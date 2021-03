धनंजय ने पहले ली हैट्रिक फिर अगले ही ओवर में पोलार्ड ने छह गेंदों में छह छक्के जड़ दिए

{"_id":"60404d2995ca5161db2bcbc3","slug":"west-indies-vs-sri-lanka-kieron-pollard-hits-6-sixes-in-an-over-akila-dananjaya-takes-hattrick","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0927\u0928\u0902\u091c\u092f \u0928\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0932\u0940 \u0939\u0948\u091f\u094d\u0930\u093f\u0915 \u092b\u093f\u0930 \u0905\u0917\u0932\u0947 \u0939\u0940 \u0913\u0935\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u094b\u0932\u093e\u0930\u094d\u0921 \u0928\u0947 \u091b\u0939 \u0917\u0947\u0902\u0926\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u091b\u0939 \u091b\u0915\u094d\u0915\u0947 \u091c\u0921\u093c \u0926\u093f\u090f","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"cricket-news"}}

Published by: अंशुल तलमले Updated Thu, 04 Mar 2021 09:29 AM IST

यूं ही नहीं कहा जाता कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 22 गज की पट्टी पर खेले जाने वाला यह खेल हर ओवर, हर गेंद पलटता है।









Absolute scenes 🤯@KieronPollard55 becomes the first @windiescricket player to hit six straight sixes in a T20I!#WIvSL pic.twitter.com/nrtmJHGcip — ICC (@ICC) March 4, 2021

*6 Sixes in an Over in International Cricket*😱😱😱



✅Yuvraj Singh v England 2007

✅ Herschelle Gibbs v Netherlands 2017

✅ Kieron Pollard v Sri Lanka TODAY!! 💥💥💥💥💥💥 pic.twitter.com/NY2zgucDXB — Windies Cricket (@windiescricket) March 4, 2021

