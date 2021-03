वेस्टइंडीज ने जीती सीरीज: श्रीलंका के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए दर्ज की सबसे बड़ी जीत

वेस्टइंडीज ने दूसरे वन-डे में श्रीलंका को पांच विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढत बना ली। आखिरी वन-डे रविवार को खेला जाएगा। एविन लुईस और शाई होप के बीच पहले विकेट की 192 रन की साझेदारी की। लुईस ने 103 रन और होप ने 84 रन की साझेदारी करके वेस्टइंडीज को दो गेंद बाकी रहते लक्ष्य तक पहुंचाया, इससे पहले श्रीलंका ने आठ विकेट पर 273 रन बनाए थे।

