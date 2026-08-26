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भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट: सुथार के महंगे स्पेल से लेकर नो-बॉल तक, बहुतुले ने बताई भारतीय स्पिनरों की चुनौतियां

Wed, 26 Aug 2026 08:25 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Wed, 26 Aug 2026 08:25 PM IST
सार

मानव सुथार ने महंगे पहले स्पेल के बाद शानदार वापसी करते हुए दो विकेट लेकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जिसे स्पिन कोच साईराज बहुतुले ने सीखने वाला अनुभव बताया। बहुतुले ने भारतीय स्पिनरों की 10 नो-बॉल पर चिंता जताई और मजाकिया अंदाज में टेस्ट क्रिकेट में भी फ्री-हिट का सुझाव दिया।

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IND VS SL Colombo Test: Sairaj Bahutule speaks on Indian spinners problems
मानव सुथार - फोटो : PTI

विस्तार
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श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन भारतीय स्पिन गेंदबाजों के लिए उतार-चढ़ाव भरा दिन रहा। युवा बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार को जहां श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने जमकर निशाना बनाया, वहीं भारतीय स्पिन आक्रमण की ओर से नो-बॉल की समस्या भी चिंता का विषय बनी रही। हालांकि, सुथार ने दिन के दूसरे स्पेल में शानदार वापसी करते हुए दो विकेट झटके और मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ने में अहम भूमिका निभाई।
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सुथार के लिए रहा सीखने वाला दिन
  • अपने तीसरे टेस्ट मैच में खेल रहे 25 वर्षीय मानव सुथार का पहला स्पेल काफी महंगा रहा। उन्होंने 12 ओवर में 65 रन खर्च किए और कोई विकेट नहीं लिया। पासिंदु सूरियाबंदारा, कामिंदु मेंडिस और धनंजय डी सिल्वा ने मिलकर उनके खिलाफ चार छक्के लगाए।
  • भारतीय स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने कहा कि यह सुथार के लिए महत्वपूर्ण सीखने का अनुभव है। उनके मुताबिक सुथार को पहले से पता था कि श्रीलंकाई बल्लेबाज उन पर आक्रमण करेंगे और उन्होंने विकेट हासिल करने के मौके भी बनाए, लेकिन उस दौरान चीजें उनके पक्ष में नहीं गईं।
  • बहुतुले ने सुथार की वापसी की खास तौर पर तारीफ की। सुथार ने दूसरे स्पेल में सिर्फ छह ओवर में 15 रन देकर दो विकेट हासिल किए। उनके शिकार सूरियाबंदारा और धनंजय डी सिल्वा रहे, जिनके विकेट ने आखिरी सत्र में भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।
  • बहुतुले ने कहा कि सुथार की सबसे बड़ी खासियत उनकी जुझारू क्षमता और धैर्य है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस मुकाबले से मिली सीख के बाद सुथार भविष्य में ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए और बेहतर तरीके से तैयार होंगे।
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सारांश जैन - फोटो : PTI
सारांश जैन ने भी छोड़ी छाप
डेब्यू कर रहे सारांश जैन के प्रदर्शन पर भी बहुतुले ने बात की। उन्होंने माना कि पहली टेस्ट पारी में जैन थोड़ा रक्षात्मक रहे और सामान्य से कुछ तेज गेंदबाजी की। इसके पीछे डेब्यू का दबाव और शुरुआती नर्वसनेस भी एक कारण रहा। इसके बावजूद जैन ने अपनी लाइन और लेंथ में निरंतरता बनाए रखी। उन्होंने 17.4 ओवर में 55 रन देकर एक विकेट लिया।

बहुतुले ने जैन की गेंदबाजी की विविधता को भारतीय स्पिन आक्रमण के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि जैन के पास अच्छा साइड-स्पिन, शानदार ड्रिफ्ट और 80-85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। रवींद्र जडेजा और मानव सुथार के साथ वह टीम को अलग तरह की गेंदबाजी का विकल्प देते हैं।
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भारतीय टीम - फोटो : IANS
भारतीय स्पिनरों की नो-बॉल बनी चिंता
  • दूसरे टेस्ट में भारतीय स्पिन आक्रमण की ओर से अब तक 10 नो-बॉल फेंकी जा चुकी हैं। बहुतुले ने इसे चिंता का विषय माना और कहा कि गेंदबाजों के साथ टेक-ऑफ प्वाइंट को लेकर लगातार काम किया जा रहा है।
  • उन्होंने बताया कि जब गेंदबाज विकेट हासिल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता है, तो कभी-कभी वह क्रीज से आगे निकल जाता है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि इसे बहाना नहीं बनाया जा सकता और भारतीय गेंदबाज इस समस्या को सुधारने पर काम कर रहे हैं।

टेस्ट में फ्री-हिट का मजेदार सुझाव
नो-बॉल की समस्या कम करने के सवाल पर बहतुले ने मजाकिया अंदाज में टेस्ट क्रिकेट में भी फ्री-हिट लागू करने का सुझाव दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर नो-बॉल पर फ्री-हिट मिलने लगे तो कोई भी टीम अतिरिक्त रन और अतिरिक्त गेंद देकर विपक्षी बल्लेबाज को फायदा नहीं देना चाहेगी।

हालांकि, बहुतुले ने इसे नियमों पर गंभीर प्रस्ताव के बजाय हल्के-फुल्के अंदाज में रखा। उन्होंने बताया कि नेट्स में भी नो-बॉल पर नजर रखी जाती है। कभी वह खुद अंपायर की भूमिका निभाते हैं तो कभी अन्य कोच गेंदबाजों के रन-अप और टेक-ऑफ प्वाइंट की निगरानी करते हैं।

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भारत बनाम श्रीलंका - फोटो : PTI
श्रीलंका को आखिरी दिन बड़ी साझेदारी की उम्मीद
  • उधर, पहली पारी में शतक लगाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज सोनल दिनूषा ने कहा कि उनकी टीम आखिरी दिन ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक छह विकेट पर 229 रन बना लिए थे और उसके पास सिर्फ 16 रन की बढ़त थी।
  • दिनूषा ने कहा कि टीम ने आखिरी सत्र में कुछ महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं, इसलिए पांचवें दिन अच्छी बल्लेबाजी करना जरूरी होगा। उन्होंने अपनी शतकीय पारी पर खुशी जताते हुए कहा कि वह लंबे समय से अपने खेल पर मेहनत कर रहे थे और उन्हें इस प्रदर्शन से काफी संतुष्टि मिली।
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