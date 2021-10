{"_id":"6178c4256078474cd378cc53","slug":"waqar-younis-said-rizwan-offering-namaz-in-front-of-hindus-is-special-harsha-bhogle-slammed-him","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IND vs PAK: वकार यूनिस ने कहा- हिंदुओं के सामने रिजवान का नमाज पढ़ना खास, विवाद बढ़ने पर माफी मांगी","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

सार पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वकार यूनिस ने कहा है कि रिजवान ने मैदान पर हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी, यह उनके लिए बेहद खास था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है।

टी-20 वर्ल्डकप में भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वकार यूनिस ने कहा है कि मैच खत्म होने के बार मोहम्मद रिजवान का हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ना उनके लिए बेहद खास था। इसके बाद हर्षा भोगले और वेंकटेस प्रसाद जैसे दिग्गजों ने उनकी क्लास लगा दी। विवाद बढ़ने के बाद यूनिस ने अपने बयान पर माफी मांगी और कहा कि खेल लोगों को जोड़ता है। हर्षा भोगले ने यूनिस के बयान को खतरनाक बताते हुए कहा था कि क्रिकेट जगत को साथ आने की जरूरत है। वहीं वेंकटेस प्रसाद ने उनके बयान को शर्मनाक करार दिया था।



वकार ने ट्वीट के जरिए अपने बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने लिखा "मैंने उस समय की गहमा-गहमी में कुछ ऐसा कह दिया जो मैं नहीं कहना चाहता था। इससे कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मैंने जान बूझकर यह नहीं किया। यह एक गलती थी। खेल लोगों को जोड़ता है चाहे वो किसी भी जाति, रंग या धर्म के हों।"

क्या था वकार का बयान

एआरवाई न्यूज से बातचीत में कहा था "जिस तरीके से बाबर और रिजवान ने बल्लेबाजी की, जिस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, जिस तरह से उनका चेहरा था, यह कमाल का था। सबसे बेहतरीन चीज उसने उस मैदान में नमाज पढ़ी जो हिंदुओं से भरा हुआ था। यह मेरे लिए वाकई बहुत खास था।"



हर्षा भोगले ने लगाई क्लास



भोगले ने कहा "वकार यूनिस जैसे खिलाड़ी का कहना कि हिंदुओं के सामने रिजवान का नमाज पढ़ना उनके लिए बेहद खास था। सबसे निराशानजमक बातों में से एक है। हमारे बीच से अधिकतर लोग ऐसी बातों को हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं और खेल पर बात करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में ये बातें सुनना डरावना है। आप क्रिकेटर्स को खेल के एंबेसडर के रूप में देखते हैं। उन्हें थोड़ा और जिम्मेदार होना चाहिए। मैं निश्चिंत हूं कि जल्द ही वो इस मामले पर माफी मांग लेंगे। हमें क्रिकेट जगत को साथ लाने की जरूरत है न कि धर्म के आधार पर उसे बांटने की।"



हर्षा ने आगे कहा "मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान में खेल के कई समझदार समर्थक इस बयान के खतरनाक पहलू को समझते हैं और मेरी तरह वो भी निराश होंगे। ऐसे बयान हमारे जैसे खेल प्रेमियों के लिए का काम मुश्किल करते हैं। ऐसे में हमारे लिए यह समझाना मुश्किल हो जाता है कि यह सिर्फ एक खेल है, सिर्फ एक क्रिकेट मैच।"



वहीं पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने लिखा कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ना वकार के लिए खास था। एक खेल के बारे में ऐसी बातें कहने के लिए अलग ही स्तर का जिहादी दिमाग चाहिए होता है। कितना शर्मनाक बयान है।



भारत और पाकिस्तान मैच के बाद मैदान में रिजवान का नमाज पढ़ते हुए एक वीडियो सामने आया था और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था।

पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया

टी-20 वर्ल्डकप 2021 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था। यह पहला मौका था, जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्डकप में भारत से जीती थी। इस मैच में पाकिस्तान के ओपनर बाबर आजम ने नाबाद 68 और मोहम्मद रिजवान ने नाबाद 79 रन की पारी खेली थी। इस जोड़ी ने बिना कोई विकेट गंवाए 152 रनों के लक्ष्य का पीछा कर लिया था।



पाकिस्तान के मंत्री ने कहा यह इस्लाम की जीत

पाकिस्तान के मंत्री शेख रसीद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मैच में दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाएं पाकिस्तान के साथ थीं। भारत के भी मुस्लिम पाकिस्तान के साथ थे। उनके इस बयान पर भी काफी बवाल हो रहा है।



कुफर टूटने वाली बात पर निकली बाबर की हंसी

भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान के कमेंटेटर बाजिद खान बाबर आजम से कहते हैं कि कुफर तो टूट ही गया। इसके जवाब में बाबर आजम हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह का करम है।

विस्तार

विज्ञापन

In the heat of the moment, I said something which I did not mean which has hurt the sentiments of many. I apologise for this, this was not intended at all, genuine mistake. Sports unites people regardless of race, colour or religion. #apologies 🙏🏻 — Waqar Younis (@waqyounis99) October 26, 2021

- "I never meant it, it was a Game & it was the heat of the moment, I apologise" @waqyounis99 clarifies on what happened earlier.



Still what a historic Game & Win it was for team Pakistan. Let's move on!@bhogleharsha @asportstvpk #PakvsIndia #Pakistan #India #T20WorldCup pic.twitter.com/1mgsnyRfap — Arsalan H. Shah ~ Proud Pakistani (@arsalanhshah) October 26, 2021

For a person of Waqar Younis' stature to say that watching Rizwan offering namaz in front of Hindus was very special to him, is one of the most disappointing things I have heard. A lot of us try hard to play such things down and talk up sport and to hear this is terrible. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) October 26, 2021

"Hinduon ke beech me khade hoke namaaz padi, that was very very special for me" - Waqar .

Takes jihadi mindset of another level to say this in a sport. What a shameful man. — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) October 26, 2021

Pakistan ke Khiladi Muhammad Rizwan khel ke medan me namaz ada karte hue masha Allah pic.twitter.com/UfTnOSr2Td — Luqman Khan (@Luqman_Khan_Zai) October 25, 2021

पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया

टी-20 वर्ल्डकप 2021 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था। यह पहला मौका था, जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्डकप में भारत से जीती थी। इस मैच में पाकिस्तान के ओपनर बाबर आजम ने नाबाद 68 और मोहम्मद रिजवान ने नाबाद 79 रन की पारी खेली थी। इस जोड़ी ने बिना कोई विकेट गंवाए 152 रनों के लक्ष्य का पीछा कर लिया था।



पाकिस्तान के मंत्री ने कहा यह इस्लाम की जीत

पाकिस्तान के मंत्री शेख रसीद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मैच में दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाएं पाकिस्तान के साथ थीं। भारत के भी मुस्लिम पाकिस्तान के साथ थे। उनके इस बयान पर भी काफी बवाल हो रहा है।



कुफर टूटने वाली बात पर निकली बाबर की हंसी

भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान के कमेंटेटर बाजिद खान बाबर आजम से कहते हैं कि कुफर तो टूट ही गया। इसके जवाब में बाबर आजम हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह का करम है। Pakistani commentator said "Kuffar to toot hi gaya" (the non-believers has been been finally destroyed).



Babur in reply says, "Yeh allah ka karm hai" pic.twitter.com/FpQiKVFAu9 — Megh Updates🚨™ (@MeghUpdates1) October 24, 2021 टी-20 वर्ल्डकप 2021 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था। यह पहला मौका था, जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्डकप में भारत से जीती थी। इस मैच में पाकिस्तान के ओपनर बाबर आजम ने नाबाद 68 और मोहम्मद रिजवान ने नाबाद 79 रन की पारी खेली थी। इस जोड़ी ने बिना कोई विकेट गंवाए 152 रनों के लक्ष्य का पीछा कर लिया था।पाकिस्तान के मंत्री शेख रसीद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मैच में दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाएं पाकिस्तान के साथ थीं। भारत के भी मुस्लिम पाकिस्तान के साथ थे। उनके इस बयान पर भी काफी बवाल हो रहा है।भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान के कमेंटेटर बाजिद खान बाबर आजम से कहते हैं कि कुफर तो टूट ही गया। इसके जवाब में बाबर आजम हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह का करम है।

विज्ञापन

टी-20 वर्ल्डकप में भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वकार यूनिस ने कहा है कि मैच खत्म होने के बार मोहम्मद रिजवान का हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ना उनके लिए बेहद खास था। इसके बाद हर्षा भोगले और वेंकटेस प्रसाद जैसे दिग्गजों ने उनकी क्लास लगा दी। विवाद बढ़ने के बाद यूनिस ने अपने बयान पर माफी मांगी और कहा कि खेल लोगों को जोड़ता है। हर्षा भोगले ने यूनिस के बयान को खतरनाक बताते हुए कहा था कि क्रिकेट जगत को साथ आने की जरूरत है। वहीं वेंकटेस प्रसाद ने उनके बयान को शर्मनाक करार दिया था।वकार ने ट्वीट के जरिए अपने बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने लिखा "मैंने उस समय की गहमा-गहमी में कुछ ऐसा कह दिया जो मैं नहीं कहना चाहता था। इससे कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मैंने जान बूझकर यह नहीं किया। यह एक गलती थी। खेल लोगों को जोड़ता है चाहे वो किसी भी जाति, रंग या धर्म के हों।"एआरवाई न्यूज से बातचीत में कहा था "जिस तरीके से बाबर और रिजवान ने बल्लेबाजी की, जिस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, जिस तरह से उनका चेहरा था, यह कमाल का था। सबसे बेहतरीन चीज उसने उस मैदान में नमाज पढ़ी जो हिंदुओं से भरा हुआ था। यह मेरे लिए वाकई बहुत खास था।"भोगले ने कहा "वकार यूनिस जैसे खिलाड़ी का कहना कि हिंदुओं के सामने रिजवान का नमाज पढ़ना उनके लिए बेहद खास था। सबसे निराशानजमक बातों में से एक है। हमारे बीच से अधिकतर लोग ऐसी बातों को हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं और खेल पर बात करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में ये बातें सुनना डरावना है। आप क्रिकेटर्स को खेल के एंबेसडर के रूप में देखते हैं। उन्हें थोड़ा और जिम्मेदार होना चाहिए। मैं निश्चिंत हूं कि जल्द ही वो इस मामले पर माफी मांग लेंगे। हमें क्रिकेट जगत को साथ लाने की जरूरत है न कि धर्म के आधार पर उसे बांटने की।"हर्षा ने आगे कहा "मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान में खेल के कई समझदार समर्थक इस बयान के खतरनाक पहलू को समझते हैं और मेरी तरह वो भी निराश होंगे। ऐसे बयान हमारे जैसे खेल प्रेमियों के लिए का काम मुश्किल करते हैं। ऐसे में हमारे लिए यह समझाना मुश्किल हो जाता है कि यह सिर्फ एक खेल है, सिर्फ एक क्रिकेट मैच।"वहीं पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने लिखा कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ना वकार के लिए खास था। एक खेल के बारे में ऐसी बातें कहने के लिए अलग ही स्तर का जिहादी दिमाग चाहिए होता है। कितना शर्मनाक बयान है।भारत और पाकिस्तान मैच के बाद मैदान में रिजवान का नमाज पढ़ते हुए एक वीडियो सामने आया था और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था।