_id":"6045b273fff98059474558a4","slug":"west-indies-wins-t20i-series-over-sri-lanka-fabian-allen-stars","type":"story","status":"publish","title_hn":"WIvSL: \u092b\u0948\u092c\u093f\u092f\u0928 \u090f\u0932\u0928 \u0928\u0947 \u0920\u094b\u0915\u0947 \u091b\u0939 \u0917\u0947\u0902\u0926\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 21 \u0930\u0928, \u0935\u0947\u0938\u094d\u091f\u0907\u0902\u0921\u0940\u091c \u0928\u0947 2-1 \u0938\u0947 \u091c\u0940\u0924\u0940 \u091f\u0940-20 \u0938\u0940\u0930\u0940\u091c","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"cricket-news"}}

Published by: अंशुल तलमले Updated Mon, 08 Mar 2021 10:43 AM IST

फैबियन एलेन ने 19वें ओवर में तीन गगनदायी छक्के जड़कर वेस्टइंडीज को तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में तीन विकेट से जीत दिलाई, इससे कैरेबियाई टीम ने तीन मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। श्रीलंका के चार विकेट पर 131 रन का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम श्रीलंकाई स्पिन आक्रमण के सामने लड़खड़ा गई और 17 ओवर के बाद उसका स्कोर सात विकेट पर 105 रन था तथा उसे 18 गेंदों पर 27 रन की जरूरत थी।

विज्ञापन

जैसन होल्डर ने स्पिनर वानिंडुडु हसरंगा का 18वां ओवर खेला और इसमें फ्री हिट पर एक छक्का भी लगाया। अब वेस्टइंडीज को अंतिम दो ओवरों में 20 रन की जरूरत थी। एलेन ने 19वें ओवर में अकिला धनंजय की पहली, तीसरी और आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर वेस्टइंडीज का स्कोर सात विकेट पर 134 रन पर पहुंचाया। एलेन ने छह गेंदों पर 21 रन बनाने के अलावा चार ओवर में 13 रन देकर एक विकेट भी लिया और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।

This absolute blinder from the Player of the Match Fabian Allen was Spectacular!👏🏾 How good was this Mastercard Priceless Moment? #WIvSL #MenInMaroon #MastercardPricelessMoment pic.twitter.com/oMLQrYeUBd — Windies Cricket (@windiescricket) March 8, 2021



वेस्टइंडीज ने पहले मैच में चार विकेट से जबकि श्रीलंका ने दूसरे मैच में 43 रन जीत दर्ज की थी। श्रीलंका ने तीसरे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उसका शीर्ष क्रम नहीं चल पाया और 10 ओवर के बाद उसका स्कोर चार विकेट पर 46 रन था। दिनेश चंदीमल (46 गेंदों पर नाबाद 54 रन) और एशेन बंडेरा (35 गेंदों पर नाबाद 44 रन) ने पांचवें विकेट के लिये 63 गेंदों पर 85 रन की अटूट साझेदारी करके श्रीलंका को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।



वेस्टइंडीज ने अच्छी शुरुआत की। लेंडल सिमन्स (26) और इविन लुईस (21) ने पहले विकेट के लिए 38 रन जोड़े। इन दोनों को हसरंगा ने आउट किया। कप्तान कीरोन पोलार्ड चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे लेकिन तीसरी गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। क्रिस गेल भी 20 गेंदों पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। निकोलस पूरन (18 गेंदों पर 23) ने उम्मीद जगाई, लेकिन तेज गेंदबाज दुशमंता चमीरा (23 रन देकर दो) ने उनकी पारी लंबी नहीं खिंचने दी।

Cometh the hour..cometh the man! In one stroke Fabian Allen seals the series victory for the #MenInMaroon #WIvSL pic.twitter.com/ffFkNliIF6 — Windies Cricket (@windiescricket) March 8, 2021

लेग स्पिनर लक्षण संदाकन ने 17वें ओवर में रोवमैन पावेल (सात) और ड्वेन ब्रावो (शून्य) को लगातार गेंदों पर आउट किया। इसके बाद होल्डर (नाबाद 14) और एलेन ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। अब इन दोनों टीमों के बीच गुरुवार से तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी।